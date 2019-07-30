Мысли, обращённые к молодежи по поводу несанкционированного митинга
Страна смогла построить свою структуру управления. Но кому-то это не нравится
Слушатели Школы Блогеров предложили высказаться всем желающим относительно роли молодежи в уличных беспорядках на несанкционированных митингах. Я оказался таким желающим. Выскажитесь и вы.
Понять, как нами управляют и чем нам отвечать, поможет книга:
Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/mysli-obraschyonnye-k-molodezhi-po-povodu-nesanktsionirovannogo-mitinga
Думаю, что только молодежь Украины не может быть виной нынешнему состоянию на Украине.
Молодежная (без определения) в Москве – это особая молодежь, которая не связана ни с Москвой,
ни с Россией, ни с русскими.