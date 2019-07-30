10 человеческих слабостей с помощью которых скрыто управляют людьми

1. Жадность и зависть.

Жадность и зависть, пожалуй, наиболее распространённая слабость, которую используют для скрытого управления людьми. Неконтролируемым желанием быстро разбогатеть пользуются многие, от казино и карточных «кидал», до игроков на бирже и тех, кто в рваных джинсах и при подержанном и старом автомобиле читает лекции на тему «Как стать миллионером».

Жадность используют банки, когда пытаются навязать вам очередной кредит. Шарлатаны обещая разбогатеть на финансовых пирамидах.

Государство, руководствуется жадностью выставляет непомерные счета за ЖКХ, бензин и различные налоги на казалось бы уже ваше имущество, включая налог на ваш дом и вашу землю. И каждый раз скряга из ЖКХ выставляя непомерно завышенный счёт чахнет над вопросом, а не продешевило ли он, может надо было со своих холопов брать ещё больше. Но, впрочем, мы сегодня больше о манипуляцию через жадность, а не о самой жадности как феномене.

Именно на культивирование жадности строится большая часть рекламы. «Вон смотрите тот богатый и успешный мужчина курит только определённую марку сигарет, а та богатая, молодая женщина пьёт пиво только марки такой-то». То есть, чтобы быть богатым, успешным и красивым, надо пить и курить, приобретать зачастую не нужные и безполезные вещи?! Это ведь это абсурд, но это способ скрытого управления.

Зависть часто используется в недобросовестной борьбе, когда более успешного конкурента пытаются сделать виновным в том, что у него наиболее хорошо получается. Ну, например, обвинить русских, что они занимают одну шестую часть суши и не делятся с неграми, китайцами, среднеазиатами и кавказцами. Несправедливо ведь занимать такие пространства, когда предки русских постоянно проливали кровь за эти земли, обустраивали её и обихаживали сеяли и пахали, в то время, как среднеазиаты тянули ноги в юртах и не желали ничего строить и делать, а кавказцы грабили караваны, и пили вино. Если у кого-то, что-то больше и тот добыл это честным и упорным трудом, это несомненно вызовет зависть у менее пассионарных и сообразительных соседей.

Жадность и зависть – прекрасный способ для недобросовестных личностей манипулировать людьми.



2. Страх.

Страх – это естественное чувство организма на опасность, призванный уберечь человека от гибели. Но, как это бывает, именно базовые защитные механизмы и используется для тайного управления людскими массами.

Именно страх является движущей силой многих религий. Которые постоянно и зачастую без всякого на то основания внушают страх перед смертью, в попытки нажиться на человеческом страхе

Изучением собственного страха, попыткой понять его причину, истоки, люди занимаются давно и с интересом.

Страх с его ограничительными функциями, манипуляторы используют, чтобы ограничить нас в познании окружающего мира.

Чем больше в человеке заблуждений, тем больше он поддаётся тайному управлению.

Но страх, вещь двоякая, если неразумно перешагивать все барьеры, связанные с ограничениями вызванными страхом, тем более вероятность того, что это приведёт человека к трагедии. Но и давать страху необдуманно управлять вами тоже нельзя.

3. Еда.

Без еды человек долго не продержится, еда ему необходима. И опять же, как это часто бывает, в таких случаях, конечно не могут не появится способы управления человеком через еду. С помощью еды людьми манипулируют, начиная с навязывания элементарного обжирательства, заканчивая изысканными диетами. Целью является приучении человека к определённому типу питания и поеданию определённых видов продуктов от определённого производителя из определённого региона.

В вопросах еды же стоит руководствоваться умеренностью и рациональной необходимостью.

Еда предоставляет массу способов для скрытого, да и явного управления людьми.

Если брать более крупные способы управления через еду, то производство еды может быть специально ограничено, чтобы взвинтить цены на него. Вызвать ажиотаж и скупку определённого товара.

Веянием последнего времени, в управлению через еду, является несомненно генномодифицированные продукты. Еда – это власть и деньги, кто контролирует продажу еды держит огромную власть. Поэтому корпорация «Монсанта» и многие другие корпорации, разрабатывающие технологии генной модификации продуктов, пытаются при помощи них полностью захватить власть над потоками еды в мире. Ведь известно, что семена многих геномодифицированных продуктов, не могут давать урожай в следующих поколениях. Фермерам, каждый новый сезон, приходится покупать новые семена только у той корпорации которые им их продала. В результате при распространении генномодифицированных продукции власть над пищевыми материальными и финансовыми потоками, а значит, по сути, почти тотальную власть получают корпорации – производители геномодифицированной продукции.

4. Похоть.

Инстинкт размножения заложила в нас сама природа, но долгое человеческое развитие и социокультурного общества, привели нас к возможности задавать критерии нравственности поведения. Здоровое общество со стабильным развитием всегда ставит семейные, традиционные ценности на передней план.

Но последнее время использовать похоть для скрытого управления человеком стали всё чаще, а индустрия похоти набирает большие обороты.

В основном при помощи похоти продают товары, услуги, музыку, кино, иногда собственно само человеческое тело.

В политическом аспекте, более развращённое общество менее социально требовательно. Похотью отвлекает от насущных человеческих проблем, поэтому получается так что оно выгодно нечестной власти и всячески поощряется.

Что может дать похотливая картинка или видео фильм, для развития человека и его повседневной жизни? Думается ничего, кроме похотливого желания, которое не на что не направлено, кроме разрушения самого себя. А также, зачастую, опустошения кошелька у тех, кто придаётся этой слабости, идя на поводу у манипуляторов.

В то время как, нормальные, здоровые отношения, семейная жизнь, может сделать не только крепким общество в котором существуют семейные и нравственные ценности, но закладывает фундамент гармоничного и успешного развития этого общества на годы вперёд.

5. Необдуманный гнев.

Отвлечение внимания от того, что происходит на самом деле, и перевод гнева от себя на кого-то другого – старый мошеннический трюк. Вор, как известно, громче всех кричит «держи вора!».

Поэтому перевести внимания на несуществующего виновника есть постоянная и изнурительная деятельность большинства политиканов и деятелей околополитики. Если что случилось, то гнев народа попытаются направить в сторону от виновников. Поэтому необдуманный гнев, часто используется в своих хитроумных планах различные политтехнологи.

Совет тут такой: как известно месть – это блюдо которое едят холодным, поэтому гнев должен быть обдуманным, но месть неотвратимой, неминуемой и сокрушающей. Так как желание слить гнев в некуда у виновного не менее велико, чем отвести его от себя.

6. Равнодушие, обречённость.

Манипулятор всегда попытается привить вам психологию раба, ведь безпрекословно, и необдуманно, выполняют приказы и волю господина, только рабы со сломанной психикой и волей. В ход пойдёт всё, привитие комплекса вины, неполноценности, взваливания вины за всё на свете на самого человека. Установка на невозможность изменить текущей положение вещей. Убеждение в вездесущности и всесильности надсмотрщика, который только того и желает, чтобы раб обречённо и безропотно выполнял то чего велят, и тогда раба не побьют дубинкой.

Психология раба, вот что нужно от общества бездуховному правителю и манипулятору, погрязшему в своих больных желаниях и жажде власти.

7. Лесть.

Бездумно нахваливать и превозносить любую посредственность, или то что манипулятора устраивает, в человеке или в событии, есть несомненная и главная задача лести, с целью направления ведомого в русло покорности. Возвеличивание пороков и приписывания отсутствующих у объекта скрытого управления достоинств, вот тайные механизмы умелого льстеца. Ложь и лесть идёт бок о бок, помогая льстецам добиться их тайных, зловещих планов.

Многие люди падки на лесть, в нашем зачастую неласковом мире, поддаются слабости и попадают в цепкие лапки хитрого льстеца. Который при помощи лжи может добиться от человека падкого на такую слабость практически любого решения.

Лесть часто используется как в политических, рекламных, управленческих целях, так, например, и при написании исторических концепций.

8. Жажда развлечений.

В нашем постиндустриальном мире появился настоящий культ развлечений, который насаждается через телевизор, музыку, видеоигры и книги.

Чем больше человек придаётся праздности, тем менее он приспособлен думать, размышлять и бороться. В нашем обществе коварных соблазнов развлечений очень много. Более того, большинство из них так же направлены на то, чтобы человек применял к себе только другие модели развлечений и никогда не выбрался из круга очерченного создателями мира иллюзии. Никогда не взглянул на мир непредвзятым и критическим взглядом, а значит сорвался бы с крючка иллюзорного и выдуманного мира архитектора развлечений.

В действительности вы толстый малоподвижный увалень, а в мире иллюзии ловкий и проворный эльф. В настоящем мире вы раб без возможностей и уверенности в завтрашнем дне, неспособный противостоять невзгодам, а в мире иллюзий управляющий королевством, корпорацией, страной или армией и от вашего решения зависят их судьбы. В настоящем мире у вас нету не друзей, не семьи, не будущего, а в мире иллюзий у вас множество друзей, поклонниц и поклонников, а будущее обещает быть только лучше.

Мир чужой фантазии и воли заменяет под час любителям предаваться цифровым развлечениям мир реальный и тем самым никогда не давая возможности изменить существующий порядок вещей в лучшую сторону.

9. Лень.

Лень в ловких руках манипулятора так же является исключительно эффективным средством для скрытого управления людьми. Хотя лень, как и следующая слабость в этом списке – глупость, присущии некоторым людям, являются скорей сопутствующими факторами для успешного манипулирования вами, их просто нельзя не рассмотреть здесь.

Их надо выделить хотя бы потому, что именно людей склонных к лени и глупости можно убедить в чём угодно, и заставить вести себя как угодно, затрачивая для этого минимум усилий в скрытом управлении.

Лень мешает перепроверить закладываемые установки, например, нажать пару клавиш на клавиатуре и щёлкнуть мышью, чтобы ознакомиться с альтернативной точкой зрения, или противоречащим мнению манипулятора фактам, а глупость не позволяет правильно отбраковывать ненужные факты.

Ленивый человек в принципе может даже пахать на манипулятора не покладая рук, если он не понимает цели которые ставит скрытое управление.

В результате, мы имеем то, что чем глупее и ленивей человек, тем он более трудоспособен и перспективен в качестве раба манипулятора.

Поэтому конечно избавлением от влияния скрытого управления, для ленивого и глупого человека является его умственное развития в различных областях, и ежедневный труд на самосовершенствование.

10. Глупость.

Как мы все более замечаем, глупость в нашем мире культивируется всё больше и больше. Все эти плоские комедийный фильмы и бессмысленные не заканчивающиеся сериалы. Делается очень многое, что бы глупый человек чувствовал себя комфортно.

Всё просто, глупыми проще манипулировать. Как гласит одна шутка «Чаще улыбайтесь, начальство любит идиотов».

Глупость – делают модной, а соответственно востребованной! К слову, главными и самими лакомыми жертвами различных сект являются домохозяйки с утра до вечера смотрящие телевизионные сериалы, и «Магазины на диване». Так как от такого жизненного времяпровождения критической мышление притупляется, именно они чаще всего и попадаются на уловки мошенников или уловки проповедников «Свидетелей Иеговы», например.

В общем, глупого человека можно склонить к чему угодно, под любым самым абсурдным и надуманным предлогом.

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Источник: http://nashaplaneta.su/news/10_chelovecheskikh_slabostej_s_pomoshhju_kotorykh_skryto_upravljajut_ljudmi/2019-07-30-73185