Военная приемка. «Альфа» 45 лет. Часть 2

Выход боевых пловцов из торпедного аппарата подлодки. Десантирование с вертолетов. И стремительные действия в тылу врага на маневренных багги. #ВоеннаяПриемка продолжает рассказывать об одном из лучших спецподразделений мира – Управлении «А» центра специального назначения #ФСБ России, широко известной под именем #Альфа. Это будет необычный выпуск программы. Журналистов пригласили на масштабные учения спецподразделения в Крыму и Дагестане. Более того – предложили принять в них непосредственное участие. О действиях «Альфы» на воде, земле, в воздухе и о спасении ведущего «Военной приемки» – смотрите в новом выпуске программы.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=crwZxN9xHRw