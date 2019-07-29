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В. Максименков. Ядерные войны прошлых техногенных цивилизаций

21:32. 29 июля 2019 Просмотров - 243 Один комментарий Опубликовал:
Виктор собрал несколько схожих легенд и преданий разных народов о применении против их предшественников мощного ОМП – оружия массового поражения.



Чем больше люди изучают историю СПб, тем больше появляется загадок.


Карты, планы, два потопа! Кто закопал Санкт-Петербург?



***

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4580299.html

Метки: археология, война, загадки, история, максименков, омп, спб, цивилизация, яо

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