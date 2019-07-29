Американская администрация России (Познавательное ТВ, Евгений Фёдоров)
Евгений Фёдоров: Американская администрация России. Отрывок из книги “Госпереворот. Технология предательства”. Внешнее управление Российской Федерацией. США системно контролирует российскую власть; американские юристы пишут российские законы; российские министерства, ведомства, оборонные предприятия проверяются американскими фирмами-аудиторами Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG.
Сборник фрагментов из книги Евгения Фёдорова “Госпереворот. Технология предательства” https://www.youtube.com/playlist?list…
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интересно, вот эта “инфа” потянет на неуважение к власти? Как сам админ думает?
я вижу все лингвистические признаки явного неуважения, в открытой и общедоступной форме. Клевету также можно добавить отдельной статьей.
И уже есть вся законодательная база под это.
Информация устарела, после прихода Путина многое “подчистили”.
Повыкладывал свои счета для пожертвований блогер хренов.
И таких как он 600 человек понаехало хулиганить, громить автомобили и витрины магазинов как во Франции, чтобы хайпануть и обогатиться.