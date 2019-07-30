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Начнём с банального. Татьяна Давыденко – член команды ещё бывшего губернатора края Толоконского, уличённого в коррупции. Её дочь Мария владеет компанией "Аэропром", одно время бывшей фактическим монополистом по тушению лесных пожаров, зарабатывая на этом сотни миллионов рублей в месяц. Однако в деятельности компании ФАС и прокуратура выявили нарушения, в частности, ФЗ "О конкуренции" (что закономерно) и правил эксплуатации авиатехники, вследствие чего ООО "Аэропром" было отстранено от государственных контрактов на тушение пожаров. Сразу после этого на предприятия, отказавшиеся пользоваться услугами фирмы Марии Давыденко, обрушились проверки краевой Счётной палаты, возглавляемой её матерью.

Татьяна Давыденко и „евразийская геостратегия” Вашингтона Сейчас в сети активно обсуждают Татьяну Давыденко – главу Счётной палаты по Красноярскому краю, давшую интервью Андрею Караулову и живоописавшую масштабы хищений в лесной отрасли региона, приправляя свои рассказы умелой актёрской игрой, всхлипываниями и причитаниями в духе "меня хотят убить". Естественно, что это – не более чем информационная операция, однако она может иметь далеко идущие последствия. И тем, кто восторгается г-жой Давыденко и считает её "народной героиней", прочитать этот пост рекомендую особенно.



Конфликт интересов в этой истории налицо: Давыденко-старшая, используя служебное положение, де-факто шантажирует фирмы лесной отрасли Красноярского края за то, что они выполнили законное требование прокуратуры и ФАС.

Однако если бы история заканчивалась только здесь. Татьяна Давыденко пошла к Андрею Караулову, беспринципному медиа-киллеру, которому всё равно, кого мочить и в чьих интересах – главное, чтобы за это платили большие деньги. И, разрыдавшись, озвучила взятые с потолка цифры, якобы иллюстрирующие объёмы хищения леса, при этом упомянув, что 70% этого объёма идёт в Китай.



Вместе с тем, заметно, что Давыденко не назвала ни одной фамилии, кто якобы замешан в этих хищениях и якобы ей угрожал: это может свидетельствовать только о том, что она боится назвать конкретных лиц, но по той причине, что её привлекут за клевету. Месть обиженной матери за фирму дочери в чистом виде.

Но здесь есть ещё одна подоплёка, которую видят не все. Союз России и Германии был ночным кошмаром Британии; подобно ему, союз России и Китая сегодня – ночной кошмар США. И американские элиты делают всё, чтобы это партнёрство омрачить и расторгнуть вовсе, а в идеале заставить наши страны воевать друг с другом.



В американской политической мысли есть термин "евразийская геостратегия США": если одна великая держава или их конгломерат, настроенный антиамерикански, будет контролировать Евразию, это будет означать конец глобальной мощи США.



Именно с целью реализации "евразийской геостратегии США" провокаторы регулярно пишут, что чуть ли не всю тайгу вырубили и увезли в Китай, хотя площадь тайги почти остаётся неизменной, даже демонстрируя иногда небольшой рост, а лидером среди российских регионов по незаконной вырубке лесов является Карелия, где её крышует небезызвестная компания "Икея".



Но об этом вам никогда не расскажут, потому что платят не за это, а за антикитайскую истерию в российских СМИ и соцсетях.

Давыденко тоже стала невольной пешкой в этой игре, и это подтверждается тем, что её интервью подхватили СМИ, принадлежащие Ходорковскому (да-да, Ёшкин Крот – это его канал). Вряд ли между Давыденко и ЦРУ присутствовал сговор, так как она действовала в сугубо личных корыстных интересах, но это не значит, что спецслужбы США этим не воспользуются. Обратите внимание, что сделано и выложено это интервью было накануне визита Си Цзиньпина в Москву и Санкт-Петербург, где он почётный гость Международного экономического форума.



Обстановка была накалена едва ли не до предела, однако сорвать двусторонние встречи не удалось, и было подписано значительное количество контрактов.



К слову, в Хабаровском крае начали строить терминал для российского СПГ, который будет поставляться для Китая вместо американского и арабского, и против его строительства тоже начались протесты активистов "Яблока", "Открытой России" при поддержке КПРФ. В чьих они действуют интересах, догадаться тоже нетрудно.

Но вернёмся к персоне Татьяны Давыденко. Если вы думаете, что поставлена точка, то вы ошибаетесь. Да, интервью, хоть и произвело фурор, не смогло достичь изначальных целей, но разве это остановит американские спецслужбы от реализации задуманного сценария?



Для ЦРУ Давыденко живой больше не нужна, соответственно, они попытаются устранить её, чтобы придать ей имидж "сакральной жертвы" и обвинить в её устранении китайскую разведку, Путина, ФСБ и губернатора края. Это и удар по имиджу КНР как таковому, и по восприятию Китая в российском обществе, и одновременно по всей российской внешней и оборонной политике, а также спецслужбам: фейкомёты будут инкриминировать МИДу, ФСБ и Минобороны России излишнюю доверчивость или даже предательство интересов России в пользу КНР.



В этом случае будет предпринята масштабная атака, целью которой будет заставить Президента России разорвать партнёрство с Китаем или даже объявить ему войну, и в эту атаку будут вовлечены не только провокаторы на зарплате, но и многие те, кто считает себя патриотом России, но не в состоянии разобраться в природе современной геополитики, предпочитая говорить лозунгами и тешить себя выхолощенными догмами.

P.S. Уже появляются ролики Давыденко и публикации в её защиту в разных псевдопатриотических и псевдоэкологических группах (например, группа Вконтакте "Освоение заброшенных деревень. Общее дело"), что свидетельствует о масштабной информационной кампании создания вокруг неё образа "народной героини".



Информационная накачка всегда предшествует убийству в целях реализации технологии "сакральной жертвы". Кроме того, там же раздаются призывы едва ли не объявить Китаю войну. К провокаторам не обращаюсь, а вот людям, которые на это ведутся, хочется задать вопрос: у вас мозги на месте?

Мистер Нет



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