Главная » Политика, Экономика

Проблемы с Яндекс-кошельком

10:34. 29 июля 2019 Просмотров - 51 Один комментарий Опубликовал:


В России могут запретить анонимное пополнение «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay.

Соответствующие положения содержатся в поправках к закону о национальной платёжной системе, которые, как сообщает РБК, одобрил Совет Федерации.
Отмечается, что документ будет отправлен на рассмотрение российскому лидеру Владимиру Путину.
При этом предполагается, что закон вступит в силу после официального опубликования.
Как уточняется, согласно документу, клиенты смогут «предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счёта».

https://russian.rt.com/russia/news/654068-rossiya-anonimnoe-popolnenie – цинк

Теперь и человеку похожему на Бабченко деньги анонимно на борьбу с Фейсбуке не отправишь.
У многих проблем теперь тоже прибавиться – далеко не все проходят или проходили процедуру полной привязки кошелька к личности.
Сами действия государства были достаточно ожидаемы, с учетом длительных разговоров на тему наступления на сектор электронной коммерции, который фактически пребывает в серой зоне и на рынок самозанятых лиц, где основные расчеты идут как раз через различные электронные кошельки.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5167569.html

Метки: деньги

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как манипулируют новостями
... над анонимными платежами через электронные кошельки и т. д.). Актуальности ...с поисковыми алгоритмами. Проблема — в сложной кадровой обстановке внутри «Яндекса». Специалисты и... руководство компании прекрасно знает о проблеме «Яндекс.Новостей». Но решить ее в...
SOA. СМЭВ. Электронный обмен или обман. Проблемы интеграции
...SAP, Microsoft, GOOGLE, Яндекс и другие для обеспечения ... сервисов, «электронных кабинетов», «кошельков», «блокчейнов», автоматизированных систем управления...кибербезопасности.Итак, острыми критичными проблемами стали ИНТЕГРАЦИЯ программного обеспечения...
Новости с Украины и Новороссии за 5 апреля 2015
... выпуска. Благодарим за поддержку.Номер Яндекс-кошелька 410013021650945. Ссылка для внесения вклада... банковской картой или Яндекс-деньгами онлайн: http://yasobe.ru... и отдыхающим больше не грозят проблемы с водоснабжением.Сложно поверить, что...
Новости Украины и Новороссии 13 сентября 2018
... покойного журналиста Бабченко (мир его Яндекс-кошельку) с куратором из СБУ по..."? Не является ли постоянно публикуемый Яндекс-Кошелек, способом легализации кровавых чекистских..., так и проблемные. Если бы проблемы в наших отношениях решались путем...
Новости Украины и Новороссии 01 июля 2019
...русского языка рассматривается как досадная проблема и инструмент манипуляции электоратом Юго... изнутри, а просто хочет манипулировать проблемой, как это делали «регионалы». ... и напоминать редеющим подписчикам номер Яндекс-кошелька. Читайте также: Шок: на ...
Сорок уроков русского: Урок Третий
... слышим его речи, то это проблема нашего слуха и разума, но... моих друзей, вот номер моего Яндекс-кошелька: 410011487061464 Источник http://stragasevera.livejournal...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)