“Следствие вели…”: “Врачи-убийцы”
19:00. 28 июля 2019 Просмотров - 179 2 коммент. Опубликовал: Ликвидатор
"Следствие вели...": "Врачи-убийцы"
НТВ
Опубликовано: 22 апр. 2018 г.
"Москвич ушел в поликлинику и не вернулся. Тело мужчины нашли через несколько дней на окраине города. Сыщики выяснили, что он умер от сердечного приступа. Вскоре выяснилось, что при таких же обстоятельствах погиб еще один человек. Неужели кому-то выгодна смерть пациентов?"
Как гласит некая поговорка, у каждого врача должно быть своё кладбище. И чем больше кладбище, тем более опытным считается врач.
А по существу, медицина создана чтобы лечить а не излечать.
Здоровье человека зависит от него самого, обращение к врачу для снятия симптомов есть первый шаг на тот свет. Врач не бог, жизнь заново не даст.