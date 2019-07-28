Россия празднует День ВМФ: парад уже прошёл во Владивостоке (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в России празднуют День Военно-морского флота и во Владивостоке уже прошёл парад. Сегодня 323-я годовщина со дня образования ВМФ нашей страны.

В смотре участвовали свыше двух тысяч военнослужащих и 40 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота. Среди них — флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг», противолодочные корабли, новейший корвет «Громкий» и дизельная подлодка «Б-394».

В этом году в параде принимали участие корабли ВМС Филиппин и Вьетнама «Куанг Чунг» и «Давао-дель-Сур».

Главный парад сегодняшнего дня пройдёт в Санкт-Петербурге и Кронштадте, его примет президент Владимир Путин. Следите за трансляцией на «Русской Весне».

Парад сегодня увидит Севастополь, а также Балтийск, Североморск и Астрахань.

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