Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 июля 2019

Брифинг Генштаба о ситуации в Сирии. 29.08.2019

Брифинг начальника главного оперативного управления Генерального Штаба Сергея Рудского о ситуации в Сирии на 29 июля.Плюс отдельно, на канале МО РФ выложили видео дезавуирующие очередной фейк боевиков, про то, что ВКС РФ якобы уничтожили рынок в Маарат-ан-Нумане.Съемки с БПЛА. 24 июля.Съемки с БПЛА. 26 июля.Съемки с земли. 27 июля. "Уничтоженный рынок" продолжает работать.Вот примерно так "уничтожили" все лучшие госпиталя Сирии, а когда закончились госпиталя, взялись за рынки.А для тех, кто волновался – уничтожают ли боевиков на дальних подступах, то вот, свежая подборка любителей джихада из под Тель-Малаха.Фото строго 18+Свежее видео из района боевых действий от военкоров Anna-News выйдет завтра днем.

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Наступление САА в Северной Хаме. 29.07.2019

После длительного "перемирия" вызванного давлением Турции, САА сегодня возобновила наступление в Северой Хаме.Первый день операции прошел успешно – были отвоеваны два села и значимая высота Таль-Малах, которые сирийцы потеряли во время майско-июньских контратак "Ан-Нусры" в направлении Керназа и Хамамийята. Предшествующие попытки вернуть Таль-Малах закончились неудачно, но сегодня все прошло гладко.Безусловно, существенный вклад в продвижение сирийцев внесли и ВКС РФ, усиленно обрабатывавшие как первую линию обороны боевиков, так и коммуникации, склады боеприпасов и скопления пехоты и техники.Теперь, главный вопрос, последуют ли дальнейшие попытки развития успеха связанные с давлением на западную часть Эль-Латаминского выступа. С другой стороны, нельзя исключать, что боевики попробуют собраться с силами и контратаковать.Кроме того, стоит отметить, что сирийцы в очередной раз обстреливали район, где расположен турецкий обсервационный пункт. О жертвах не сообщалось, но турки наверняка снова будут ругаться.Сирийская пехота перед атакой.Наступление в Северной Хаме.Сирийская пехота при поддержке тачанок входит в освобожденный Аль-Джибин.В освобожденном поселке Таль-Малах.Поселок Таль-Малах до начала боев за него и после.

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В Иране показали момент захвата британского танкера (ВИДЕО)

Корпус стражей исламской революции (КСИР) распространил видео захвата британского танкера Stena Impero. На записи, которую опубликовало иранское новостное агентство Tasnim, видно, что рядом с кораблем идут катера с иранскими флагами, а высаживались военные на корму танкера с вертолета. Отметим, что эти кадры появились в Сети на следующий день после инцидента. Также на записи продемонстрированы переговоры иранских военных с экипажем британского корабля F-236, который шел на помощь танкеру. Представители Исламской Республики предупреждали, что проводят операцию и уже взяли танкер под контроль. При этом экипажу британского военного корабля настойчиво предлагалось не вмешиваться в происходящее. F-236 Montrose — фрегат Королевского флота Великобритании. На момент захвата Stena Impero он находился в районе Ормузского пролива примерно в часе хода от танкера, утверждала министр обороны Соединенного Королевства Пенни Мордонт. Как сообщала «Би-би-си», в какой-то момент Montrose мог взять иранские катера на прицел, однако получил приказ не вступать в конфликт. Танкер Stena Impero был задержан 19 июля в Ормузском проливе иранским Корпусом стражей исламской революции. Он шел под британским флагом и направлялся в город Эль-Джубайль в Восточной провинции Саудовской Аравии, где находятся нефтеносные месторождения. Как утверждают в Тегеране, танкер был задержан из-за того, что столкнулся с рыболовецким судном и не ответил на сигнал бедствия. Среди членов экипажа Stena Impero были в том числе и граждане России. В настоящее время они по-прежнему находятся на территории Ирана. Читайте также: На Донбассе ВСУ вступили в бой с неизвестными

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Уничтожение украинских Ил-76 в Ливии

В Ливии во время авиаударов по авиабазе Джуфра (с применением турецких ударных БПЛА "Байрактар" уничтожили 2 Ил-76, которые перевозили военные грузы из ОАЭ для нужд Хафтара. Сами самолеты принадлежали украинской компании Europe Air. Среди погибших есть как минимум 1 украинец.Владимир Бухальский из Мелитополя был бывшим заместителем командира 25-й бригады транспортной авиации.Достаточно показательная месть за удары авиации ЛНА по аэропорту Митига.Поток оружия этот удар конечно не остановит, но уязвимость логистической инфраструктуры Хафтара он выявляет в полной мере.

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