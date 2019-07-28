Про московские протесты

Для тех, кто волновался, что вот "а ты задержания во Франции выкладываешь, а в России не выкладываешь".Ниже, подборка сегодняшних.В целом, если сравнивать с Францией, то где-то на уровне апрельских-майских акций по действиям полиции. По действиям протестующих, то на фоне "Желтых жилетов" совсем вяло.Выглядело как повторение уже привычной обязательной программы, где полиция в конце отчитывается о кол-ве задержанных, а задержанные отчитываются фотографиями в Инстаграм из автозака и видео с винтиловом. Падет ли режим Путина при таких подходах (как нас уверяют)? Очевидно нет. Наоборот, такая оппозиция привычна, понятна и удобна, так как она сидит в своей узкой электоральной нише и пытается добиться успеха теми же методами, которые не прокатили даже в 2011-2012. Охранителям тоже удобно – не надо ничего нового придумывать, все уже давно известно и расписано. Поэтому дискурс вокруг протестов "за свободные выборы" привычно устаревший с легким привкусом дежавю.Тем более, есть с чем сравнить – электоральные последствия пенсионной реформы сказались на рейтинге Путина и Единой России куда как в большей степени (в ряде регионов они вообще привели к смене губернаторов на оппозиционных), нежели вялые протесты городского среднего класса по поводу выборов. В этом сравнении, переключение внимание на выборы даже выгодно властям, так как муссирование темы пенсионной реформы опаснее в долгосрочной перспективе, так как она затрагивает более значительные пласты населения и что самое опасное, военных и силовиков, где тоже имеется известное недовольство реформой.Поэтому, не думаю, что текущая итерация либеральных протестов в Москве к чему-то существенному приведет, не говоря уже о том, что власть Собянина будет подорвана (он если и пострадает, то разве что в аппаратных разборках под ковром). Как максимум, власти кинут кость, допустив в виде подачки нескольких из ранее отстраненных, но это будет именно что подачка, причем не факт, что будет даже она.Как и в целом ряде аналогичных историй последних лет, у властей тут будет как соблазн закрутить гайки еще сильнее, либо снова полиберальничать в духе храмоскверной истории в Екатеринбурге, дела Серебренникова или дела Голунова. Так что определенная интрига есть, хотя она конечно не связана с тем, что она как то принципиально поменяет характер выборного процесса, который если и будут улучшать, то после выборов и в основном косметически, когда дело будет сделано. Можно даже предположить ситуацию, когда Путина где-то на камеру спросят "Владимир Владимирович, а вы знаете, что в Москве на выборы не допускают отличных кандидатов?!""Что вы говорите, наверное тут есть проблема, возможно, ЦИК надо внимательнее изучить кандидатов, а законодательство доработать, ведь мы работаем для людей". "Спасибо дорогому Владимиру Владимировичу за заботу о лучших кандидатах Москвы".А может быть по другому "Люди они конечно хорошие, но есть буква закона и ей надо следовать, нравится она вам или нет, правильно я говорю, Рамзан Ахматович?".Отдельно хотелось бы ответить товарищам, которые возмущается – Вот, ты не понимаешь, это могучие протесты, которые…Повторюсь, я никому не запрещаю ходить на те или иные митинги и бегать за каждым с криками "Осуждаю!" нет никакого желания.Вы все взрослые люди и сами можете ходить, хоть на санкционированные, хоть на несанкционированные митинги. А можете не ходить. Это ваше личное дело.Мое же отношение к московской либеральной тусовке хорошо известно и не меняется уже лет 10-15, безотносительно лозунгов и тезисов, под которыми она выступает. Если вы считаете, что в этой компании вы придете к успеху, вперед и с песней. Но лично я оценивал и оцениваю перспективы этой публики весьма скептически. Опасной для власти она может стать, если ее более активно будут поддерживать группы внутри власти, и смертельно опасной, если будет установлена смычка с силовиками, которые образуют вокруг этой деятельности "защитный капюшон". Пока же этого нет и не предвидится (ну разве что кроме очевидных элементов "зубатовщины"), поэтому в подобных протестных мерпориятиях примерно столько же имитации и манипуляции, сколько и на официальных выборах отечественной "суверенной демократии".В чем то даже иронично, что модель системной управляемой/имитационной демократии, которую воспроизводил Сурков, породила системные имитационные протесты. Причем обе стороны одной медали продолжают благополучно существовать даже тогда, когда социальный договор между обществом и властью (подкрепленный в 2014 году Крымской Весной) был поставлен под вопрос увеличением налогового бремени, снижением уровня жизни и пенсионной реформой. Система выстроенная Сурковым и донастроенная Володиным, оказалась весьма живуча, хотя кто-то может увидеть в этих однообразных выпусках пара определенную шаблонность, которую иногда путают с неспособностью системы к адаптации. Собственно, сами внутренние процессы связанные с подготовкой к 2024 году, когда всей системе власти предстоит серьезная трансформация, говорят о том, что перемены действительно грядут и система будет пытаться к ним адаптироваться, но как минимум в среднесрочной перспективе, именно власть будет задавать вектор этих изменений (стремясь снизить возможности внешних и внутренних сил оказывать давление на вектор этих изменений), хотя не учитывать реальное социальное недовольство порожденное объективными экономическими причинами, будет сложнее, нежели лениво тягать блогеров и хипстеров под Московской мэрией в автозаки.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5165329.html