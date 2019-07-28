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“Следствие вели…”: “Врачи-убийцы”

19:00. 28 июля 2019 Просмотров - 179 2 коммент. Опубликовал:

"Следствие вели...": "Врачи-убийцы"

НТВ

Опубликовано: 22 апр. 2018 г.

 

"Москвич ушел в поликлинику и не вернулся. Тело мужчины нашли через несколько дней на окраине города. Сыщики выяснили, что он умер от сердечного приступа. Вскоре выяснилось, что при таких же обстоятельствах погиб еще один человек. Неужели кому-то выгодна смерть пациентов?"

 

 

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Jz85bPCUBxA

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 1410 1298
    Хан_Уман 28 июля 2019 в 19:28

    Как гласит некая поговорка, у каждого врача должно быть своё кладбище. И чем больше кладбище, тем более опытным считается врач.
    А по существу, медицина создана чтобы лечить а не излечать.

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    1
    • 9397 6917
      SergeevХан_Уман 28 июля 2019 в 20:42

      Здоровье человека зависит от него самого, обращение к врачу для снятия симптомов есть первый шаг на тот свет. Врач не бог, жизнь заново не даст.

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      1

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