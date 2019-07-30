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Мысли, обращённые к молодежи по поводу несанкционированного митинга

18:21. 30 июля 2019 Просмотров - 193 Один комментарий Опубликовал:

Страна смогла построить свою структуру управления. Но кому-то это не нравится

Слушатели Школы Блогеров предложили высказаться всем желающим относительно роли молодежи в уличных беспорядках на несанкционированных митингах. Я оказался таким желающим. Выскажитесь и вы.

Понять, как нами управляют и чем нам отвечать, поможет книга:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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Дмитрий Таран

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/mysli-obraschyonnye-k-molodezhi-po-povodu-nesanktsionirovannogo-mitinga

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1035 659
    чужой 30 июля 2019 в 21:02

    Думаю, что только молодежь Украины не может быть виной нынешнему состоянию на Украине.
    Молодежная (без определения) в Москве – это особая молодежь, которая не связана ни с Москвой,
    ни с Россией, ни с русскими.

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