«Анархия усугубляет проблемы». Кто устроил массовые беспорядки в Москве?

Ножи, молотки и другое снаряжение участников «мирной акции протеста»

От допуска к выборам к смене власти

Лидеры протеста и не попытались согласовать акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в столице 27 июля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ. «Никаких заявок на проведение согласованной акции не было. Никто нас не спрашивал и даже не пытался. Прямо на согласованном нами митинге 20-го июля, который, кстати, прошёл без всяких проблем, прозвучал ультиматум и призыв 27-го штурмовать мэрию», — прокомментировал мэр ситуацию.Саму акцию протеста Собянин расценил как массовые беспорядки, «заранее спланированные и хорошо подготовленные». По его словам, протестующим нужны не выборы, а захват власти. «Кто громче крикнул, тот и власть? Мы же не в Зимбабве живем», — сказал он. Также градоначальник прокомментировал решение Либертарианской партии отказаться от проведения митинга на проспекте Сахарова 3 августа. Ранее мэрия согласовала эту площадку, однако оппозиция без объяснения причин решила не проводить митинг в данном месте. Мэр Москвы подчеркнул, что желание провести акцию без согласования с городскими властями — это очередная провокация.«Я бы хотел сказать спасибо полицейским и сотрудникам Росгвардии. Они выполняли свой долг», — добавил Сергей Собянин.Итоги акции 27 июля подвели и в столичной полиции. Накануне субботы правоохранители обращались к возможным участникам этой акции и предупредили о возможных правовых последствиях. Соответствующая информация была размещена во всех крупных СМИ. Предупреждения были и непосредственно в день акции, рассказал замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Москве полковник Александр Половинка. Однако предотвратить несанкционированный митинг не удалось. Несмотря на то, что эта акция была далеко не такой многочисленной, как согласованная с мэрией 20 июля, даже небольшого количества протестующих хватило, чтобы доставить жителям столицы немало неудобств.Из-за угрозы массовых беспорядков в центре в субботу не открылись многие кафе и рестораны, а их владельцы понесли серьезные убытки, рассказал известный московский ресторатор Аркадий Новиков. Протестующие вышли на проезжую часть в центре города, в том числе на Садовом кольце и на Твер¬ской, парализовав на время движение по этим дорогам. Они провоцировали полицию, кидались в них мусорными урнами, пустыми бутылками и пакетами сока, применяли перцовые баллончики, выкрикивали оскорбления. «Участники „мирной акции“ имели с собой ножи, молотки, баллончики с перцовым газом. Организаторы умышленно толкали участников акции на стычки с полицией. Ряд сотрудников полиции получили телесные повреждения», — рассказал Александр Половинка.По итогам акции в больницы Москвы обратилось несколько десятков человек. Двое были госпитализированы, но их уже выписали.По данным московского МВД, всего было арестовано 1074 человек, причем около 600 человек оказались приезжими из других регионов. То есть получается, что половина участвующих в протестах, связанных с выборами в Мосгордуму, не имела к этим выборам никакого отношения. Абсолютное большинство задержанных были отпущены позже вечером. На 150 задержанных составили протоколы об административных правонарушениях. По 10–30 суток административного ареста получили некоторые организаторы этой и предыдущих акций, в том числе Алексей Навальный, Илья Яшин и Дмитрий Гудков.Кроме того, по итогам акции были возбуждены три уголовных дела за нападения на сотрудников полиции. Например, 48-летнего участника митинга Евгения Коваленко арестовали за то, что он кинул металлический мусорный бак в полицейского. Эпизод был заснят на камеру, а сам Коваленко признал вину. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.30 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков 27 июля.Политолог Олег Матвейчев в разговоре с корреспондентом АиФ.ru обратил внимание на то, что протестующие на митинге 27 июля практически не поднимали тему выборов в Мосгордуму. Теперь они требуют гораздо большего — смены власти в стране.Стоит напомнить, что на выборах в Мосгордуму ранее были зарегистрированы 233 кандидата, в том числе 44 от КПРФ, 45 от ЛДПР и 42 от «Справедливой России». А еще — 62 самовыдвиженца, представляющих непарламентские политические силы, в том числе «Яблоко», ПАРНАС и др. Кто реально хотел участвовать в выборах, а не устраивать по их поводу «движуху» (или даже «войнушку», как откровенно в общении между собой говорили некоторые несистемщики), тот смог благополучно собрать подписи и зарегистрироваться.«Депутатские места в Мосгордуме организаторам несанкционированных акций изначально не были нужны, — уверен Олег Матвейчев. — Мосгоризбирком очень либерально в этом году подошел к регистрации кандидатов. Только самовыдвиженцев было зарегистрировано в два раза больше, чем на выборах в 2014 году. Однако электоральная поддержка у оппозиции в Москве небольшая. Если бы они приняли участие в выборах, максимум, на что они могли рассчитывать при удачном стечении обстоятельств — это 3-5 мест. Они посчитали, что им этого не достаточно».Поэтому, считает политолог, несистемщики изначально шли на обострение ситуации. «Они подали документы на регистрацию, заранее собирая подписи с нарушениями. Естественно, власти им отказали. Тогда они начали раскачивать протест под лозунгом „Нас не допустили“. А теперь они пытаются вывести этот протест на федеральный уровень, раскачать локальное возмущение, чтобы потребовать отставки правительства», — считает Матвейчев. Политолог говорит, что организаторы несанкционированных акций специально провоцировали полицию на задержания, чтобы и дальше подпитывать протест. И хорошо ещё, что в результате обошлось без серьезных травм — большинство пострадавших отделались легкими повреждениями и отказались от госпитализации. Как рассказал журналистам главный внештатный специалист по первой помощи, зам. директора Центра экстренной медицинской помощи Сергей Гуменюк, по итогам произошедших событий в «скорую помощь» Москвы обратилось сравнительно небольшое количество участников несанкционированных мероприятий, эти обращения касались как имеющихся травм, так и обострения хронических заболеваний. Все зафиксированные травмы были лёгкими, что опровергает аргументы организаторов протестов насчет «беспредельной жестокости сотрудников полиции и Росгвардии».Впрочем, городские власти готовы к тому, что попытки раскачать ситуацию будут продолжены, и призывают жителей не вестись на провокации. «Анархия, беспорядки, вседозволенность только усугубляют реальные проблемы, и заканчивается это трагедией. Примеров в истории нашей страны более чем достаточно», — заявил Сергей Собянин, пообещав, что власти в любом случае обеспечат порядок в городе.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9049135.html