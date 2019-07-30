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На всех изданиях печатать лозунг “Смерть немецким оккупантам”

22:58. 30 июля 2019 Просмотров - 138 Нет комментариев Опубликовал:


Примечательный документ за подписью Мехлиса, где он разъясняет вопрос с лозунгом "Пролетарии всех стран соединяйтесь" в условиях войны с Германией.
Ниже, пример замены лозунга в "Красной Звезде".





Так что за один из основных лозунгов войны в официальной пропаганде можно смело поблагодарить товарища Мехлиса.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5172004.html

Метки: 1941, 1942, великая отечественная война, газеты, документы, красная армия, красная звезда, мехлис, пропаганда

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