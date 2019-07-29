В. Максименков. Ядерные войны прошлых техногенных цивилизаций
21:32. 29 июля 2019 Просмотров - 243 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Виктор собрал несколько схожих легенд и преданий разных народов о применении против их предшественников мощного ОМП – оружия массового поражения.
Чем больше люди изучают историю СПб, тем больше появляется загадок.
Карты, планы, два потопа! Кто закопал Санкт-Петербург?
Чем больше люди изучают историю СПб, тем больше появляется загадок.
Карты, планы, два потопа! Кто закопал Санкт-Петербург?
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В копилку !)