Новости Украины и Новороссии 29 июля 2019
- 10:21 Неприкосновенность уже не снимают?.
- 06:00 Зеленский готовит ещё одни выборы: последний рывок «Слуги народа» (ВИДЕО).
- 05:30 Это катастрофа, к власти на Украине пришли очень странные люди, — политик (ВИДЕО).
- 04:00 Риски при покупке иностранных машин по доверенности — МВД ДНР разъясняет (ВИДЕО).
- 00:00 На Украине резко подскочат тарифы на «коммуналку».
- Вчера 23:03 Письмо львовских пионеров.
- Вчера 22:07 Всё как в России 90-х: задолженность по зарплатам украинских шахтёров достигла миллиард гривен.
- Вчера 19:43 Киев выразил протест из-за поездки Медведева в Крым.
Неприкосновенность уже не снимают?
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Зеленский готовит ещё одни выборы: последний рывок «Слуги народа» (ВИДЕО)
Не успели украинцы отойти от внеочередных выборов в парламент, как уже на горизонте появились новые — местные. В июне об этом говорил представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук, но тогда еще без конкретики. А вот в июле глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков эту информацию подтвердил. И добавил, что многое на них будет зависеть от местных органов власти.
Журналист и ведущая «Влога Армины» на украинском канале «Klymenko Time» выясняла, как и когда будут проводиться выборы в местные советы и чем это чревато для нынешних региональных элит.
На местных выборах избираются главы городов и сел, а также сельских, поселковых, городских и районных советов. На Украине такие выборы проводятся в последнее воскресенье октября, на пятый год работы местных советов. Если быть точными, то это 25 октября 2020 года. По словам Руслана Стефанчука, рассматриваются варианты проведения местных выборов осенью текущего года, а может быть и еще раньше.
«Голос президента» в парламенте уже более конкретно заявляет о необходимости полной смены власти, в том числе местной.
«И чем скорее, тем лучше, — уточняет ведущая. — Речь явно идет о желании “Слуги народа” закрепить результат по всей вертикали власти. И местные выборы, вероятнее всего, пройдут сразу как только это будет возможно провести через парламент».
Политическое обоснование для «Слуги народа» таким образом ясно: куй железо, пока горячо. А вот с их законодательным обоснованием всё не так просто. Дело в том, что в законе о местном самоуправлении все основания для проведения досрочных выборов четко прописаны.
«По решению местного референдума; если сессия не проводятся без уважительных причин; если совет нарушает Конституцию… И провести досрочные выборы во всех местных советах по закону никак, — пояснила журналист. — Разве что, все местные советы, а их учет идет на тысячи, вдруг разом примутся систематически нарушать Конституцию. Тогда парламент вынужден будет по каждому совету принимать решение отдельно».
В любом случае решение относительно досрочных выборов без законодательных изменений будет незаконным.
У парламента есть два выхода. Первый: собраться 24 августа и изменить закон о местном самоуправлении, то есть внести в него законодательные основания для внеочередных выборов советов. Или второй: парламентарии собираются и вносят изменения в Конституцию, где прописаны правила перевыборов местных советов.
«Эти правки, в принципе, уже разработанные и они довольно неплохие. В конечных положениях нужно написать о том, что выборы проводятся тогда-то и там-то, тогда все пройдет в рамках правовых норм», — пояснила Армина.
Только в этом случае провести досрочные выборы осенью будет невозможно. Ведь для изменения основного закона требуется две сессии плюс консолидация 300 голосов конституционного большинства.
«При всем уважении к „Слуге народа“ и какой бы ни была услужливой Верховная Рада — у них с этим может быть проблема», — добавила девушка.
Пока нет гарантии, что остальные фракции и самовыдвиженцы пойдут на встречу президенту в его пожеланиях, пояснят Армина. Это может закончиться тотальным контролем власти «Слуги народа» на всех уровнях. Поэтому решение по досрочным местным выборам пока не принято. Однако команда готовиться кампании уже есть.
«И не последнюю роль в этом играет отказ ЕС поддержать новоизбранного президента в намерении перезагрузить местные власти. Провести выборы дело нехитрое, хотя в этом году и так значительный перерасход бюджетных средств на выборы. Но вот с определением оснований придется-таки помучаться», — подытожила журналистка.
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Это катастрофа, к власти на Украине пришли очень странные люди, — политик (ВИДЕО)
Экс-депутат Одесского городского совета, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил, что Украина — это свободная страна, поэтому представлять народ в ней может кто угодно, вне зависимости от профессии и образования.
«У нас Конституция такая, мы же свободная страна, — отметил политик. — Но мы с вами про социальный лифт говорим — социальный лифт следующего характера. Если тебе 25–27 лет и ты принимаешь решение: „Я хочу заниматься политикой“, то окей. Горсовет, облсовет, департамент и потом парламент.
А когда первая запись в трудовой книжке „министр“ — это не социальный лифт, это социальная катастрофа для страны».
Он отметил, что, по сути, ничего не изменилось, изменились только «тренды»: раньше у власти «были гаврилюки», потому что майдан и «революция гидности», а сейчас «будут фотографы».
«Сейчас вместо „Поющих трусов“* будем иметь „поющий“ парламент. Но я же никого не оскорбляя! На Западе смеются: это же высший законодательный орган сорокамиллионного государства!» — возмутился Спивак.
Единственное, что радует сердобольного депутата — то, что гендерный вопрос в будущем парламенте уже решен.
«20,5 % — это 80 женщин, если я не ошибаюсь, в этом созыве будет. Это потрясающе! Мне нравится такая тенденция!» — заявил он.
Ранее Спивак заявлял, что «видит своей задачей сделать всё возможное, чтобы так называемые “патриоты” и “активисты” исчезли из общественного сознания людей и жизни страны».
*«Поющие трусы» — так называют музыкальные коллективы, в первую очередь женские, где у исполнительниц нет никаких способностей к пению, и привлекают они не вокалом, а тем, что танцуют на сцене в откровенных нарядах. Отсюда и термин, которым так же названа скандальная украинская группа.
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На видео с 00:14:25
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Риски при покупке иностранных машин по доверенности — МВД ДНР разъясняет (ВИДЕО)
Жители Республики все чаще приобретают автомобили, зарегистрированные в других государствах, таких как Грузия, Литва и РФ. В соответствии с действующим законодательством, транспортное средство может быть ввезено на территорию Республики, как временно, так и на постоянной основе.
Подробности «Русской Весне» сообщили в Центре общественных связей МВД Донецкой Народной Республики.
При постоянном ввозе на территорию ДНР транспортное средство предварительно снимается с учета в государстве, из которого оно прибыло, с выдачей транзитных номерных знаков. Во время ввоза ТС на территорию ДНР автомобиль проходит процедуру таможенного оформления, и лицо, которое ввезло ТС, становится полноправным его собственником.
После проведения государственной регистрации авто в МРЭО ГАИ МВД ДНР покупателю как собственнику ТС выдается постоянное свидетельство о регистрации и номерные знаки государственного образца.
Пытаясь сэкономить, некоторые граждане «покупают-продают» путем оформления доверенности по месту регистрации ТС в других государствах. При таком въезде на территорию ДНР оформляется временный ввоз ТС на срок до 1 года, проводится его обязательная регистрация в МРЭО ГАИ МВД ДНР.
При этом регистрационные документы и номерные знаки транспортного средства, выданные на территории других государств, не изымаются и остаются у лица, в распоряжении которого находится данное ТС.
Подобная процедура не передает право собственности и транспорт находится под таможенным контролем, то есть существует обязательство его обратного выезда за пределы ДНР. Нечистые на руку лица пользуются правовой безграмотностью граждан и убеждают, что такая сделка является оптимальной.
Жителям Республики следует помнить, что после оформления доверенности так называемый «продавец» продолжает оставаться собственником автомобиля и имеет полное право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему автомобилем.
В любой момент собственник может потребовать возвратить ему автомобиль, отозвать ранее выданную доверенность, завещать авто или подарить другому лицу. Такое может произойти буквально на следующий день после выдачи доверенности. Соответственно, прав на владение и пользование автомобилем у покупателя не будет.
Правоохранители рекомендуют гражданам Республики при вступлении в право собственности при покупке транспортных средств, зарегистрированных в других государствах, следует оформлять договоры купли-продажи, осуществлять постоянный ввоз ТС, проводить таможенное оформление в полном объеме, регистрировать ТС на свое имя на правах собственника и не использовать способ приобретения автомобилей, связанный с оформлением доверенности.
Гражданам следует помнить, что в подобной ситуации государственные органы не имеют оснований для вмешательства, так как они самостоятельно дали согласие на проведение подобных действий.
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На Украине резко подскочат тарифы на «коммуналку»
Тарифы на газ на Украине могут снова взлететь в цене. Так, до конца года газ может подорожать на 15%, а в следующем, 2020 году, прибавит к цене еще 20%.
Такой нерадостный для жителей страны прогноз озвучил Минэкономразвития Украины.
На 20% до конца этого года ожидают подорожания горячей воды и отопления. Следующие три года тарифы будут увеличиваться на 10–15%. Электроэнергия станет дороже в этом году на 15%. Еще за два года придаст 18,9 и 20% соответственно. С 2022 года прогнозируют подорожание электроэнергии на 7%.
При этом, согласно правилам предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг на Украине, получается, что тарифы растут, а количество льготников падает. Предыдущие отопительные сезоны помощь получали около 65 миллионов домохозяйств. В этом году их количество сократилось до 3,3 миллиона.
С первого мая 2018 года также были изменены правила оформления субсидий, в результате этого часть домохозяйств лишилась льготы.
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Письмо львовских пионеров
История из другой жизни.
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Всё как в России 90-х: задолженность по зарплатам украинских шахтёров достигла миллиард гривен
Задолженность по заработной плате украинских шахтеров может превысить 1 млрд грн. Об этом заявил председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
По его данным, уже за неделю задолженность возрастет на 530 млн грн и превысит 1 млрд грн. По состоянию на сейчас шахтерам задолжали 661 млн грн.
«На нескольких десятках государственных шахт сейчас задолженность по зарплатам составляет 661 миллион гривен, и через неделю после выборов задолженность вырастет еще на 530 миллионов и составит более миллиарда гривен», — сообщил Волынец.
Ранее для погашения задолженности перед шахтерами Министерство финансов выделило 41 млн грн. Остальные — около 175 млн грн — это небюджетные средства.
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Киев выразил протест из-за поездки Медведева в Крым
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