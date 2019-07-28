Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 июля 2019
- 13:32 Иранские “Силы Кудс” и современные прокси-войн.
- 09:46 В Петербург прибыл главный гость парада.
- 08:38 США должны уйти или столкнуться с последствиями.
Иранские “Силы Кудс” и современные прокси-войн
Хороший обзорный материал о структуре и характере деятельности организации "Силы Кудс", которой руководит небезызвестный Касем Сулеймани. Успехи иранской политики последних лет неразрывно связаны с деятельностью этого человека и этой организации, которая сполна освоила технологии современных гибридных войн и успешно применяет их на практике по всему региону – в Ливане, Сирии, Ираке, Йемене. Разумеется, эти успехи связаны с активной деятельностью Сулеймани, который превратил "Силы Кудс" в высокоэффективный инструмент иранской внешней политики. "Шиитский мост" Тегеран-Бейрут, изменивший стратегический баланс на Ближнем Востоке, вряд ли был бы возможен без многолетней и упорной работы Сулеймани и тех людей, работа которых рассматривается в материале ниже.
На текущий период времени Сулеймани безусловно является самым ярким и талантливым практиком гибридных войн на Ближнем Востоке. Если доживет до заслуженной пенсии (удача на войне, в том числе и гибридной, переменчива), было бы интересно почитать его мемуары, если до них когда-нибудь дойдет.
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В Петербург прибыл главный гость парада
Командующий военно-морскими силами Ирана Хосейн Ханзади в субботу вечером прибыл в Санкт-Петербург, где он пробудет три дня, примет участие в праздновании Дня Военно-морского флота России, а после — обсудит вопросы развития морского сотрудничества Москвы и Тегерана.
Об этом сообщает иранское новостное агентство ИРНА.
Контр-адмирал Ханзади приехал в Россию по приглашению российских коллег и станет главным иностранным гостем военно-морского парада в Петербурге и Кронштадте.
Ожидается, что будет подписано морское соглашение с российской стороной. Ханзади, отмечает агентство, выразил уверенность, что взаимодействие между РФ и Ираном благоприятно скажется на обеспечении морской безопасности.
Напомним, 23 июля российский МИД представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Она предусматривает проведение международной конференции по безопасности и сотрудничеству. Кроме того, Москва выступила с инициативой по созданию там демилитаризованных зон и предложила отказаться от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств, наладить горячие линии между военными.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
США должны уйти или столкнуться с последствиями
Командование проиранской шиитской милиции "Хашд-аш-Шааби" (которая частично интегрирована в силовые структуры Ирака, но тесно коммуницирует с КСИР) официально предложило США убираться из Ирака или столкнуться с последствиями.
Официальный представитель Хашд аш-Шааби, заявил на этих выходных, что вооруженные силы США в Ираке должны вывести свои войска или столкнуться с будущими последствиями.
Багдад сегодня заявил, что официальный представитель Хашд аш-Шааби Муин аль-Казими заявил, что Ирак достиг стабильности и не нуждается в вооруженных силах США внутри страны.
«Попытка США расширить свое военное присутствие и остаться в Ираке неприемлема, в связи с тем, что они делают Ирак опасным для своих соседей», – сказал чиновник.
Затем он вынесет строгое предупреждение президенту США Дональду Трампу, заявив, что опасения Америки пострадать от рук Хашда аш-Шааби повредят кандидатуре президента на выборы.
«Американцы обеспокоены потерями из-за Хашда аш-Шааби и сил Сопротивления», – сказал он, добавив, что «эти потери повлияют на будущее Дональда Трампа, особенно потому, что он идет на новые президентские выборы».
Хотя некоторые подразделения "Хашд аш-Шааби" работают с Вооруженными силами США в Ираке, поддерживаемые Ираном группировки остаются враждебными по отношению к американцам и отказываются сотрудничать.
https://www.almasdarnews.com/article/hashd-al-shaabi-issues-stern-warning-to-us-about-staying-in-iraq/ – оригинал на английском
1. Разумеется, никакого стабильного Ирака пока не существует. В стране по-прежнему серьезные проблемы с безопасностью и сложная экономическая обстановка.
2. Прямые угрозы "Хашд-аш-Шааби" последовали вскоре после того, как Кассем Сулеймани побывал на границе Сирии и Ирака, где он проинспектировал группировку иранских прокси в районе Абу-Кемаля и Аль-Каима, которая должна обеспечивать стратегическую устойчивость "шиитского моста".
3. Сама угроза актуализирует тему принуждения США к выходу, которую шиитский блок еще с прошлого года активно продавливает через парламент Ирака. США всячески пытаются замедлить этот процесс (в том числе увещеваниями правительства Ирака и подкупом депутатов), пытаясь добиться блокирования этого законопроекта, который обяжет США убрать войска на конституционном уровне.
4. При этом Иран постоянно напоминает, что американские базы на территории Ирака, а также американские военные в Багдаде, Мосуле и провинции Анбар, могут стать объектами атаками большого контингента "шиитской милиции Ирака", которая оценивается на текущий момент в 95-120 тыс. человек с бронетехникой, артиллерией и ракетным вооружением. Полностью просчитать последствия такого столкновения США и Ирана на территории Ирака достаточно затруднительно.
5. В данном случае интерес представляет новый для этой ситуации акцент на выборах в США, где достаточно прямолинейно пытаются донести до Трампа тезис, что развязывание войны в Персидском заливе, которая безусловно выплеснется на территорию Ирака, снизит шансы Трампа избраться во 2-й раз.
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