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Чего ждать от Жизни? Алексей Орлов и Олег Бажин

09:24. 29 июля 2019 Просмотров - 70 Нет комментариев Опубликовал:

Давайте поговорим…

Алексей Орлов и Олег Бажин

Человек задается вопросом: почему не исполняются ожидания в его жизни?
Не исполняются — начинает обвинять кого-то другого в неполучении ожидаемого. Обвинять, того от кого он ждал определенных, сложившихся в его голове ответных поступков, слов, действий, или кого-то другого, но только не себя.
Но почему же эти ожидания не воплощаются в жизнь?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IIOiV-rIW3k

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