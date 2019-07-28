Оконные наличники как символ защиты в русском зодчестве
Так уж повелось, что именно деревенские избы были, есть и будут носителями и хранителями аутентичной культуры русского народа. Причем каждый элемент фасада может поведать знающему человеку практически все о местности, а также о пристрастиях и страхах хозяина избы. Особенно информативными оказались резные украшения окон, которым уделялось особое внимание, ведь народ их считал не просто «оком», главным из органов чувств самого жилища, но и действенным оберегом семейного очага.
По оконным наличникам можно определить, где находишься и чего больше всего боялся народ.
Традиция украшать оконный проем пришла в Россию еще в XVII веке из Италии после открытия первого стекольного завода. Только в европейской стране эту часть дома украшали небольшими колоннами, портиками и другими элементами, сделанными из камня, а на нашей территории его заменили деревом, ведь каменные дома и соответственно весь декор могли себе позволить единицы.
Ставни защищали от солнца, причем на севере их закрывали в летний полярный день, чтобы выспаться, а на юге – чтобы дом не нагревался. forumhouse.ru/ © Иван Хафизов.
Изначально при установке наличников преследовалась практическая функция – закрывать соединительные швы между оконной рамой и срубом. Но просто установить кусок доски было не интересно, поэтому мастера начали декорировать этот элемент причудливыми узорами, которые в каждой местности имели свой смысл.
Оконные наличники до XVII в. имели простейший рисунок, символизирующий солнце. bigpicture.ru.
Примечательно: Термин «наличник» в разных регионах звучит по разному, так например, в большинстве районов Центральной России – это «обналичник», в местности, граничащей с Белоруссией, его знают только как – «лиштва», а на Урале — «белендряс» или «обоконка».
Круги и ромбы, изображающие небесное светило, означают защиту от тьмы и ночной нечисти. progorodsamara.ru.
Как удалось выяснить авторам Novate.Ru, техника выполнения резных наличников не имеет четко определенных канонов, единственным предопределяющим правилом является осевая симметрия – это когда левая сторона композиции зеркально повторяет правую.
Нижняя часть наличника (называется подоконная) менее украшена и символизирует землю-матушку и плодородие поля. bigpicture.ru.
Также просматривается общая особенность наличников, которая присуща всей территории России – верхняя часть имеет более ажурный рисунок, а нижняя – проще и скромней. Во всем остальном определяется только почерк мастера и пристрастия в оформлении самих жителей региона и конкретного хозяина в частности.
Стиль «дорого-богато» присущ для мелких купцов, которые таким образом пытались поднять свою значимость. courier-media.com.
Интересный факт: Бытует мнение, что самая изысканная и богатая резьба украшает усадьбы богатых владельцев. Но как оказалось, это заблуждение, ведь представителям высшего общества не нужно показывать или доказывать таким образом свою значимость и высокий статус, их и так все знают и почитают. А вот внезапно разбогатевшие, в народе таких называют «из грязи да в князи», пышным убранством пытались поднять авторитет и громко заявить о себе успешном.
Иногда крышу наличника украшали полукружьями, которые символизируют небесных богинь «рожаниц». progorodsamara.ru.
Естественно, резной наличник выполнял не только практичную и эстетичную функцию, он играл роль мощного оберега от дурного глаза, посягательств на дом лихих людей и нечистой силы. Несмотря на то, что в России проповедовалось христианство, все народные традиции носят языческий характер, поэтому главными символами украшающими дом были – бог неба Сварог и бог солнца Дажьбог. Также не забывали и о роли земли-матушки – прародительницы всех благ.
Завитки вокруг центрального круга не просто украшают, а обозначают непрерывное движение Светила. progorodsamara.ru.
Поскольку по народным поверьям все части наличника соответствовали сторонам света и временам года, то расположение каждого символа было продумано до мелочей, особое внимание при этом уделялось сочетанию друг с другом. Так, например, никогда символ земли и плодородия не разместили бы на верхней части, именуемой навершием или кокошником, там главенствует солнечный знак, ведь изображение светила или его условного знака (как правило, это ромб или символический рисунок, в котором явно угадывалось солнце).
В Ярославской, Ивановской, Московской, Ростовской областях на наличниках изображали змей и драконов, которые тоже считались оберегом. forumhouse.ru/ © Иван Хафизов.
Витиеватый резной рисунок составляли не только ради того, чтобы защитить свое жилье от различных бед и напастей, но и пожелать счастливой жизни хозяевам этого дома и их потомкам, ведь если правильно поставлен сруб он будет служить верой и правдой более сотни лет.
В старину дом защищали не только с помощью ставней и дверей, но и с помощью разных «доброжелательных» знаков — оберегов. houzz.ru.
Как утверждают знающие люди, по узорам наличников в былые времена путешествующий народ безошибочно определял, где находится. Причем не территория как таковая играла главенствующую роль, а местные обычаи и, конечно же, мастер, который делал резные элементы для всей округи. Так же, как известная гжельская или городецкая росписи определялась по руке художника, так и деревянное зодчество начинается с резчика.
Иван Хафизов сделал около 18 тыс. снимков и создал «Виртуальный музей резных наличников». forumhouse.ru.
Даже сейчас можно научиться безошибочно определять, в каком регионе сделан наличник, для этого достаточно будет знать несколько характерных особенностей. По словам фотографа Ивана Хафизова, который более 11 лет занимается тем, что фотографирует наличники по всей стране и в его коллекции уже более 18 тыс. снимков из 364 населенных пунктов: «Для того, чтобы разобраться в наличниках, достаточно всего лишь взглянуть на несколько коллажей. Так, даже ребенок сможет сказать, чем отличаются рязанские наличники от, например, костромских или томских».
Резные орнаменты и разнообразные фигуры призваны были охранять семейный очаг от невзгод. moydom.media/ © Иван Хафизов.
Резьба по дереву имитирует стиль барокко в доме вологодского купца. forumhouse.ru. / © Иван Хафизов.
Благодаря его работам теперь и мы сможем ориентироваться в удивительном мире символов и знаков, которыми много столетий подряд искусные резчики по дереву украшали дома жителей страны.
Двухцветные забайкальские наличники (Чита XVII в.). nalichniki.com./ © Иван Хафизов.
Несмотря на то, что на улице XXI век, наличники все так же популярны в некоторых регионах страны. Единственное, что современные резные элементы никто не согласовывает с поверьями, и наносят их без глубокого осознания значимости для существования дома и семьи, просто создают красивое сочетание геометрических форм и цветочных элементов.
Современные наличники отличаются высокой эстетикой, но смысловую нагрузку не несут. pinterest.com.
Большинство из нас, глядя на великолепное творение зодчих думает, что видит исконно русское народное творчество, но это не так. Как оказалось, все невероятно красивые образы, которые мы помним еще из иллюстрированных сказок (чего стоит только избушка на курьих ножках Бабы Яги!) наши предки позаимствовали у норвежских зодчих. И это доказывают древние сказочные постройки, которые не просто < ![CDATA[
Источник: https://www.kramola.info/vesti/rusy/okonnye-nalichniki-kak-simvol-zashchity-v-russkom-zodchestve