Украину кoнтpoлиpуют пять семей. Зеленского выбрали от oтчaяния
Два сценария будущего Украины
Игорь Шишкин и политолог Ростислав Ищенко раскрывают главные тайны Коломойского, Ахметова и других олигархов, которые играют главную роль в управлении государством. Какие у них планы и насколько они реализуемы.
Части одного народа сталкивали между собой уже не раз. Разделяли – и властвовали. Но Россия всегда возвращалась в большую геополитику, чтобы беречь баланс справедливости в мире. Изучить и понять историю нашей страны и процессы, происходящие сегодня, помогут:
Книги Спицына Евгения Юрьевича Украина: хаос и революция – оружие доллара, Стариков Николай Викторович ============================================================================
Книги Спицына Евгения Юрьевича
Украина: хаос и революция – оружие доллара, Стариков Николай Викторович
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/ukrainu-kontpolipuyut-pyat-semey-zelenskogo-vybrali-ot-otchayaniya
Пять семей устроили на украине госпереворот, пять семей организовали геноцид гоев, пять семей контролируют украину. Акуеть…
Надо продержаться. Осталось маненько.
Скоро, скоро Новый год. Дед мороз всем семьям вставит.
Дети даже кричат “Де-душ-ка мо-роз”