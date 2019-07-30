Сводки от ополчения Новороссии 30 июля 2019
- 18:22 В Попасной ВСУ разместили БМП возле жилого дома и школы – НМ ЛНР.
- 16:19 Дейнего рассказал о первоначальной цели Минских соглашений.
- 13:19 Подробности подрыва «всушника» на «неизвестном устройстве»: сводка с Донбасса.
- 03:00 Кураторы едут на Донбасс: поставки вооружения под угрозой срыва (ВИДЕО).
В Попасной ВСУ разместили БМП возле жилого дома и школы – НМ ЛНР
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Дейнего рассказал о первоначальной цели Минских соглашений
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Подробности подрыва «всушника» на «неизвестном устройстве»: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.
За прошедшие сутки украинские боевики вели огонь по районам 3 населённых пунктов Республики из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На горловском направлении боевики Полякова и Гараза из 53-й и 30-й бригад обстреляли из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия населённые пункты Зайцево и поселок шахты 6/7.
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На донецком направлении боевики 24-й бригады под командованием военного преступника Гудзя вели огонь из стрелкового оружия по поселку шахты «Трудовская» Петровского района г. Донецка.
Общее количество нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ составило четыре.
Нашей разведкой получены уточненные данные по факту вчерашнего подрыва на мине боевика 36-й бригады.
Так, по имеющейся информации, инцидент произошел, что неудивительно, после употребления оккупантами алкогольных напитков.
Как сообщил прибывшим на место происшествия командирам боевик 3-й роты 1-го батальона Деркач С. И., он и пострадавший Петров О.И. находились на передовой позиции и употребляли спиртные напитки.
После распития двух бутылок водки между ними завязался разговор о необходимости окончания боевых действий между украинцами и восстановления целостности Украины мирным путем. После этого Деркач отлучился с позиции за дополнительной порцией алкоголя, а в это время Петров вылез из занимаемого окопа и направился в сторону позиций Народной милиции.
Сделав нескольких шагов, наступил на установленную ранее саперами батальона противопехотную мину ПМН. По заключению медиков, в результате подрыва на мине Петров получил ранение ноги, которое приведёт к ампутации.
В ходе допроса Петров объяснил свои действия желанием наладить мирные отношения с военнослужащими Народной милиции.
По факту взрыва ротного склада боеприпасов 36-й бригады в том же районе информация уточняется.
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Разведка Армии ДНР сообщает
С 28 июля на передовых позициях 56-й ОМПБр работают представители СБУ, ВСП и командования бригады с целью проверки наличия оружия и боеприпасов, в связи с обнаружением в Одессе автоматов и пистолетов, числящихся за бригадой.
26 июля в н. п. Курахово сотрудниками СБУ совместно с полицией и ВСУ под прикрытием проведения антитеррористических учений проведены обыски 34-х домов, задержано 13 жителей населённого пункта, 9 из задержанных являются частными предпринимателями.
Вчера, 29 июля, в н. п. Курахово сотрудниками ВСП задержаны трое боевиков 8-го полка спецназначения после драки в кафе, в котором они отмечали день ССО.
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Кураторы едут на Донбасс: поставки вооружения под угрозой срыва (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР существенных изменений не претерпела и остаётся напряжённой.
Командующим «ООС» Сырским поставлена задача командиру 54 ОМБр Майстренко любой ценой не допустить разведения сил и средств в районе н.п. Золотое.
Используя договорённости о перемирии, Майстренко продолжает скрытное размещение запрещенного вооружения вдоль линии соприкосновения, проведение мероприятий по оборудованию новых, дооборудованию и маскировке имеющихся позиций.
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Так, в районе населенного пункта Золотое выявлено передвижение двух танков Т-72.
В районе населённого пункта Попасная на территории жилого домовладения выявлены огневые позиции трех минометов калибром 120 мм. Возможно, данное вооружение будет использовано киевскими карателями для совершения провокационных обстрелов территории Республики.
Мы призываем представителей Миссии ОБСЕ активизировать наблюдение местности с целью фиксации запрещенного вооружения ВСУ, а в случае выявления — добиться его отвода на установленные дистанции.
Также в нарушение Минских соглашений подразделения ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения продолжают использовать беспилотные летательные аппараты.
Так, 28 июля украинские БПЛА работали в районе населенного пункта Золотое. Данные мероприятия осуществляются расчетом БПЛА 54-й механизированной бригады с целью наблюдения за патрулями международных наблюдателей.
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После обнародования нами информации о неоднократных случаях хищения вооружения и боеприпасов в частях и соединениях ВСУ в зоне «ООС» западные кураторы украинских боевиков спланировали с 30 июля по 2 августа ряд проверок в 14, 30, 54 ОМБр и 25 ОВДБр с целью проверки наличия американского вооружения, предоставленного в рамках военно-технической помощи Украине.
По результатам визита в зону «ООС» делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США военно-политическим руководством США будет принято решение о целесообразности дальнейших поставок вооружения на Украину.
В связи с этим командованием ГШ ВСУ инициированы предварительные проверки частей и соединений ВСУ из состава «объединенных сил».
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Так, в результате проверки в 130 ОРБ г. Ровно выявлено отсутствие четырех тепловизионных прицелов «Archer TSA 975–640», трех тепловизионных бинокуляров «Archer TGX 8/75640», двадцать семь приборов ночного видения «AN/PVS-14», полученных в рамках технической помощи США.
По факту хищения данного имущества комиссией ГШ ВСУ проводится разбирательство.
В заключение хочу заявить, что строгое соблюдение режима прекращения огня является неотъемлемой частью комплекса мер по обеспечению защиты и безопасности нашей Республики. Наши устремления к мирному урегулированию конфликта по-прежнему остаются неизменными.
Подразделения Народной милиции огонь не открывают, но при этом ведут пристальное наблюдение за действиями противника.
Нам известны огневые точки, опорные пункты, а также маршруты передвижения украинских боевиков. В случае угрозы или провокации со стороны украинских военных мы готовы открыть адекватный ответный огонь из разрешенного Минскими соглашениями вооружения и подавить огневые точки противника.
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