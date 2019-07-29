Пожары в Сибири, Протесты оппозиционеров, Приговор полковнику ФСБ // Галопом по Европам #73

В этом выпуске:

- Иркутскую область снова затапливает. Уровень воды в реках поднялся выше семи метров;

- Площадь лесных пожаров в Сибири и Якутии превысила два с половиной миллиона гектаров;

- В Москве в субботу прошла акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили к выборам в Мосгордуму;

- Бывшего начальника департамента администрации президента и полковника ФСБ Горбатова осудили на 4,5 года за мошенничество;

- В аэропорту Барселоны из-за забастовки отменено более 70 рейсов;

- Израиль провел на Аляске испытания противоракетного комплекса для перехвата баллистических ракет в космосе;

- В Ливии ракетным ударом уничтожены два украинских Ил-76;

- Британскому разработчику спутникового интернета OneWeb снова не удалось получить частоты для работы в России;

- Акции яндекса тем временем упали после включения его в список значимых компаний;

- РБК узнал о планах Минобороны построить в Клину аэропорт для лоукостеров.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R1jK5shhX8w