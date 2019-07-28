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Русский боевой пляс в Краснодаре Игорь Полуйчик

14:49. 28 июля 2019 Просмотров - 174 Нет комментариев Опубликовал:

22-23 июня в Краснодарском крае в местечке Ильское светлое русское воинство вышло во чисто поле на великую битву за Русь. 38 воев встали твердо и в боевом плясе бились два дня. В первый день вышли на бой со своим главным врагом собственным страхом, а во второй день тоже 38 славных мужей вышли на смертный бой за Русь, выстояли в том бою и одержали славную победу.

Ролик на канале Игоря Полуйчика – https://youtu.be/BsOlFHnBIcY

летопись пляса – https://cont.ws/@psewdo/1369369
Почта И. Полуйчика – igorpoluychik@gmail.com
Страница на фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?…
Статьи И. Полуйчика в Конте: https://cont.ws/@Psewdo

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TVcad9JaPDY

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