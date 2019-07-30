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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 30 июля 2019

11:09. 30 июля 2019 Просмотров - 256 Нет комментариев Опубликовал:

Сирия: Провокация в Идлибе

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Горят позиции боевиков в Сирии, развалины и уничтоженная техника ИГИЛ*

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Коротко по Ливии. 30.07.2019



Турецкий разведывательный БПЛА упавший в районе Азизии (в 30 км к югу от Триполи).




Спутниковая фотография аэропорта Мисураты. Пять укрытий, как предполагают болельщики Хафтара, предназначены для размещения ударных БПЛА типа "Байрактар", один из который уничтожил на днях 2 украинских Ил-76.

Это лишь небольшая часть турецкого вклада в правительство Сараджа, руками которого Турция фактически ведет прокси-войну против ЛНА и ее основных спонсоров и прежде всего против ОАЭ.

PS, И по общей ситуации.

1. На фронте под Триполи Хафтар вчера объявил новую фазу наступления под Триполи. Но пока преодолеть сложившуюся тенденцию к позиционности ЛНА не может, во многом по причине того, что полностью завоевать господство в воздухе не удается, а поставки оружия из ОАЭ, Франции и Египта, уравновешиваются поставками оружия из Турции и ряда других стран.

2. Военная хунта Судана направила на помощь Хафтара более тысячи своих солдат/наемников. Схема примерно таже самая, что и в Йемене, куда Судан за деньги саудовцев и эмиратчиков поставлял свои войска. В случае с Ливией, данную "поддержку" с высокой долей вероятности покупают все те же эмиратчики, которые финансируют и вооружают Хафтара. Со стороны военной хунты в Хартуме это конечно чистейший авантюризм, так как она сама сидит на жерле вулкана общественного недовольства, но тут видимо было предложение, от которого нельзя было отказаться. Стоит помнить, что ОЭА и Саудовская Аравия обеспечивают политическую поддержку военной хунте и выделяют ей деньги на стабилизацию ситуации.

3. В отместку за удар по авиабазе, где погибли Ил-76, силы Хафтара обстреляли аэропорт Митига, в результате чего на несколько часов вылеты из Митиги были снова приостановлены. Попутно, несколько ракет попали в больницу (погибло 5 врачей) и жилые здания. Для тех, кто живет рядом с Митигой это уже стандартная ситуация. Еще во время разборок банд демократов за Митигу, минометные мины и ракеты "Градов" регулярно залетали с территории аэропорта в жилые кварталы. И наоборот – во время обстрелов Митиги, регулярно случались недолеты и перелеты опять же по жилым кварталам.

4. Ливия туристическая. Мэр Триполи поделился чудесной новостью, что примерно 300 000 кубометров сточных вод каждый день сливают напрямую в Средиземное море, потому что очистные сооружения прекратили свою работу – нет денег ни на ремонт, ни на обслуживающий персонал.  Денег на это мэру Триполи никто не даст – все деньги идут на войну к югу от города. Весело живется в свободной Ливии. И чисто.

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«Восставший из пепла»: ВКС РФ послали дроны в Идлиб, чтобы доказать ложь боевиков (ВИДЕО)

«Восставший из пепла»: ВКС РФ послали дроны в Идлиб, чтобы доказать ложь боевиков (ВИДЕО) | Русская весна

В понедельник в ходе брифинга в Национальном центре управления обороной РФ начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил о дезинформационной кампании по дискредитации действий России в Идлибской зоне деэскалации, развязанной террористами при поддержке небезызвестной «Сирийской обсерватории по правам человека».

Как утверждается представителями псевдоправозащитной организации, российской авиацией якобы были нанесены авиаудары по мирным жителям в городе Маарет-Ан-Нууман (провинция Идлиб).

«Все подобные голословные обвинения основаны на лжи псевдоспасателей из числа так называемых «Белых касок», многократно и с поличным уличенных в провокациях, изготовлении фальшивок и сотрудничестве с террористами», — сообщил в ходе брифинга генерал-полковник Сергей Рудской и привел конкретный пример подтасовки фактов, осуществленный «сирийской обсерваторией.

По его словам, для проверки сообщений о разрушении рынка в Маарет-ан-Нууман 24 и 26 июля российские беспилотные летательные аппараты дважды провели съемку данного места и прилегающей территории. То есть уже после того, как по ним якобы были нанесены авиаудары.

Как видно на кадрах, полученных средствами объективного контроля, в указанном районе полностью отсутствуют какие-либо признаки разрушений, которые должны были неизбежно появиться, если бы он действительно подвергся воздушным ударам с применением шести авиабомб.

«Это подтверждается и снимками российского космического аппарата, сделанными 25 июля 2019 г., а также видеосъемкой, сделанной непосредственно на рынке Аль-Халь в городе Маарет Ан-Нууман, полученной нами позавчера», — отметил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

Как следует из видео, якобы уничтоженный рынок совершенно цел и функционирует в обычном режиме.

Генерал Рудской подчеркнул, что подобные ложные сообщения об ударах, якобы нанесенных российской авиацией по гражданским объектам, обычно распространяются на основе подложных постановочных видеосъемок и выразил сожаление, что представители авторитетных международных структур и организаций в очередной раз стали жертвами легкопроверяемой лжи террористов, использовав подготовленные ими фальшивки и непроверенную информацию для выдвижения ничем не подкрепленных обвинений.

Ранее 22 июля этого года базирующаяся в Великобритании «Сирийская обсерватория по правам человека» со ссылкой на так называемых «Белых касок» сообщила об ударах российских ВКС по рынку Аль-Халь и прилегающим жилым кварталам в городе Маарет-Ан-Нууман на территории провинции Идлиб. В результате якобы погибли десятки мирных жителей.

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[18+] Эксклюзив! САА разбили боевиков ИГИЛ* в Телль-Маллахе

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Метки: главное, компиляция

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