Коротко о разном. 30.07.2019
11:44. 30 июля 2019 Просмотров - 118 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
За последние пару недель накопилась куча разных материалов, так что даю оптом, с комментарием.
1. Йемен был войной саудовского принца. Теперь это болото.
Примечательный материал от NYT https://www.nytimes.com/2019/07/18/world/middleeast/saudi-prince-yemen-emirates.html, где в весьма мрачных тонах описывается ситуация в Йемене, который стал тягостным болотом для Саудовской Аравии и участников саудовской коалиции, что особенно ярко проявилось после решения ОАЭ начать сокращать свою группировку в Йемене. Разумеется. когда в 2015 году началась интервенция в Йемене, вряд ли аналитики могли предвидеть, чем все это закончится и что маленькая победоносная война за возвращение Хади обернется бесконечным кровавым кошмаром, который в последние пару лет начал возвращаться туда, где он был порожден – в Саудовскую Аравию. Поэтому нынешние жалобы саудитов, что хуситы нападают на Саудовскую Аравию предельно смешны.
2. Жигулевская "кругосветка" Ленина.
Интересный и подробный рассказ https://amarok-man.livejournal.com/4438540.html о раннем периоде жизни Ленина, когда он на лодке ходил в "кругосветку" на Волге.
В конце апреля (1890 г. — Сост.) Скляренко внес предложение организовать “кругосветное путешествие”, как называлась поездка по рр. Волге и Усе… Выезжали от Самары вниз по р. Волге на запад до с. Переволока. У этого села лодка на лошадях перевозилась с Волги на р. Усу (от 11/2 до 2 верст), а затем вниз по течению р. Усы, впадающей в р. Волгу против г. Ставрополя, сплавлялись до Волги и вниз по реке Волге доплывали до Самары, появляясь с востока. Таким образом, самарцы за 3—4 дня доказывали, что земля кругла, и получали при этом массу удовольствия.
Поездка была принята очень единодушно. Особенно охотно на нее согласился Владимир Ильич…
Решено было пригласить в поездку В.В. Савицкого, с которым Владимиру Ильичу хотелось познакомиться поближе. Обычно самарское “кругосветное путешествие” можно было проделывать только в течение мая, когда Волга и ее притоки имеют наибольшую воду, или, как в Самаре говорилось, “во время половодья”…
Все тот же наблюдатель водомерного поста Хан-Гирей-Антеков, который очень часто оказывал разные услуги революционным кружкам, очень охотно предоставил в наше распоряжение свою прекрасную лодку “Нимфу”.
В поездке приняли участие: Владимир Ильич Ульянов, Алексей Васильевич Скляренко, Иван Александрович Кузнецов, Викентий Викентьевич Савицкий, Николай Яковлевич Полежаев и Алексей Александрович Беляков, а в с. Екатериновке предполагали принять в лодку Александра Павловича Нечаева, который должен был захватить с собой два ружья.
3. Об уравнении коммунизма и нацизма на Украине
Об уравнении на Украине коммунизма и нацизма https://burckina-faso.livejournal.com/3637671.html с помощью различных исторических фальсификаций, которые безусловно используются для того, чтобы закрепить господство правящей олигархии и перевести стрелки с катастрофических результатов ее правления на "проклятых большевиков", попутно занимаясь реабилитацией нацизма на государственном уровне. Само собой, когда встают вопросы текущей депопуляции Украины, населения которой продолжает уменьшаться, проще переводить стрелки на вымышленный "голодомор", нежели спрашивать с тех, кто уничтожил и разграбил процветающую УССР. На эту тему смотри вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/5165304.html
4. Шахматы в СССР. Документальная хроника.
Документальный фильм 1988 года основанный на хронике шахматной жизни в СССР.
Для отечественных шахмат это безусловно была золотая эпоха, в рамках которых СССР добился глобального доминирования в шахматном мире и удерживал эту доминацию вплоть до своей гибели.
Залогом успеха была системная работа по подготовке талантов + пропагандируемая на государственном уровне массовость и престижность шахмат.
В значительной степени эту систему у нас перенял Китай, который в последние десятилетия добился с ее помощью крупных успехов в командиных и личных соревнованиях, подготовит целую плеяду блестящих спортсменов.
5. Че Гевара о Сталине и Троцком.
Команданте Че https://vk.com/wall7211371_6068 о своем отношении к Сталину и Троцкому.
«Я думаю, что фундаментальные вещи, на которых базировался Троцкий, были ошибочными, а его дальнейшие поступки – неправильными, а последние годы – и вовсе темны. Троцкисты не внесли никакого в революционное движение; где они достигли наибольшего – так это в Перу, но и там, в конечном итоге, они провалились, поскольку их методы – плохи».
«В так называемых ошибках Сталина кроется разница между революционной позицией и позицией ревизионистской. На Сталина надо смотреть в историческом контексте, в котором он действует, – смотреть на него не как на грубятину какую-то, а в конкретном историческом контексте. Я пришёл в коммунизм благодаря дядюшке Сталину и никто не может мне говорить, что я, видите ли, не должен его читать. Я читал его тогда, когда читать его считалось очень дурным делом. Это было другое время. И поскольку я личность неяркая и твердолобая, я продолжаю его читать. Особенно сейчас, в новый период, когда читать его считается ещё более дурным делом. И тогда, и теперь, я читаю и нахожу кучу вещей, которые очень хороши».
6. Освобождение Вильнюса от фашистов в документах.
Освобождение столицы Литвы в архивных документах.
Проект министерства обороны http://vilnius75.mil.ru/ из цикла "рассекречивание документы к праздникам и памятным датам".
Как обычно, много интересных архивных документов о подвигах наших предков.
7. Как в Минске построили озеро, за которое пришлось оправдываться перед Сталиным.
О том, как в столице Советской Белоруссии создавали https://news.tut.by/society/644215.html искусственное озеро.
12 июня 1940 года главная советская газета «Правда» опубликовала сокрушительный фельетон под названием «Озера по заказу или плоды неуемной фантазии». Опубликовала без подписи — это означало, что текст выражает мнение редакции и ЦК ВКП (б). По правилам политической игры тех лет «Советская Белоруссия» перепечатала фельетон в одном из ближайших выпусков. Белорусской газете крепко досталось от анонимного фельетониста: «Над любителями озерной эстетики комариным голоском зудит газета «Советская Белоруссия». Она вся так и пышет энтузиазмом, одобрительно похлопывает по плечу передовиков, грубо разносит руководителей предприятий, которые не выполняют разверстку на рабочую силу. Она вершит великое дело: помогает строить искусственными средствами искусственное озеро».
Сгустились тучи и над руководителями БССР: «На VI Сессии Верховного Совета СССР народный комиссар финансов СССР тов. Зверев признал незаконной затрату 8 миллионов рублей на строительство искусственного озера в Минске».
8. План Шлиффена и французское военное планирование перед началом первой мировой войны.
Неплохие обзорные ролики о достоинствах и недостатках немецкого и французского военного планирования перед началом первой мировой войны. Ошибки в этом планировании в конечном итоге и породили многолетний кошмар Западного фронта.
9. Новости секты царебожников.
Из опуса по ссылке https://stolicaonego.ru/news/mitropolit-karelskij-konstantin-stalin-povtoril-podvig-nikolaja-vtorogo/ можно узнать, что:
1. Сталин в годы ВОВ повторил подвиг Николая II возглавив армию.
2. Термин "Николай Кровавый" придумали английские журналисты.
3. Государь-император от престола не отрекался, потому что отречение фальшивка.
На деле, назначить себя на должность, это не бог весть какой подвиг. Главный показатель, это результат – результат Николая II прямо скажем нагляден.
Касательно термина "Николай Кровавый", то его конечно продвинул https://www.apn.ru/index.php?newsid=37437 в мейнстрим общественной жизни не мифический английский журналист и даже не большевики, а крайне правый депутат Пуришкевич
«В стенах университета почтили память многоуважаемого товарища Созонова и говорили, что на смерти его должны воспитываться молодые студенческие поколения. И не говорил ли товарищ Борис, что пора покончить с сатрапами кровавого Николая Второго. Вот это и есть то величайшее зло и то безобразие, которое должно быть вскрыто. И только после этих безобразий, только после того, как было произведено оскорбление Величества, в стены университета была введена полиция, которая разогнала собравшуюся там шваль, позволявшую себе оскорблять священное имя.»
Ну а относительно отсутствия отречения, то это давний предмет веры.
10. Юлия Толопа получила украинское гражданство.
О качестве данного человеческого матерала (Толопа бежала из России на Украину, где воевала в составе карательного полка "Азов" http://asd.news/articles/persony/natsistka-i-vorovka-na-doverii-yuliya-tolopa-teper-ofitsialnaya-ukrainka/) лучше всего свидетельствует тот факт, что даже Порошенко отказал ей в гражданстве.
Но при Зеленском она наконец его получила. Возрадуемся же?!
Альтернативная история "Антанта спасает русского медведя от рептилоидов-большевиков".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5170005.html