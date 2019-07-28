Разница в зарплатах самых богатых и бедных россиян ощутимо сократилась

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Разрыв в зарплатах между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России уменьшается. Об этом сообщила Елена Егорова, заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова.

По ее словам, с 2000 года разница в прибыли между самыми богатыми и бедными уменьшилась с 34 до 13 раз. Специалист подчеркнула, что тенденция по сокращению этого разрыва сохраняется по сей день.

Первой причиной этого является сокращение доли работников, получающих зарплату ниже прожиточного минимума. На данный момент таковых осталось не более 3%, пишет «Российская газета».

Вторая причина заключается в увеличении объемов промышленного производства. Вслед за этим возросла и занятость работников, зарплата и появились новые рабочие места, отметила эксперт.

Третьим важным фактором является ситуация на рынке труда. В настоящее время наблюдается минимальный уровень безработицы, что заставляет работодателей предлагать потенциальным сотрудникам более высокую заработную плату, заключила Плеханова.