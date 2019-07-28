Родителям следует знать: Как выбрать мультфильм для ребёнка?

Каждый родитель знает, как сильно дети любят смотреть мультфильмы. Иногда они готовы проводить за этим занятием даже несколько часов подряд. Но в отличие от детей взрослые понимают, что далеко не все развлечения полезны, и поэтому стараются ограничивать свои чада от длительного сидения перед экранами.

Причина простая – развитие ребёнка происходит, прежде всего, в движении, в творчестве, в активности, а пассивное сидение перед телевизором допустимо только в очень ограниченном количестве, например, когда ребёнок чем-то позанимался и у него есть 15-20 минут на отдых. Дети школьного возраста могут смотреть и более длинные мультфильмы, но опять же – поход в воскресенье в кинотеатр, должен быть скорее исключением из правила, а отнюдь не стандартным форматом проведения выходного дня.

Однако большое значение имеет не только время просмотра, но и само содержание. Ведь, по сути, мультфильмы – это аналоги сказок, которые все мы так любили слушать в детстве. И вряд ли кто-то скажет, что сказки принесли нам вред, наоборот – они пробуждали нашу фантазию, учили сопереживать героям, вселяли в нас веру в добро, справедливость, учили побеждать страхи, закладывали основы нравственности. Правда эти сказки передавались из поколения в поколение, их содержание оттачивалось десятилетиями и было ориентировано на развитие ребёнка. За редким исключением они несли только положительные эффекты детям.

А вот современные мультфильмы этим похвастаться уже не могут – огромная их часть создаётся на основе финансовых интересов и, в результате, жертвует воспитательной составляющей в угоду развлечения, а зачастую содержит и откровенно негативные моменты. Поэтому всякий взрослый должен осознавать, что ответственность за то, какую информацию ребёнок получит от просмотра того или иного мультика, сегодня ложится в первую очередь на его плечи.

Для того, чтобы выбор был более осознанным и правильным – надо знать два основных критерия оценки мультфильмов и любой иной продукции для детей – это максимальная безопасность и максимальная полезность. Говоря о «безопасности мультфильмов», мы учитываем, что детская психика сильно отличается от взрослой. Дети очень восприимчивы и ещё не могут фильтровать информацию, отделяя полезное от вредного, из-за чего многое на них может влиять негативно.

Поэтому следует знать часто встречаемые недостатки современной мультипликации:

Переизбыток агрессии и насилия на экране. Ребёнок может подражать мультяшной жестокости в своей жизни.

Полная безнаказанность. Плохой поступок персонажа не осуждается, а иногда даже приветствуется, из-за чего у ребёнка может сформироваться стереотип о вседозволенности.

Размытость представлений о добре и зле. Чёрное представляется белым, а белое представляется чёрным, а иногда вообще нет грани, и всё видится как невинный индивидуализм. В таких мультиках даже положительный персонаж может совершать плохие поступки ради благих целей.

Наделение женщины мужскими чертами внешности и характера и наоборот. Это отражается в поведении, одежде, роли персонажей. Иногда доходит до того, что в таких мультфильмах даже показывают негативные образы матери и материнства.

Раннее половое воспитание. Это раньше времени открывает в ребенке сферу влечений, к чему функционально, морально и физически он еще не готов. В будущем это выльется в трудности с созданием семьи и продолжением рода.

Излишество юмора и глупости. Обилие юмора наводит на мысль, что смешные сцены компенсируют отсутствие полезного содержания.

Излишнее подчёркивание вторичных половых признаков: чёткий рельеф груди, талии, бёдер, акцент камеры на пятой точке.

Повышенная динамичность анимации и кислотность цветов. Просмотр слишком быстрых сцен и видеоряда с кислотными красками перевозбуждает центральную нервную систему и в значительной степени способствует формированию клипового мышления у зрителей.

Натурализм, когда нарочито подчёркнуто показывают процессы физиологии: раны, выделения, туалетные темы и так далее.

Несоответствие речи возрасту ребёнка. Герои говорят либо сложными словами, либо их речь и эмоции примитивны до отупения.

Это, конечно, не весь список, но рекомендуем сохранить его себе в закладки или распечатать и повесить на стену. Чтобы вы всегда помнили, на что обращать внимание при выборе мультфильма. Если вы знаете и другие недостатки, которые проникают в современную мультипликацию, обязательно расскажите о них в комментариях к этому ролику.

Теперь давайте поговорим о втором важном критерии – мы его назвали «максимальная полезность». Для этого перечислим основные моменты, которые должны содержать мультфильмы для нормального развития ребенка:

Доброе, заботливое отношение к окружающей природе: к животным, растениям, другим людям.

Послушание, уважение ко взрослым, привитие честности, Любви, взаимовыручки. Речь не идёт о безусловном послушании, поскольку и взрослые иногда ошибаются, а дети могут их поправить.

Интерес к книгам, знаниям, саморазвитию и совершенствованию своих человеческих качеств. Необходимо показывать, что знания ведут к улучшению ситуации и разрешению жизненных проблем.

Этническое богатство. Нас окружает множество народов. У всех есть добрые интересные сказки и традиции.

Правильная Русская речь: без искажений, ругательств, без избытка иностранных слов.

Образ жизни без алкоголя, сигарет и других зависимостей. Привлекательность трезвого и здорового образа жизни.

Стыд и совесть. Совесть – это врождённое чувство, подсказывающее человеку, как поступать правильно. Необходимо показывать сызмальства, что жить в ладу со своей совестью – это норма. Без стыда и совести Человеком не стать.

Чёткое разграничение добра и зла, хорошего и плохого поведения.

Героизм. Его особенностью является то, что он не должен основываться только на силе. Героизм должен опираться на умение выбрать правильный вариант, применить свои Знания, объединиться с другими, дать возможность злу искренне покаяться и измениться.

Наверняка вы сможете назвать и другие положительные смыслы, которыми желательно наполнить современные мультики. Напишите их в комментариях.

Возникает вопрос – где найти такие мультфильмы, которые будут соответствовать озвученным критериям. Ведь на просмотр всех современных картин уйдёт огромное количество времени, да и не факт, что результат будет положительным. До недавних пор родители оказывались действительно в трудном положении, так как никто системно не проводил подобной работы. Но сегодня уже существует сайт КиноЦензор, на котором пользователи сами оценивают фильмы и мультфильмы по критериям их безопасности и полезности.

В результате этой общей оценки, в которой делается акцент на выявлении воспитательного потенциала мультфильма, постепенно формируется итоговый рейтинг картины, посмотрев который родители могут принять решение о том, стоит ли показывать мультик ребёнку. Также на КиноЦензоре ведётся страница ТОП-100, на которой уже сейчас можно найти картины, получившие высокие оценки пользователей ресурса.

А чтобы этот список был более объективным и полным, призываем зрителей прямо сейчас перейти на сайт и оценить те произведения, которые вы любите больше всего и с удовольствием показываете своим детям. Благодаря вашим оценкам и другие родители смогут легко найти хорошие мультфильмы. Добро пожаловать на КиноЦензор!

Источник: КиноЦензор

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Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/IKg8qR_dpDk/