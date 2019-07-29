Мир доживает последние спокойные 10 лет. Андрей Фурсов

Концептуал СМИ Как взламывают общество

2:57 Постановочная реальность

4:40 Криминальный характер мировой экономики

5:40 Зоны экспансии Китая

8:59 Кто клонирует исламистов

11:50 Основные средства стратегии управляемого хаоса

13:50 Почему не сдаём Сирию

15:55 Мотивация Катара в Сирийском конфликте

19:25 Китайская и американская элиты. На чей стороне сила

24:50 Реализация пятого рейха в Германии

31:50 С какой стороны взламывают общество

33:50 Почему граждане мира подсудны американским судам



Понять скрытые пружины общественных процессов помогут:

Книги Андрея Фурсова

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