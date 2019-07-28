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Украину кoнтpoлиpуют пять семей. Зеленского выбрали от oтчaяния

18:19. 28 июля 2019 Просмотров - 224 2 коммент. Опубликовал:

Два сценария будущего Украины

Игорь Шишкин и политолог Ростислав Ищенко раскрывают главные тайны Коломойского, Ахметова и других олигархов, которые играют главную роль в управлении государством. Какие у них планы и насколько они реализуемы.

Части одного народа сталкивали между собой уже не раз. Разделяли – и властвовали. Но Россия всегда возвращалась в большую геополитику, чтобы беречь баланс справедливости в мире. Изучить и понять историю нашей страны и процессы, происходящие сегодня, помогут:

Книги Спицына Евгения Юрьевича

Украина: хаос и революция – оружие доллара, Стариков Николай Викторович

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/ukrainu-kontpolipuyut-pyat-semey-zelenskogo-vybrali-ot-otchayaniya

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 10611 6253
    Maleos 28 июля 2019 в 18:49

    Пять семей устроили на украине госпереворот, пять семей организовали геноцид гоев, пять семей контролируют украину. Акуеть…

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  • 996 636
    чужой 28 июля 2019 в 19:58

    Надо продержаться. Осталось маненько.
    Скоро, скоро Новый год. Дед мороз всем семьям вставит.
    Дети даже кричат “Де-душ-ка мо-роз”

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