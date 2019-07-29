В России сочли одесский инцидент тревожным знаком для Зеленского — солидарны с этим и некоторые украинские политики. В ответ на провокацию предлагают неожиданные решения: «Русское гражданство — всем украинцам».

Своими мыслями по поводу захвата русских моряков в одесском порту поделился в своём аккаунте «Твиттера» политолог Николай Стариков. Он предложил в ответ на этот шаг СБУ ужесточить проход украинских судов по Керченскому проливу, особенно в части досмотров и проверок.

Также он считает целесообразным введение экономических санкций. Плюс к этому неожиданный ход — «Объявить, что мы готовы предоставить гражданство всем украинцам».

Украинский политик Николай Азаров в «Фейсбуке» отметил, что СБУ давно готовила эту спецоперацию, причём в связке с прежним руководством страны. «Цель — максимально осложнить ситуацию для нового президента и поставить его в такую позицию, при которой любое его действие будет ему политически невыгодно и его оппонентами истолковано как предательство, уступки или слабость», — считает он.

При этом он посоветовал Зеленскому сделать из произошедшего выводы. В первую очередь Азаров считает нужным сменить руководство украинских силовых структур. Также он отмечает, что нужно устранять контроль иностранных спецслужб над упомянутыми структурами.

Высказался по поводу задержанного СБУ танкера.

1. Ужесточить проход украинских кораблей по Керченскому проливу. Проводить жестче досмотры и проверки.

2. Экономические санкции. 3. Объявить, что мы готовы предоставить гражданство всем украинцам…https://t.co/4ImXKDNEwy pic.twitter.com/pdpLtdGY4z — Николай Стариков (@nstarikov) July 26, 2019

К захвату российского судна1. Операция готовилась задолго прежним руководством страны и СБУ. Цель – максимально… Опубликовано Николай Азаров Пятница, 26 июля 2019 г.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107136