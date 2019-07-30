Главная » Невероятное в мире, Творчество

11 удивительных плодов, о которых все слышали, но при этом не знают, как они растут

10:41. 30 июля 2019 Просмотров - 326 Нет комментариев Опубликовал:
 

На прилавках рынков и магазинов мы можем приобрести различные пряности, экзотические фрукты и овощи. Но все ли знают, как выращивают привычные нам инжир или фисташки, черный перец или гвоздику, папайю или ваниль. В статье мы ближе познакомимся с некоторыми продуктами, которые употребляем в пищу, но мало что знаем о них.

Черный перец

Одна из самых популярных приправ. Черный перец можно приобрести практически в любом продуктовом магазине. Его называют малабарской ягодой, ведь Родина этого растения – Малабарский берег, расположенный на полуострове Индостан.

Растение это – древовидная лиана, до 15 м в высоту. Цветет белыми или серо-желтыми цветами, собранными в соцветия-сережки (до 10 см длиной). Плод – круглая односемянная костянка. Она сначала зеленая, затем краснеет. Черной становится в высушенном виде. До 30 таких костянок содержится в одном соплодии. Плодоносит растение 2 раза в год на протяжении 20 – 30 лет.

Кешью

Кешью – вечнозеленое дерево. В длину может достигать 13 м. Крона его густая и широкая. Листья яйцевидной формы, плотные с прожилками. Цветет дерево бледно-зелеными цветками, собранными в метелку. Плоды кешью напоминают розовую или желтую грушу. Снизу плода подвешен орех в скорлупке. Плодоножка имеет кисловатый, вяжущий вкус. Из нее делают желе, компоты, соки, ее можно есть в сыром виде. Орех на плодоножке только один. Его оболочка содержит фенольную смолу. Под скорлупкой находится ядрышко. Для раскрытия скорлупы используют термообработку. Орехи жарят, а затем снимают скорлупу и убирают шелуху.

Васаби

Эвтрема японская (японский хрен). Чаще эвтрему называют васаби (имея в виду приправу). Еще это растение называют зеленой горчицей (из-за похожего привкуса). Выращивают растение на Тайване, в Новой Зеландии. Высота растения – 45 – 50 см. Листья эвтремы сердцевидные, светло-зеленого цвета. Корневая система – корневище и придаточные корни. Они обладают специфическим ароматом, так как в них содержатся эфирные масла, имеющие запах хрена. Растут корни медленно и свои свойства приобретают только через 2,5 года. Зрелым растение считается, когда ему исполняется 3 – 4 года.

Каперсы

Каперсы – кустарники с длинными стеблями, относящееся к семейству Каперсовых. Произрастает в Азии, Европе. Сами каперсы – это нераскрытые бутоны растения. Во время цветения растение открывает розово-белые цветочки с фиолетовыми тычинками. Цветут каперсы с июля по сентябрь. Бутоны используют в консервировании, для приготовления соусов, салатов, гарниров. Они имеют острый приятный вкус и аромат.

Куркума

Это растение семейства Имбирных. В состав его корневища входят красители желтого цвета и эфирные масла. Выращивают его в качестве пряного растения. Из корневища делают порошок под названием куркума. Куркума включает около 60 видов. Его Родина – Юго-Восточная Азия. Листья куркумы крупные, длиной до 1 см. Соцветия зелено-розовые. Цветет все лето и сентябрь. Корневище растения клубневидное, округлое, диаметром до 4 см. От корневища отходят корешки, на концах которых образуются маленькие клубни. Выращивать эту пряность можно в открытом грунте и в домашних условиях.

Ваниль

Растение относится к семейству Орхидные. Родина ванили – Мексика, тропические леса. Это многолетние лианы. В высоту растение достигает 15 м. Плод – стручок длиной от 10 до 25 см с семенами внутри. Плоды ванили называют коробочками. Созревают плоды долго – порядка 9 месяцев. В естественных условиях цветы опыляют пчелы. При выращивании на плантациях цветок опыляется особым способом соединения пестика и тычинки. В домашних условиях трудно добиться цветения ванили и тем более плодоношения.

Питахайя

Питахайя или «драконий фрукт» родом из Южной и Центральной Америки. Выращивают его и в Таиланде, во Вьетнаме, в Малайзии и ряде других стран. Растение, на котором растут эти фрукты, относится к лиановидным кактусам. Цветет только в темное время суток. Цветы большие и источают приятный аромат. Фрукт появляется на стеблях растения спустя 1,5 месяца после цветения. Плоды готовы для употребления в пищу спустя еще месяц после появления. Масса фрукта – 500 – 700 гр.

Инжир

Дерево инжир растет на побережье Черного моря. Оно любит места с теплым климатом, неприхотливо и может расти вдоль дорог или горных склонов. Дерево достигает высоты в 8 м и может дожить до ста лет. Это листопадное растение. Цветет инжир обильно и при созревании цветы превращаются в зерна с волокнами белого цвета. Опыляют цветы осы. Соцветия появляются 3 раза в год. Плоды инжира имеют сладкий, приятный вкус. Внутри инжира много мелких зернышек.

Папайя

Папайя или Дынное дерево растет в Центральной Америке и Мексике. Папайя очень теплолюбива. Даже небольшой холод губителен для нее. Дерево достигает 15 м и не является долгоживущим. Все части этого растения содержат латекс. Цветы папайи образуются на стволе, на коротких черешках. Иногда цветы только женские или мужские, а иногда и обоеполые. Плоды папайи грушевидной формы. Вес от 500 гр до 5 кг (в зависимости от сорта). Семена съедобны, как и сам фрукт.

Гвоздика

Пряность гвоздика – это цветочные почки гвоздичного дерева. Растет в Малайзии, Индии, Африке. Цветет обильно, 2 раза в год. Нераскрывшиеся бутоны сушат на солнце. У этой пряности жгучий вкус и резкий запах. Гвоздику используют в различных кондитерских изделиях (преимущественно шляпку) и в мясных блюдах (черешок).

Фисташки

Это вечнозеленое дерево, растет в Азии и на северо-западе Африки. Произрастает обычно на склонах гор. Высота дерева до 10 м. Цветет в апреле, а плоды появляются в сентябре. Плоды растут гроздьями, а при созревании скорлупа фисташки немного трескается и виднеется ядро. Собранные плоды подсушивают и хранят около года.

Это только малая часть растений, которые мы потребляем в пищу и о которых мало что знаем.

https://9dach.ru

Источник: http://nashaplaneta.su/news/11_udivitelnykh_plodov_o_kotorykh_vse_slyshali_no_pri_ehtom_ne_znajut_kak_oni_rastut/2019-07-30-73190

Метки: животные и растения

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Человек, который сажает деревья. Три истории Гусмана Минлебаева
...– проекта частного лесоводства. Удивительно, но когда мы впервые...ореховые деревья начинают давать плоды в пятилетнем возрасте....гордость – гинкго билоба. Слышали, наверное, по телевизору сейчас...лет родится зерно, в котором все 59 элементов будут присутствовать...
Это желательно прочесть всем старшеклассникам, которые собираются учиться на физмате!
...! Сначала мне было просто дико слышать такие эпитеты в адрес этого... К.П.Харченко, касающиеся новых удивительных открытий и ошибок в современной... является обеспечение научно-технического прогресса, плодами которого мы все пользуемся: «Атомные бомбы! Надёжные...
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
..., с которой низкоорганизованные существа плодятся и размножаются...как заболевание, при котором все «водители» сбежали ... функция левого полушария. Удивительным прозрением Альберта Эйнштейна,... возражение, которое мне доводилось слышать против широкого...
Роман о Будущем любителям фантастики
... детально описать все процессы, которые определят эволюцию ...этого места сладкими плодами и радостными ощущениями....названием гипотоламус, который открывает удивительные возможности и способности... облаков. Аморфы способны слышать мысли. Это полуэфирные сущности...
Главы романа ПРОДАВЕЦ БЕЗСМЕРТИЯ (от автора)
... детально описать все процессы, которые определят эволюцию ...этого места сладкими плодами и радостными ощущениями....названием гипотоламус, который открывает удивительные возможности и способности... облаков. Аморфы способны слышать мысли. Это полуэфирные сущности...
Третье откровение инсайдера
...захотят, кроме одного (пробовать плоды Древа Познания), и тем...большую древнюю игру, в которой все мы условились забывать, кем...задать вам вопрос здесь. Удивительно, что из всех возможностей...» лично, однако, приходилось слышать достаточно от других членов Семьи...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)