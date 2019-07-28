"Следствие вели...": "Врачи-убийцы"

НТВ Опубликовано: 22 апр. 2018 г.

"Москвич ушел в поликлинику и не вернулся. Тело мужчины нашли через несколько дней на окраине города. Сыщики выяснили, что он умер от сердечного приступа. Вскоре выяснилось, что при таких же обстоятельствах погиб еще один человек. Неужели кому-то выгодна смерть пациентов?"