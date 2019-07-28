Трамп, санкции, Турция, НАТО и Россия

В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с ресурсом «Политраша» обсуждали последние новости и актуальные события. Побеседовали о том, кто имеет право вводить санкции. Обсудили, что теперь запрещено российским военным. Поговорили про членство Турции в НАТО. Наконец, коснулись любимой темы президента США Д.Трампа — выселение всех недовольных из страны.

Хронометраж тем:

00:28 — У какой страны есть право на санкции?

05:22 — Что теперь запрещено российским военным?

08:05 — Останется ли Турция в НАТО?

16:33 — Трамп предложил недовольным уезжать из США: куда ехать американцам?

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107117