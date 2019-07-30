Новости Украины и Новороссии 30 июля 2019
- 13:42 Приезжие “патриоты” Украины.
- 13:42 Николай Азаров: Слёзы Яценюка о потерянном российском бюджете для Украины.
- 12:35 Шарики растоптанного Порошенко.
- 11:13 В Киеве задержали фальшивомонетчиков с миллионом поддельных евро.
- 08:47 Зеленский хочет выступить на Генассамблее ООН в сентябре.
- 08:01 В «Слуге народа» назвали имя спикера Рады.
- 05:30 Кто из команды Порошенко сядет первым и почему олигарх так боится допросов (ВИДЕО).
- 04:00 Донецк: выдача паспортов РФ и ДНР с комфортом — миграционная служба переехала в новое здание (ФОТО, ВИДЕО).
- 01:00 Зеленский уволил Короля Артура с должности главы района на Луганщине.
Приезжие “патриоты” Украины
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Николай Азаров: Слёзы Яценюка о потерянном российском бюджете для Украины
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Шарики растоптанного Порошенко
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В Киеве задержали фальшивомонетчиков с миллионом поддельных евро
Сотрудники СБУ в Киеве задержали двух фальшивомонетчиков, которые наладили сбыт поддельной иностранной валюты в украинской столице.
Как сообщает пресс-служба СБУ в Facebook, правоохранители задержали обоих дилеров при очередной попытке сбыта 300 тыс. фальшивых евро.
Во время обысков по месту жительства участников группы правоохранители обнаружили еще 700 тыс. поддельной валюты номиналом по 500 евро.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления (украинский аналог обвинения).
В данный момент продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств функционирования противоправной схемы, источников происхождения подделок.
Как сообщают украинские СМИ, СБУ пытается «пришить политику» задержанным. Поскольку оба они являются уроженцами Донецка, заявлено о возможной причастности злоумышленников к финансированию террористической деятельности «пророссийских боевиков».
Как уже сообщалось , ранее глава СНБО Украины Александр Данилюк сообщил о предстоящей реформе СБУ, в результате которой это силовое ведомство лишится ряда полномочий.
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Зеленский хочет выступить на Генассамблее ООН в сентябре
Президент Украины Владимир Зеленский намерен принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.
С 24 по 30 сентября главы 114 государств, а также более 80 глав правительств и министров иностранных дел поднимутся на трибуну Генассамблеи. В их числе хочет оказаться и Зеленский.
Среди стран, представленных своими лидерами на 74-й сессии ГА, значатся США, Украина, Иран, Венесуэла, Франция, Казахстан, Ливия, Южная Корея и Ирак.
В преддверии начала дебатов во вторник, 24 сентября, обращение к Генассамблее произнесет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Затем на трибуну поднимется председатель открывающейся 74-й сессии, бывший постпред Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде.
Первым среди глав государств традиционно выступит Бразилия. Такой порядок закрепился в связи с тем, что на самой первой Генассамблее 1946 года вначале взял слово именно бразильский посол Луис Мартинс де Соуза Дантас. Вслед за бразильским лидером на трибуну поднимется лидер принимающей страны — Дональд Трамп.
В канцелярии генсека ООН отметили, что план выступлений — ориентировочный. К моменту начала общеполитической дискуссии он может измениться.
Напомним, ранее с трибуны ООН тряс паспортами Петр Порошенко. Сможет ли переплюнуть его профессионал разговорного жанра и мастер стендапа Зеленский — увидим в сентябре. А также увидим, какой зал соберёт новый президент — все мы помним выступления пана Порошенко перед рядами пустых кресел.
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В «Слуге народа» назвали имя спикера Рады
Спикером Верховной Рады 9-го созыва будет лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, а его заместителем скорее всего — представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука.
Об этом рассказал будущий народный депутат от «Слуги народа» Давид Арахамия. Сам Арахамия значится в партийном списке под номером четвёртым.
«Я точно думаю, что будет Дмитрий Разумков. Он самый достойный кандидат. Правда, сейчас он боится сглазить, но в зале будет минимум 250 рук «за», — заявил Арахамия.
Напомним, по украинскому законодательству спикер Рады — это выборная, а не назначаемая должность. Именно поэтому имеет значение, кому подчиняется парламентское большинство.
На должность главы фракции «Слуга народа», по словам Арахамии, на сегодняшний день есть две кандидатуры: он сам и глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко.
Разумков возглавлял штаб Зеленского во время президентской гонки и выборов, а также фактически был «языком» актёра на протяжении всей предвыборной кампании: он посещал теле- и радиоэфиры, давал интервью журналистам, рассказывал о программе кандидата в президенты. Зеленский в тот период крайне редко появлялся перед камерами и в телестудиях, ограничиваясь выпуском видеороликов.
Примечательно, что Разумков и Зеленский редко появлялись вместе. Это легко объяснить — ведь на фоне грамотного, владеющего текущими цифрами и особенностями украинского законодательства Размукова вчерашний актёр выглядел совсем уж бледно.
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Кто из команды Порошенко сядет первым и почему олигарх так боится допросов (ВИДЕО)
Кто из команды Порошенко сядет первым? Этим вопросом задаются многие. А в украинских СМИ появились даже имена «друзей» Порошенко, которые сядут в первую очередь. Список сенсационный: Игорь Кононенко, Александр Грановский, Олег Гладковский, Сергей Березенко, братья Дубневичи и другие не менее интересные персонажи.
Безусловно, есть еще команда Яценюка, которая тоже приложила руку к грабежу страны. А именно Пашинский, Бурбак, Мартыненко и многие другие. И как-то слишком подозрительно то, что в последнее время ничего не слышно о «кровавом пасторе» Александре Турчинове, который на протяжении последних лет дважды в месяц вещал, что «Путин сконцентрировал войска на границе с Украиной и вот-вот нападёт», считает популярный украинский блогер Олег Елисевич.
«А теперь Турчинов где-то пропал и о нем ничего не слышно», — сказал ведущий проекта Karabas Channel.
По его словам, «даже трудно представить, что ещё пару месяцев мы и не мечтали о том, что этих людей когда-нибудь можно будет привлечь к уголовной ответственности».
«А ведь за ними тянется такой шлейф грязных дел, что хватит не на один десяток уголовных производств», — добавил Елисеевич.
Во главе списка кандидатов на лучшее место на нарах — экс-президент «незалежной» Петр Порошенко. Его первым вызвали на допрос. Он взял и приехал на день раньше, заявив, что «запланировал поездку за границу и поэтому готов ответить на все вопросы».
«Все понимают, что это был тактический ход», — отметил Елисевич.
Кроме того, «шоколадный король» заверил прессу, что ни одного уголовного производства, в котором бы фигурировала бы его фамилия, просто «не существует». Но у Госбюро расследований Украины есть доказательства — это 11 уголовных дел, где упоминаются его имя, фамилия и даже отчество.
Также Порошенко попытался объяснить, что «абсолютно прозрачная» сделка по купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском» (который стоит 300 миллионов долларов и кто-то их кому-то их заплатил) осуществлялась «без его участия».
Но и это заявление опровергли: главный оппонент Петра Алексеевича — бывший заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов — в интервью украинскому каналу сказал, что «это надо миллиардами такими оперировать, чтобы не помнить, где ты заключил сделку на 300 миллионов долларов».
Вся эта ложь, попытки увильнуть от правосудия, облить грязью того же Портнова говорит только об одном: на самом деле Порошенко боится этих допросов.
«И поэтому из его уст выливается вранье, вранье и еще раз вранье», — ведущий проекта Karabas Channel.
Главное, чтобы президента Зеленского хватило политической воли довести это дело до конца и выполнить свое обещания, которое он давал перед выборами.
«О том, что все дела будут расследованы и все виновные понесут наказание», — подытожил блогер.
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Донецк: выдача паспортов РФ и ДНР с комфортом — миграционная служба переехала в новое здание (ФОТО, ВИДЕО)
В столице Республики состоялась торжественная церемония открытия нового здания Миграционной службы МВД ДНР, расположенного на ул. Федора Зайцева, 46.
Подробности «Русской Весне» сообщили в Центре общественных связей МВД ДНР.
Присутствовавший на церемонии открытия Глава Республики отметил, что, не смотря на сложившийся среди населения ажиотаж, работа по приему документов на получение гражданства РФ идет планомерно и размеренно.
Денис Владимирович поздравил правоохранителей и отметил, что новое помещение позволит создать все необходимые условия для комфорта жителей Республики.
Глава ДНР торжественно перерезал символическую красную ленту и лично оценил условия, в которых правоохранители будут оказывать услуги гражданам государства. Экскурсию для почетного гостя провел заместитель начальника Миграционной службы МВД ДНР Владимир Медведок.
Руководство Миграционной службы МВД отмечает, что количество желающих получить паспорт гражданина ДНР стремительно растет. Правоохранители сообщают, что в данный момент располагают всеми необходимыми ресурсами для оказания услуг населению.
На текущий момент Миграционной службой МВД ДНР выдано более 312 тысяч паспортов гражданина ДНР и принято на оформление более 23 тысяч заявлений на получение гражданства РФ.
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Зеленский уволил Короля Артура с должности главы района на Луганщине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении Артура Короля с должности председателя Миловской районной государственной администрации «Луганской области».
Соответствующее распоряжение № 240/2019-рп размещено на официальном сайте президента Украины.
«Уволить Короля Артура Станиславовича от должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины», — говорится в сообщении.
Артур Станиславович Король родился 17 июля 1967 года. С 1990 по 1996-й и с 1998-го по 2016 годы проходил военную службу на офицерских должностях в рядах Вооруженных сил Украины.
С 2006 по 2010 годы — начальник Луганского пограничного отряда.
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