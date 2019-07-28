Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 июля 2019

Командующий военно-морскими силами Ирана Хосейн Ханзади в субботу вечером прибыл в Санкт-Петербург, где он пробудет три дня, примет участие в праздновании Дня Военно-морского флота России, а после — обсудит вопросы развития морского сотрудничества Москвы и Тегерана.

Об этом сообщает иранское новостное агентство ИРНА.

Контр-адмирал Ханзади приехал в Россию по приглашению российских коллег и станет главным иностранным гостем военно-морского парада в Петербурге и Кронштадте.

Ожидается, что будет подписано морское соглашение с российской стороной. Ханзади, отмечает агентство, выразил уверенность, что взаимодействие между РФ и Ираном благоприятно скажется на обеспечении морской безопасности.

Напомним, 23 июля российский МИД представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Она предусматривает проведение международной конференции по безопасности и сотрудничеству. Кроме того, Москва выступила с инициативой по созданию там демилитаризованных зон и предложила отказаться от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств, наладить горячие линии между военными.

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