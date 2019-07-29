Чего ждать от Жизни? Алексей Орлов и Олег Бажин

Давайте поговорим…



Алексей Орлов и Олег Бажин



Человек задается вопросом: почему не исполняются ожидания в его жизни?

Не исполняются — начинает обвинять кого-то другого в неполучении ожидаемого. Обвинять, того от кого он ждал определенных, сложившихся в его голове ответных поступков, слов, действий, или кого-то другого, но только не себя.

Но почему же эти ожидания не воплощаются в жизнь?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IIOiV-rIW3k