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Американская администрация России (Познавательное ТВ, Евгений Фёдоров)

17:26. 29 июля 2019 Просмотров - 194 4 коммент. Опубликовал:

Евгений Фёдоров: Американская администрация России. Отрывок из книги “Госпереворот. Технология предательства”. Внешнее управление Российской Федерацией. США системно контролирует российскую власть; американские юристы пишут российские законы; российские министерства, ведомства, оборонные предприятия проверяются американскими фирмами-аудиторами Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rx2po0vviRc

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 22733 11503
    Ursus 29 июля 2019 в 17:33

    интересно, вот эта “инфа” потянет на неуважение к власти? Как сам админ думает?

    я вижу все лингвистические признаки явного неуважения, в открытой и общедоступной форме. Клевету также можно добавить отдельной статьей.

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    1
  • 0 0
    BlackCat 29 июля 2019 в 17:41

    Информация устарела, после прихода Путина многое “подчистили”.

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  • 939 515
    Онуфрий 29 июля 2019 в 17:46

    Повыкладывал свои счета для пожертвований блогер хренов.
    И таких как он 600 человек понаехало хулиганить, громить автомобили и витрины магазинов как во Франции, чтобы хайпануть и обогатиться.

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