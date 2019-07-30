Братья по оружию

Некоторые возмущаются такой вот картинке в журнале "Экономист".Но на деле, в экономическом отношении соотношение потенциалов Китая и РФ на текущий момент примерно такое, что отражает и общее мнение западных аналитиков, что основным врагом США является не Россия, а именно Китай, в силу своего экономического могущества.Времена, когда китайская панда сидела на коленях у советского медведя давно прошли.Если же рассматривать военный потенциал, на что намекает заголовок, то тут уже картинка совсем не валидна, так как Китай по-прежнему в военном отношении уступает РФ, но за счет своего экономического могущества он это отставание постепенно сокращает.Разумеется, указание на слабость российской экономики относительно китайской, служит поводом для различных спекуляций с целью подорвать российско-китайское партнерство, педалируя тему несоразмерности экономических потенциалов.Но проблема в том, что интерес Китая и РФ к военно-техническому и экономическому сотрудничеству базируется именно на понимании необходимости совместного противостояния планам США в Евразии, поэтому мелкие трения и экономическая несоразмерность не мешает сторонам наращивать уровень военного сотрудничества и экономические связи. Тем более что в планах Китая по развитию программы "Один пояс – один путь", России отведена существенная роль в обеспечении безопасности и стабильности северной ветки "нового шелкового пути" (по сути, евразийская экономическая глобализация по-китайски". Поэтому Китай имеет серьезную заинтересованность в том, чтобы укреплять отношения с РФ – это не только вопрос экономической выгоды, но и прежде всего необходимый элемент реализации глобальной китайской стратегии. Кто-то может обижаться, что тут Россию снова затаскивают чужой в геостратегический проект, но стоит помнить, что в рамках американского проекта глобализации России была отведена роль страны-бензоколонки. Но тут конечно надо не обижаться, а вырабатывать свою глобальную стратегию и свой глобальный проект, чтобы не зависеть от чужих проектов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5170248.html