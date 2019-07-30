На всех изданиях печатать лозунг “Смерть немецким оккупантам”
22:58. 30 июля 2019 Просмотров - 138 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Примечательный документ за подписью Мехлиса, где он разъясняет вопрос с лозунгом "Пролетарии всех стран соединяйтесь" в условиях войны с Германией.
Ниже, пример замены лозунга в "Красной Звезде".
Так что за один из основных лозунгов войны в официальной пропаганде можно смело поблагодарить товарища Мехлиса.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5172004.html