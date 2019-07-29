Мир доживает последние спокойные 10 лет. Андрей Фурсов
Как взламывают общество
2:57 Постановочная реальность
4:40 Криминальный характер мировой экономики
5:40 Зоны экспансии Китая
8:59 Кто клонирует исламистов
11:50 Основные средства стратегии управляемого хаоса
13:50 Почему не сдаём Сирию
15:55 Мотивация Катара в Сирийском конфликте
19:25 Китайская и американская элиты. На чей стороне сила
24:50 Реализация пятого рейха в Германии
31:50 С какой стороны взламывают общество
33:50 Почему граждане мира подсудны американским судам
Понять скрытые пружины общественных процессов помогут:
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/mir-dozhivaet-poslednie-spokoynye-10-let-andrey-fursov