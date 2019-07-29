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«Русское гражданство — всем украинцам»: В России одесский инцидент назвали тревожным знаком для Зеленского

16:34. 29 июля 2019 Просмотров - 18 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Царьград.ТВ

В России сочли одесский инцидент тревожным знаком для Зеленского — солидарны с этим и некоторые украинские политики. В ответ на провокацию предлагают неожиданные решения: «Русское гражданство — всем украинцам».

Своими мыслями по поводу захвата русских моряков в одесском порту поделился в своём аккаунте «Твиттера» политолог Николай Стариков. Он предложил в ответ на этот шаг СБУ ужесточить проход украинских судов по Керченскому проливу, особенно в части досмотров и проверок.

Также он считает целесообразным введение экономических санкций. Плюс к этому неожиданный ход — «Объявить, что мы готовы предоставить гражданство всем украинцам».

Украинский политик Николай Азаров в «Фейсбуке» отметил, что СБУ давно готовила эту спецоперацию, причём в связке с прежним руководством страны. «Цель — максимально осложнить ситуацию для нового президента и поставить его в такую позицию, при которой любое его действие будет ему политически невыгодно и его оппонентами истолковано как предательство, уступки или слабость», — считает он.

При этом он посоветовал Зеленскому сделать из произошедшего выводы. В первую очередь Азаров считает нужным сменить руководство украинских силовых структур. Также он отмечает, что нужно устранять контроль иностранных спецслужб над упомянутыми структурами.

К захвату российского судна1. Операция готовилась задолго прежним руководством страны и СБУ. Цель – максимально…

Опубликовано Николай Азаров Пятница, 26 июля 2019 г.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107136

Метки: чит.клуб

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