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Трамп, санкции, Турция, НАТО и Россия

16:02. 28 июля 2019 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с ресурсом «Политраша» обсуждали последние новости и актуальные события. Побеседовали о том, кто имеет право вводить санкции. Обсудили, что теперь запрещено российским военным. Поговорили про членство Турции в НАТО. Наконец, коснулись любимой темы президента США Д.Трампа — выселение всех недовольных из страны.

Хронометраж тем:
00:28 — У какой страны есть право на санкции?
05:22 — Что теперь запрещено российским военным?
08:05 — Останется ли Турция в НАТО?
16:33 — Трамп предложил недовольным уезжать из США: куда ехать американцам?

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107117

Метки: блог, Видео

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