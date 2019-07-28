Разведданные ТВ. Новости 27.07.2019 гг

Разнообразие внешней деятельности человека, растрачиваемая им энергия - даже самою широкою волною - имеет значение для роста и духа его, а также окружающих его встречных только тогда, когда самая сила, побуждающая его к действиям, происходит из тех основ, где общее благо, а не личное возвышение служит ему целью.

— Антарова Конкордия