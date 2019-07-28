Трамп, санкции, Турция, НАТО и Россия
В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с ресурсом «Политраша» обсуждали последние новости и актуальные события. Побеседовали о том, кто имеет право вводить санкции. Обсудили, что теперь запрещено российским военным. Поговорили про членство Турции в НАТО. Наконец, коснулись любимой темы президента США Д.Трампа — выселение всех недовольных из страны.
Хронометраж тем:
00:28 — У какой страны есть право на санкции?
05:22 — Что теперь запрещено российским военным?
08:05 — Останется ли Турция в НАТО?
16:33 — Трамп предложил недовольным уезжать из США: куда ехать американцам?
P.S. Предыдущие выпуски:
- Украина угрожает Европе, выборы в России, политтехнологи и Севастополь
- Грузия и санкции, Путин и Зеленский, ЕСПЧ и 25 000 евро
- Донбасс и день независимости США
- За что оправдывался Путин и «снова великая» Америка
Источник: https://nstarikov.ru/blog/107117