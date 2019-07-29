Другая лига
22:16. 29 июля 2019 Просмотров - 133 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Штаб-квартира правящей израильской партии "Ликуд" агитирует за Нетаньяху плакатами с Трампом, Путиным и Моди (с другой стороны здания).
Надпись на плакатах "Другая лига". Посыл простой – голосуйте за Нетаньяху и Израиль будет в одной лиге с Трампом, Путиным и Моди.
За последний год Путин принимает активное участие в избирательном процессе, США, Украины и Израиля. В США он вмешался и подделал выборы. На Украине противостоял Порошенко. А в Израили играет в одной лиге с Нетаньяху.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5169052.html
Даже не знаю что сказать,”наш пострел везде поспел”. а Сибирь как горела так и горит да вдобавок еще и тонет.Анекдот да и только.
есть люди у которых гуано в руках заржавеет, все что может гореть у них сгорит, все что может утонуть, утонет