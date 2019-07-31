Без срока давности

Сторонники капитализма постоянно акцентируют внимание на том, что ненависть угнетенных классов к угнетателям – это банальная зависть к чужому успеху. И даже возмущаются этим обстоятельством. Мол завидовать нехорошо... Но в действительности все не так. Богатство при том капитализме, который установился в России, является признаком организатора или соучастника грабежа трудящихся. Т.е. очевидной уликой преступления.

Начать стоит с того, что все крупные состояния были нажиты в России откровенно преступным путем.

Доказательство чему – официальный доклад Счётной палаты РФ «Анализ процессов приватизации государственной собственности в Российской Федерации за период 1993-2003 годы», опубликованном в 2004 году. Там прямо сказано:

«В результате проведения залоговых аукционов отчуждение федеральной собственности было произведено по значительно заниженным ценам, а конкурс фактически носил притворный характер».

В этом огромном труде, проделанным под началом тогдашнего главы Счетной палаты Сергея Степашина, собраны сотни примеров жульничества и нарушений закона в ходе приватизации. И венчает все такой пассаж:

«Вывод о легитимности приватизации в целом не означает объявления «заочной амнистии» лицам, совершившим нарушения в этой сфере. На основании доказанных фактов необходимо в судебном порядке обеспечить восстановление нарушенных прав законного собственника – государства… Поскольку, исходя из статьи 301 Гражданского кодекса РФ, законный собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения…»

Однако никакой декриминализации нашей капиталистической системы затем не произошло, она осталась точно такой, какой и народилась: нечистой на руку и беспощадной к населению России.

Экономическая природа богатства у нас – воровство, отъем. Вот всего один, крайне показательный пример. Разве Алишер Усманов металлург? Но почему он владеет Оскольским металлургическим комбинатом, не им построенным, раньше кормившим целый город Старый Оскол, а теперь кормящим только одну эту ненасытную персону с криминальным прошлым?

И так – кругом. В России выдают что-то вроде охотничьих билетов на богатство, в основном идущее с торговли сырьем. Имеешь такой билет – богач. Нет – хоть разбейся оземь, не сколотишь ни копейки!

В рамках нашей общественно-экономических формации всякое богатство, этот рай для богатых, создано из ада для бедных. Поэтому каждый из богачей – социальный людоед. Все богачи – чиновники, олигархи и их высокооплачиваемая пропагандистская обслуга – так или иначе пьют кровь народа, губят человеческие жизни.

Любой наш богач прямо или косвенно виновен в мучениях миллионов людей, живущих так бедно, как уже давно не живет никто на «проклятом Западе», фактически внедряющем у себя многие социальные завоевания СССР. Причем чем больше богатство, тем больше жизней и судеб было загублено ради него.

Поэтому наша ненависть к богатым совершенно естественна и справедлива, ее нельзя осуждать. Напротив, любое оправдание господствующих классов со стороны представителей народа – это не только классовое предательство, но и преступное деяние, которое можно объяснить только растлевающим влиянием буржуазной пропаганды.