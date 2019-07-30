Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 30 июля 2019

В понедельник в ходе брифинга в Национальном центре управления обороной РФ начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил о дезинформационной кампании по дискредитации действий России в Идлибской зоне деэскалации, развязанной террористами при поддержке небезызвестной «Сирийской обсерватории по правам человека».

Как утверждается представителями псевдоправозащитной организации, российской авиацией якобы были нанесены авиаудары по мирным жителям в городе Маарет-Ан-Нууман (провинция Идлиб).

«Все подобные голословные обвинения основаны на лжи псевдоспасателей из числа так называемых «Белых касок», многократно и с поличным уличенных в провокациях, изготовлении фальшивок и сотрудничестве с террористами», — сообщил в ходе брифинга генерал-полковник Сергей Рудской и привел конкретный пример подтасовки фактов, осуществленный «сирийской обсерваторией.

По его словам, для проверки сообщений о разрушении рынка в Маарет-ан-Нууман 24 и 26 июля российские беспилотные летательные аппараты дважды провели съемку данного места и прилегающей территории. То есть уже после того, как по ним якобы были нанесены авиаудары.

Как видно на кадрах, полученных средствами объективного контроля, в указанном районе полностью отсутствуют какие-либо признаки разрушений, которые должны были неизбежно появиться, если бы он действительно подвергся воздушным ударам с применением шести авиабомб.

«Это подтверждается и снимками российского космического аппарата, сделанными 25 июля 2019 г., а также видеосъемкой, сделанной непосредственно на рынке Аль-Халь в городе Маарет Ан-Нууман, полученной нами позавчера», — отметил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

Как следует из видео, якобы уничтоженный рынок совершенно цел и функционирует в обычном режиме.

Генерал Рудской подчеркнул, что подобные ложные сообщения об ударах, якобы нанесенных российской авиацией по гражданским объектам, обычно распространяются на основе подложных постановочных видеосъемок и выразил сожаление, что представители авторитетных международных структур и организаций в очередной раз стали жертвами легкопроверяемой лжи террористов, использовав подготовленные ими фальшивки и непроверенную информацию для выдвижения ничем не подкрепленных обвинений.

Ранее 22 июля этого года базирующаяся в Великобритании «Сирийская обсерватория по правам человека» со ссылкой на так называемых «Белых касок» сообщила об ударах российских ВКС по рынку Аль-Халь и прилегающим жилым кварталам в городе Маарет-Ан-Нууман на территории провинции Идлиб. В результате якобы погибли десятки мирных жителей.

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