Как Россия отметила День Военно-морского флота

..., на сегодняшний деньВоенно-Морской Флот США, по мнению военных экспертов, мощнее ... сегодня, многократно превосходит морскую авиацию ВМФ России, как по количеству самолетов, так... Еще стоит отметить, что всё население Дальнего Востока России, составляет чуть...
... корабли Черноморского флота Военно-морских сил России выстроились в ряд..., в этот священный день, вместе с вами ...», – сказал Путин. Президент отметил, что поколения, выросшие в...Украине расценивают этот шаг как откровенное игнорирование российской стороной...
...как их обучали, по каким учебникам обучали, как появлялись русские учебники, какие ...этом празднике статью «ДеньВоенно-морского флота России».России нужна морская школаИдея создания навигационной...разных экзерциций их».Нужно отметить, что такая практика...
... Читинского гарнизона и военной техники отметят 9 мая парадом ... Архангельского гарнизона, моряков Беломорской военно-морской базы, а также курсантов...точности таким же хлебом, какой ели жители и воины...более 900 ветеранов. Юг РоссииДень Победы в городе-герое ...
...о воссоединении с Россией. Подавляющее большинство жителей...как ни странно, занижали численность российских войск. 16 марта, в день...Сирии. «Крым и военно-морская база в Новороссийске .... Фото: РИА Новости Какотметил Рябов, присутствие военнослужащих внушает...
Нет условного ученичества, построенного на условных приёмах и обрядах. Есть только расширение сознания, расширение ауры, очищающей вокруг себя всё шире светящееся кольцо; есть всё более глубокое преклонение пред Мудростью и Её милосердием.
гуляй, голытьба! Хлеба и зрелищ биомассе! Есть чё праздновать: сегодня потреблятсво двуногой популяции прожрало с начала года столько ресурсов, на восстаноление которых планете потребуется целый год. Даёшь вторую планету на радость потребляторам! Бомбим, потреблятствуем и салютуем!
Особо отличились жыды и блeднoж0пые. Прожрали свою квоту ещё в апреле. https://www.footprintnetwork.org/2019/06/26/press-release-june-2019-earth-overshoot-day/
Отлично все отметили.