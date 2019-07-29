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Пожары в Сибири, Протесты оппозиционеров, Приговор полковнику ФСБ // Галопом по Европам #73

19:57. 29 июля 2019 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Иркутскую область снова затапливает. Уровень воды в реках поднялся выше семи метров;
- Площадь лесных пожаров в Сибири и Якутии превысила два с половиной миллиона гектаров;
- В Москве в субботу прошла акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили к выборам в Мосгордуму;
- Бывшего начальника департамента администрации президента и полковника ФСБ Горбатова осудили на 4,5 года за мошенничество;
- В аэропорту Барселоны из-за забастовки отменено более 70 рейсов;
- Израиль провел на Аляске испытания противоракетного комплекса для перехвата баллистических ракет в космосе;
- В Ливии ракетным ударом уничтожены два украинских Ил-76;
- Британскому разработчику спутникового интернета OneWeb снова не удалось получить частоты для работы в России;
- Акции яндекса тем временем упали после включения его в список значимых компаний;
- РБК узнал о планах Минобороны построить в Клину аэропорт для лоукостеров.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R1jK5shhX8w

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