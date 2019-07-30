Новости Украины и Новороссии 30 июля 2019

Кто из команды Порошенко сядет первым? Этим вопросом задаются многие. А в украинских СМИ появились даже имена «друзей» Порошенко, которые сядут в первую очередь. Список сенсационный: Игорь Кононенко, Александр Грановский, Олег Гладковский, Сергей Березенко, братья Дубневичи и другие не менее интересные персонажи.

Безусловно, есть еще команда Яценюка, которая тоже приложила руку к грабежу страны. А именно Пашинский, Бурбак, Мартыненко и многие другие. И как-то слишком подозрительно то, что в последнее время ничего не слышно о «кровавом пасторе» Александре Турчинове, который на протяжении последних лет дважды в месяц вещал, что «Путин сконцентрировал войска на границе с Украиной и вот-вот нападёт», считает популярный украинский блогер Олег Елисевич.

«А теперь Турчинов где-то пропал и о нем ничего не слышно», — сказал ведущий проекта Karabas Channel.

По его словам, «даже трудно представить, что ещё пару месяцев мы и не мечтали о том, что этих людей когда-нибудь можно будет привлечь к уголовной ответственности».

«А ведь за ними тянется такой шлейф грязных дел, что хватит не на один десяток уголовных производств», — добавил Елисеевич.

Во главе списка кандидатов на лучшее место на нарах — экс-президент «незалежной» Петр Порошенко. Его первым вызвали на допрос. Он взял и приехал на день раньше, заявив, что «запланировал поездку за границу и поэтому готов ответить на все вопросы».

«Все понимают, что это был тактический ход», — отметил Елисевич.

Кроме того, «шоколадный король» заверил прессу, что ни одного уголовного производства, в котором бы фигурировала бы его фамилия, просто «не существует». Но у Госбюро расследований Украины есть доказательства — это 11 уголовных дел, где упоминаются его имя, фамилия и даже отчество.

Также Порошенко попытался объяснить, что «абсолютно прозрачная» сделка по купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском» (который стоит 300 миллионов долларов и кто-то их кому-то их заплатил) осуществлялась «без его участия».

Но и это заявление опровергли: главный оппонент Петра Алексеевича — бывший заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов — в интервью украинскому каналу сказал, что «это надо миллиардами такими оперировать, чтобы не помнить, где ты заключил сделку на 300 миллионов долларов».

Вся эта ложь, попытки увильнуть от правосудия, облить грязью того же Портнова говорит только об одном: на самом деле Порошенко боится этих допросов.

«И поэтому из его уст выливается вранье, вранье и еще раз вранье», — ведущий проекта Karabas Channel.

Главное, чтобы президента Зеленского хватило политической воли довести это дело до конца и выполнить свое обещания, которое он давал перед выборами.

«О том, что все дела будут расследованы и все виновные понесут наказание», — подытожил блогер.

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