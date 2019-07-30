Д/ф «Альфа». Победить и вернуться»
#Альфа #УправлениеА #ДокументальныеФильмы
Долгое время они считались самыми засекреченными людьми в КГБ. Сотрудники Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России отмечают 45-ю годовщину создания подразделения по борьбе с терроризмом – группы «А», которая получила широкую известность под названием «Альфа». На счету группы множество боевых операций – от участия в штурме президентского дворца в Кабуле до ликвидации террориста прямо на Красной площади. И среди них – ни одной неудачной. Сотрудникам «Альфы» приходилось освобождать заложников в самолетах и автобусах, в школах и больницах. Их служба всегда была опасной, но они знали – им нужно во что бы то ни стало победить и вернуться. Чтобы в час «икс» снова быть там, где надо спасать людей. И где помочь смогут только они.
Подробности на https://m.tvzvezda.ru/schedule/filmso…
…З Д Р А В С Т В У Й Т Е…
29 июля 2019 г. – 45_ти летия создания Легендарной “Альфы”!
[45-ть лет назад - 29.07.1974 г. она была Создана]
[ТАКИЕ Спец-структуры - Есть у КАЖДОЙ Развитой страны!Они Нужны]
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Мои Поздравления Этой Спец-структуре с ИХним Праздником!
* Вы Нужны,Вы Важны! Вы – Политический Инстумент Государства!
[Наличие Таких Спец-структур - Очевидная Необходимость!]
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С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 29-7-19.
Недавно в аэропорту человек упал с самолета.
По отработанной юристами схеме, человек был вывезен за пределы аэропорта, и скончался.
Далее спецслужбы вскрыли этот факт.
На суде человек сказал, по заранее подготовленному юристами :
- “Я защищал интересы предприятия ”
В кого же нас превратило “время” ? Кто в этой ситуации кто ?
ЗА КАКИХ МАМ ПОДНИМАТЬ ТОСТ ? На стакане корка хлеба
Сегодня альфу довели до грабежа банков!