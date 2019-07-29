Новости Украины и Новороссии 29 июля 2019

Не успели украинцы отойти от внеочередных выборов в парламент, как уже на горизонте появились новые — местные. В июне об этом говорил представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук, но тогда еще без конкретики. А вот в июле глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков эту информацию подтвердил. И добавил, что многое на них будет зависеть от местных органов власти.

Журналист и ведущая «Влога Армины» на украинском канале «Klymenko Time» выясняла, как и когда будут проводиться выборы в местные советы и чем это чревато для нынешних региональных элит.

На местных выборах избираются главы городов и сел, а также сельских, поселковых, городских и районных советов. На Украине такие выборы проводятся в последнее воскресенье октября, на пятый год работы местных советов. Если быть точными, то это 25 октября 2020 года. По словам Руслана Стефанчука, рассматриваются варианты проведения местных выборов осенью текущего года, а может быть и еще раньше.

«Голос президента» в парламенте уже более конкретно заявляет о необходимости полной смены власти, в том числе местной.

«И чем скорее, тем лучше, — уточняет ведущая. — Речь явно идет о желании “Слуги народа” закрепить результат по всей вертикали власти. И местные выборы, вероятнее всего, пройдут сразу как только это будет возможно провести через парламент».

Политическое обоснование для «Слуги народа» таким образом ясно: куй железо, пока горячо. А вот с их законодательным обоснованием всё не так просто. Дело в том, что в законе о местном самоуправлении все основания для проведения досрочных выборов четко прописаны.

«По решению местного референдума; если сессия не проводятся без уважительных причин; если совет нарушает Конституцию… И провести досрочные выборы во всех местных советах по закону никак, — пояснила журналист. — Разве что, все местные советы, а их учет идет на тысячи, вдруг разом примутся систематически нарушать Конституцию. Тогда парламент вынужден будет по каждому совету принимать решение отдельно».

В любом случае решение относительно досрочных выборов без законодательных изменений будет незаконным.

У парламента есть два выхода. Первый: собраться 24 августа и изменить закон о местном самоуправлении, то есть внести в него законодательные основания для внеочередных выборов советов. Или второй: парламентарии собираются и вносят изменения в Конституцию, где прописаны правила перевыборов местных советов.

«Эти правки, в принципе, уже разработанные и они довольно неплохие. В конечных положениях нужно написать о том, что выборы проводятся тогда-то и там-то, тогда все пройдет в рамках правовых норм», — пояснила Армина.

Только в этом случае провести досрочные выборы осенью будет невозможно. Ведь для изменения основного закона требуется две сессии плюс консолидация 300 голосов конституционного большинства.

«При всем уважении к „Слуге народа“ и какой бы ни была услужливой Верховная Рада — у них с этим может быть проблема», — добавила девушка.

Пока нет гарантии, что остальные фракции и самовыдвиженцы пойдут на встречу президенту в его пожеланиях, пояснят Армина. Это может закончиться тотальным контролем власти «Слуги народа» на всех уровнях. Поэтому решение по досрочным местным выборам пока не принято. Однако команда готовиться кампании уже есть.

«И не последнюю роль в этом играет отказ ЕС поддержать новоизбранного президента в намерении перезагрузить местные власти. Провести выборы дело нехитрое, хотя в этом году и так значительный перерасход бюджетных средств на выборы. Но вот с определением оснований придется-таки помучаться», — подытожила журналистка.

Читайте также: «Это полная чушь!»: Зеленский обескуражен безумным обвинением нацполиции в адрес Москвы, — Шарий (ВИДЕО)