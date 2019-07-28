Русский боевой пляс в Краснодаре Игорь Полуйчик
22-23 июня в Краснодарском крае в местечке Ильское светлое русское воинство вышло во чисто поле на великую битву за Русь. 38 воев встали твердо и в боевом плясе бились два дня. В первый день вышли на бой со своим главным врагом собственным страхом, а во второй день тоже 38 славных мужей вышли на смертный бой за Русь, выстояли в том бою и одержали славную победу.
Ролик на канале Игоря Полуйчика – https://youtu.be/BsOlFHnBIcY
летопись пляса – https://cont.ws/@psewdo/1369369
Почта И. Полуйчика – igorpoluychik@gmail.com
Страница на фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?…
Статьи И. Полуйчика в Конте: https://cont.ws/@Psewdo
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