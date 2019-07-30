Мысли, обращённые к молодежи по поводу несанкционированного митинга

Концептуал СМИ Страна смогла построить свою структуру управления. Но кому-то это не нравится

Слушатели Школы Блогеров предложили высказаться всем желающим относительно роли молодежи в уличных беспорядках на несанкционированных митингах. Я оказался таким желающим. Выскажитесь и вы.



Понять, как нами управляют и чем нам отвечать, поможет книга:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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