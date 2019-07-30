11 удивительных плодов, о которых все слышали, но при этом не знают, как они растут

На прилавках рынков и магазинов мы можем приобрести различные пряности, экзотические фрукты и овощи. Но все ли знают, как выращивают привычные нам инжир или фисташки, черный перец или гвоздику, папайю или ваниль. В статье мы ближе познакомимся с некоторыми продуктами, которые употребляем в пищу, но мало что знаем о них.

Черный перец

Одна из самых популярных приправ. Черный перец можно приобрести практически в любом продуктовом магазине. Его называют малабарской ягодой, ведь Родина этого растения – Малабарский берег, расположенный на полуострове Индостан.

Растение это – древовидная лиана, до 15 м в высоту. Цветет белыми или серо-желтыми цветами, собранными в соцветия-сережки (до 10 см длиной). Плод – круглая односемянная костянка. Она сначала зеленая, затем краснеет. Черной становится в высушенном виде. До 30 таких костянок содержится в одном соплодии. Плодоносит растение 2 раза в год на протяжении 20 – 30 лет.

Кешью

Кешью – вечнозеленое дерево. В длину может достигать 13 м. Крона его густая и широкая. Листья яйцевидной формы, плотные с прожилками. Цветет дерево бледно-зелеными цветками, собранными в метелку. Плоды кешью напоминают розовую или желтую грушу. Снизу плода подвешен орех в скорлупке. Плодоножка имеет кисловатый, вяжущий вкус. Из нее делают желе, компоты, соки, ее можно есть в сыром виде. Орех на плодоножке только один. Его оболочка содержит фенольную смолу. Под скорлупкой находится ядрышко. Для раскрытия скорлупы используют термообработку. Орехи жарят, а затем снимают скорлупу и убирают шелуху.

Васаби

Эвтрема японская (японский хрен). Чаще эвтрему называют васаби (имея в виду приправу). Еще это растение называют зеленой горчицей (из-за похожего привкуса). Выращивают растение на Тайване, в Новой Зеландии. Высота растения – 45 – 50 см. Листья эвтремы сердцевидные, светло-зеленого цвета. Корневая система – корневище и придаточные корни. Они обладают специфическим ароматом, так как в них содержатся эфирные масла, имеющие запах хрена. Растут корни медленно и свои свойства приобретают только через 2,5 года. Зрелым растение считается, когда ему исполняется 3 – 4 года.

Каперсы

Каперсы – кустарники с длинными стеблями, относящееся к семейству Каперсовых. Произрастает в Азии, Европе. Сами каперсы – это нераскрытые бутоны растения. Во время цветения растение открывает розово-белые цветочки с фиолетовыми тычинками. Цветут каперсы с июля по сентябрь. Бутоны используют в консервировании, для приготовления соусов, салатов, гарниров. Они имеют острый приятный вкус и аромат.

Куркума

Это растение семейства Имбирных. В состав его корневища входят красители желтого цвета и эфирные масла. Выращивают его в качестве пряного растения. Из корневища делают порошок под названием куркума. Куркума включает около 60 видов. Его Родина – Юго-Восточная Азия. Листья куркумы крупные, длиной до 1 см. Соцветия зелено-розовые. Цветет все лето и сентябрь. Корневище растения клубневидное, округлое, диаметром до 4 см. От корневища отходят корешки, на концах которых образуются маленькие клубни. Выращивать эту пряность можно в открытом грунте и в домашних условиях.

Ваниль

Растение относится к семейству Орхидные. Родина ванили – Мексика, тропические леса. Это многолетние лианы. В высоту растение достигает 15 м. Плод – стручок длиной от 10 до 25 см с семенами внутри. Плоды ванили называют коробочками. Созревают плоды долго – порядка 9 месяцев. В естественных условиях цветы опыляют пчелы. При выращивании на плантациях цветок опыляется особым способом соединения пестика и тычинки. В домашних условиях трудно добиться цветения ванили и тем более плодоношения.

Питахайя

Питахайя или «драконий фрукт» родом из Южной и Центральной Америки. Выращивают его и в Таиланде, во Вьетнаме, в Малайзии и ряде других стран. Растение, на котором растут эти фрукты, относится к лиановидным кактусам. Цветет только в темное время суток. Цветы большие и источают приятный аромат. Фрукт появляется на стеблях растения спустя 1,5 месяца после цветения. Плоды готовы для употребления в пищу спустя еще месяц после появления. Масса фрукта – 500 – 700 гр.

Инжир

Дерево инжир растет на побережье Черного моря. Оно любит места с теплым климатом, неприхотливо и может расти вдоль дорог или горных склонов. Дерево достигает высоты в 8 м и может дожить до ста лет. Это листопадное растение. Цветет инжир обильно и при созревании цветы превращаются в зерна с волокнами белого цвета. Опыляют цветы осы. Соцветия появляются 3 раза в год. Плоды инжира имеют сладкий, приятный вкус. Внутри инжира много мелких зернышек.

Папайя

Папайя или Дынное дерево растет в Центральной Америке и Мексике. Папайя очень теплолюбива. Даже небольшой холод губителен для нее. Дерево достигает 15 м и не является долгоживущим. Все части этого растения содержат латекс. Цветы папайи образуются на стволе, на коротких черешках. Иногда цветы только женские или мужские, а иногда и обоеполые. Плоды папайи грушевидной формы. Вес от 500 гр до 5 кг (в зависимости от сорта). Семена съедобны, как и сам фрукт.

Гвоздика

Пряность гвоздика – это цветочные почки гвоздичного дерева. Растет в Малайзии, Индии, Африке. Цветет обильно, 2 раза в год. Нераскрывшиеся бутоны сушат на солнце. У этой пряности жгучий вкус и резкий запах. Гвоздику используют в различных кондитерских изделиях (преимущественно шляпку) и в мясных блюдах (черешок).

Фисташки

Это вечнозеленое дерево, растет в Азии и на северо-западе Африки. Произрастает обычно на склонах гор. Высота дерева до 10 м. Цветет в апреле, а плоды появляются в сентябре. Плоды растут гроздьями, а при созревании скорлупа фисташки немного трескается и виднеется ядро. Собранные плоды подсушивают и хранят около года.

Это только малая часть растений, которые мы потребляем в пищу и о которых мало что знаем.

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Источник: http://nashaplaneta.su/news/11_udivitelnykh_plodov_o_kotorykh_vse_slyshali_no_pri_ehtom_ne_znajut_kak_oni_rastut/2019-07-30-73190