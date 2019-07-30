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Д/ф «Альфа». Победить и вернуться»

08:26. 30 июля 2019 Просмотров - 181 3 коммент. Опубликовал:

#Альфа #УправлениеА #ДокументальныеФильмы

Долгое время они считались самыми засекреченными людьми в КГБ. Сотрудники Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России отмечают 45-ю годовщину создания подразделения по борьбе с терроризмом – группы «А», которая получила широкую известность под названием «Альфа». На счету группы множество боевых операций – от участия в штурме президентского дворца в Кабуле до ликвидации террориста прямо на Красной площади. И среди них – ни одной неудачной. Сотрудникам «Альфы» приходилось освобождать заложников в самолетах и автобусах, в школах и больницах. Их служба всегда была опасной, но они знали – им нужно во что бы то ни стало победить и вернуться. Чтобы в час «икс» снова быть там, где надо спасать людей. И где помочь смогут только они.

Подробности на https://m.tvzvezda.ru/schedule/filmso…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vZcKqh4nlTQ

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 69 57
    Valeriy Bondarik 30 июля 2019 в 8:54

    …З Д Р А В С Т В У Й Т Е…

    29 июля 2019 г. – 45_ти летия создания Легендарной “Альфы”!
    [45-ть лет назад - 29.07.1974 г. она была Создана]
    [ТАКИЕ Спец-структуры - Есть у КАЖДОЙ Развитой страны!Они Нужны]
    ““““““““““““““`
    Мои Поздравления Этой Спец-структуре с ИХним Праздником!
    * Вы Нужны,Вы Важны! Вы – Политический Инстумент Государства!
    [Наличие Таких Спец-структур - Очевидная Необходимость!]
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 29-7-19.

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  • 1029 657
    чужой 30 июля 2019 в 12:08

    Недавно в аэропорту человек упал с самолета.
    По отработанной юристами схеме, человек был вывезен за пределы аэропорта, и скончался.
    Далее спецслужбы вскрыли этот факт.
    На суде человек сказал, по заранее подготовленному юристами :
    - “Я защищал интересы предприятия ”
    В кого же нас превратило “время” ? Кто в этой ситуации кто ?
    ЗА КАКИХ МАМ ПОДНИМАТЬ ТОСТ ? На стакане корка хлеба

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  • 7504 4278
    XAPOH 30 июля 2019 в 13:51

    Сегодня альфу довели до грабежа банков!

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