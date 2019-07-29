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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 июля 2019

17:27. 29 июля 2019 Просмотров - 246 Нет комментариев Опубликовал:

Брифинг Генштаба о ситуации в Сирии. 29.08.2019



Брифинг начальника главного оперативного управления Генерального Штаба Сергея Рудского о ситуации в Сирии на 29 июля.





Плюс отдельно, на канале МО РФ выложили видео дезавуирующие очередной фейк боевиков, про то, что ВКС РФ якобы уничтожили рынок в Маарат-ан-Нумане.


Съемки с БПЛА. 24 июля.


Съемки с БПЛА. 26 июля.


Съемки с земли. 27 июля. "Уничтоженный рынок" продолжает работать.

Вот примерно так "уничтожили" все лучшие госпиталя Сирии, а когда закончились госпиталя, взялись за рынки.



А для тех, кто волновался – уничтожают ли боевиков на дальних подступах, то вот, свежая подборка любителей джихада из под Тель-Малаха.
Фото строго 18+

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Свежее видео из района боевых действий от военкоров Anna-News выйдет завтра днем.

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Наступление САА в Северной Хаме. 29.07.2019



После длительного "перемирия" вызванного давлением Турции, САА сегодня возобновила наступление в Северой Хаме.
Первый день операции прошел успешно – были отвоеваны два села и значимая высота Таль-Малах, которые сирийцы потеряли во время майско-июньских контратак "Ан-Нусры" в направлении Керназа и Хамамийята. Предшествующие попытки вернуть Таль-Малах закончились неудачно, но сегодня все прошло гладко.
Безусловно, существенный вклад в продвижение сирийцев внесли и ВКС РФ, усиленно обрабатывавшие как первую линию обороны боевиков, так и коммуникации, склады боеприпасов и скопления пехоты и техники.
Теперь, главный вопрос, последуют ли дальнейшие попытки развития успеха связанные с давлением на западную часть Эль-Латаминского выступа. С другой стороны, нельзя исключать, что боевики попробуют собраться с силами и контратаковать.
Кроме того, стоит отметить, что сирийцы в очередной раз обстреливали район, где расположен турецкий обсервационный пункт. О жертвах не сообщалось, но турки наверняка снова будут ругаться.


Сирийская пехота перед атакой.






Наступление в Северной Хаме.


Сирийская пехота при поддержке тачанок входит в освобожденный Аль-Джибин.


В освобожденном поселке Таль-Малах.


Поселок Таль-Малах до начала боев за него и после.







 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

В Иране показали момент захвата британского танкера (ВИДЕО)

В Иране показали момент захвата британского танкера (ВИДЕО) | Русская весна

Корпус стражей исламской революции (КСИР) распространил видео захвата британского танкера Stena Impero.

На записи, которую опубликовало иранское новостное агентство Tasnim, видно, что рядом с кораблем идут катера с иранскими флагами, а высаживались военные на корму танкера с вертолета.

Отметим, что эти кадры появились в Сети на следующий день после инцидента.

Также на записи продемонстрированы переговоры иранских военных с экипажем британского корабля F-236, который шел на помощь танкеру.

Представители Исламской Республики предупреждали, что проводят операцию и уже взяли танкер под контроль. При этом экипажу британского военного корабля настойчиво предлагалось не вмешиваться в происходящее.

F-236 Montrose — фрегат Королевского флота Великобритании. На момент захвата Stena Impero он находился в районе Ормузского пролива примерно в часе хода от танкера, утверждала министр обороны Соединенного Королевства Пенни Мордонт. Как сообщала «Би-би-си», в какой-то момент Montrose мог взять иранские катера на прицел, однако получил приказ не вступать в конфликт.

Танкер Stena Impero был задержан 19 июля в Ормузском проливе иранским Корпусом стражей исламской революции. Он шел под британским флагом и направлялся в город Эль-Джубайль в Восточной провинции Саудовской Аравии, где находятся нефтеносные месторождения. Как утверждают в Тегеране, танкер был задержан из-за того, что столкнулся с рыболовецким судном и не ответил на сигнал бедствия.

Среди членов экипажа Stena Impero были в том числе и граждане России. В настоящее время они по-прежнему находятся на территории Ирана.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Уничтожение украинских Ил-76 в Ливии



В Ливии во время авиаударов по авиабазе Джуфра (с применением турецких ударных БПЛА "Байрактар" уничтожили 2 Ил-76, которые перевозили военные грузы из ОАЭ для нужд Хафтара. Сами самолеты принадлежали украинской компании Europe Air. Среди погибших есть как минимум 1 украинец.
Владимир Бухальский из Мелитополя был бывшим заместителем командира 25-й бригады транспортной авиации.



Достаточно показательная месть за удары авиации ЛНА по аэропорту Митига.
Поток оружия этот удар конечно не остановит, но уязвимость логистической инфраструктуры Хафтара он выявляет в полной мере.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

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