Сводки от ополчения Новороссии 30 июля 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.

За прошедшие сутки украинские боевики вели огонь по районам 3 населённых пунктов Республики из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На горловском направлении боевики Полякова и Гараза из 53-й и 30-й бригад обстреляли из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия населённые пункты Зайцево и поселок шахты 6/7.

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На донецком направлении боевики 24-й бригады под командованием военного преступника Гудзя вели огонь из стрелкового оружия по поселку шахты «Трудовская» Петровского района г. Донецка.

Общее количество нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ составило четыре.

Нашей разведкой получены уточненные данные по факту вчерашнего подрыва на мине боевика 36-й бригады.

Так, по имеющейся информации, инцидент произошел, что неудивительно, после употребления оккупантами алкогольных напитков.

Как сообщил прибывшим на место происшествия командирам боевик 3-й роты 1-го батальона Деркач С. И., он и пострадавший Петров О.И. находились на передовой позиции и употребляли спиртные напитки.

После распития двух бутылок водки между ними завязался разговор о необходимости окончания боевых действий между украинцами и восстановления целостности Украины мирным путем. После этого Деркач отлучился с позиции за дополнительной порцией алкоголя, а в это время Петров вылез из занимаемого окопа и направился в сторону позиций Народной милиции.

Сделав нескольких шагов, наступил на установленную ранее саперами батальона противопехотную мину ПМН. По заключению медиков, в результате подрыва на мине Петров получил ранение ноги, которое приведёт к ампутации.

В ходе допроса Петров объяснил свои действия желанием наладить мирные отношения с военнослужащими Народной милиции.

По факту взрыва ротного склада боеприпасов 36-й бригады в том же районе информация уточняется.

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Разведка Армии ДНР сообщает

С 28 июля на передовых позициях 56-й ОМПБр работают представители СБУ, ВСП и командования бригады с целью проверки наличия оружия и боеприпасов, в связи с обнаружением в Одессе автоматов и пистолетов, числящихся за бригадой.

26 июля в н. п. Курахово сотрудниками СБУ совместно с полицией и ВСУ под прикрытием проведения антитеррористических учений проведены обыски 34-х домов, задержано 13 жителей населённого пункта, 9 из задержанных являются частными предпринимателями.

Вчера, 29 июля, в н. п. Курахово сотрудниками ВСП задержаны трое боевиков 8-го полка спецназначения после драки в кафе, в котором они отмечали день ССО.

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