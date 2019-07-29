Проблемы с Яндекс-кошельком
10:34. 29 июля 2019 Просмотров - 51 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В России могут запретить анонимное пополнение «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay.
Соответствующие положения содержатся в поправках к закону о национальной платёжной системе, которые, как сообщает РБК, одобрил Совет Федерации.
Отмечается, что документ будет отправлен на рассмотрение российскому лидеру Владимиру Путину.
При этом предполагается, что закон вступит в силу после официального опубликования.
Как уточняется, согласно документу, клиенты смогут «предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счёта».
https://russian.rt.com/russia/news/654068-rossiya-anonimnoe-popolnenie – цинк
Теперь и человеку похожему на Бабченко деньги анонимно на борьбу с Фейсбуке не отправишь.
У многих проблем теперь тоже прибавиться – далеко не все проходят или проходили процедуру полной привязки кошелька к личности.
Сами действия государства были достаточно ожидаемы, с учетом длительных разговоров на тему наступления на сектор электронной коммерции, который фактически пребывает в серой зоне и на рынок самозанятых лиц, где основные расчеты идут как раз через различные электронные кошельки.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5167569.html
Государство защищается, однако…;))