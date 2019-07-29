Штаб-квартира правящей израильской партии "Ликуд" агитирует за Нетаньяху плакатами с Трампом, Путиным и Моди (с другой стороны здания).Надпись на плакатах "Другая лига". Посыл простой – голосуйте за Нетаньяху и Израиль будет в одной лиге с Трампом, Путиным и Моди.За последний год Путин принимает активное участие в избирательном процессе, США, Украины и Израиля. В США он вмешался и подделал выборы. На Украине противостоял Порошенко. А в Израили играет в одной лиге с Нетаньяху.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5169052.html