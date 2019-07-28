Украину кoнтpoлиpуют пять семей. Зеленского выбрали от oтчaяния

Концептуал СМИ Два сценария будущего Украины

Игорь Шишкин и политолог Ростислав Ищенко раскрывают главные тайны Коломойского, Ахметова и других олигархов, которые играют главную роль в управлении государством. Какие у них планы и насколько они реализуемы.



Части одного народа сталкивали между собой уже не раз. Разделяли – и властвовали. Но Россия всегда возвращалась в большую геополитику, чтобы беречь баланс справедливости в мире. Изучить и понять историю нашей страны и процессы, происходящие сегодня, помогут:

Книги Спицына Евгения Юрьевича Украина: хаос и революция – оружие доллара, Стариков Николай Викторович ============================================================================





