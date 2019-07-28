Оконные наличники как символ защиты в русском зодчестве

Так уж повелось, что именно деревенские избы были, есть и будут носителями и хранителями аутентичной культуры русского народа. Причем каждый элемент фасада может поведать знающему человеку практически все о местности, а также о пристрастиях и страхах хозяина избы. Особенно информативными оказались резные украшения окон, которым уделялось особое внимание, ведь народ их считал не просто «оком», главным из органов чувств самого жилища, но и действенным оберегом семейного очага.

По оконным наличникам можно определить, где находишься и чего больше всего боялся народ.

Традиция украшать оконный проем пришла в Россию еще в XVII веке из Италии после открытия первого стекольного завода. Только в европейской стране эту часть дома украшали небольшими колоннами, портиками и другими элементами, сделанными из камня, а на нашей территории его заменили деревом, ведь каменные дома и соответственно весь декор могли себе позволить единицы.

Ставни защищали от солнца, причем на севере их закрывали в летний полярный день, чтобы выспаться, а на юге – чтобы дом не нагревался. forumhouse.ru/ © Иван Хафизов.

Изначально при установке наличников преследовалась практическая функция – закрывать соединительные швы между оконной рамой и срубом. Но просто установить кусок доски было не интересно, поэтому мастера начали декорировать этот элемент причудливыми узорами, которые в каждой местности имели свой смысл.

Оконные наличники до XVII в. имели простейший рисунок, символизирующий солнце. bigpicture.ru.

Примечательно: Термин «наличник» в разных регионах звучит по разному, так например, в большинстве районов Центральной России – это «обналичник», в местности, граничащей с Белоруссией, его знают только как – «лиштва», а на Урале — «белендряс» или «обоконка».

Круги и ромбы, изображающие небесное светило, означают защиту от тьмы и ночной нечисти. progorodsamara.ru.

Как удалось выяснить авторам Novate.Ru, техника выполнения резных наличников не имеет четко определенных канонов, единственным предопределяющим правилом является осевая симметрия – это когда левая сторона композиции зеркально повторяет правую.

Нижняя часть наличника (называется подоконная) менее украшена и символизирует землю-матушку и плодородие поля. bigpicture.ru.

Также просматривается общая особенность наличников, которая присуща всей территории России – верхняя часть имеет более ажурный рисунок, а нижняя – проще и скромней. Во всем остальном определяется только почерк мастера и пристрастия в оформлении самих жителей региона и конкретного хозяина в частности.

Стиль «дорого-богато» присущ для мелких купцов, которые таким образом пытались поднять свою значимость. courier-media.com.

Интересный факт: Бытует мнение, что самая изысканная и богатая резьба украшает усадьбы богатых владельцев. Но как оказалось, это заблуждение, ведь представителям высшего общества не нужно показывать или доказывать таким образом свою значимость и высокий статус, их и так все знают и почитают. А вот внезапно разбогатевшие, в народе таких называют «из грязи да в князи», пышным убранством пытались поднять авторитет и громко заявить о себе успешном.

Иногда крышу наличника украшали полукружьями, которые символизируют небесных богинь «рожаниц». progorodsamara.ru.

Естественно, резной наличник выполнял не только практичную и эстетичную функцию, он играл роль мощного оберега от дурного глаза, посягательств на дом лихих людей и нечистой силы. Несмотря на то, что в России проповедовалось христианство, все народные традиции носят языческий характер, поэтому главными символами украшающими дом были – бог неба Сварог и бог солнца Дажьбог. Также не забывали и о роли земли-матушки – прародительницы всех благ.

Завитки вокруг центрального круга не просто украшают, а обозначают непрерывное движение Светила. progorodsamara.ru.

Поскольку по народным поверьям все части наличника соответствовали сторонам света и временам года, то расположение каждого символа было продумано до мелочей, особое внимание при этом уделялось сочетанию друг с другом. Так, например, никогда символ земли и плодородия не разместили бы на верхней части, именуемой навершием или кокошником, там главенствует солнечный знак, ведь изображение светила или его условного знака (как правило, это ромб или символический рисунок, в котором явно угадывалось солнце).

В Ярославской, Ивановской, Московской, Ростовской областях на наличниках изображали змей и драконов, которые тоже считались оберегом. forumhouse.ru/ © Иван Хафизов.

Витиеватый резной рисунок составляли не только ради того, чтобы защитить свое жилье от различных бед и напастей, но и пожелать счастливой жизни хозяевам этого дома и их потомкам, ведь если правильно поставлен сруб он будет служить верой и правдой более сотни лет.

В старину дом защищали не только с помощью ставней и дверей, но и с помощью разных «доброжелательных» знаков — оберегов. houzz.ru.

Как утверждают знающие люди, по узорам наличников в былые времена путешествующий народ безошибочно определял, где находится. Причем не территория как таковая играла главенствующую роль, а местные обычаи и, конечно же, мастер, который делал резные элементы для всей округи. Так же, как известная гжельская или городецкая росписи определялась по руке художника, так и деревянное зодчество начинается с резчика.

Иван Хафизов сделал около 18 тыс. снимков и создал «Виртуальный музей резных наличников». forumhouse.ru.

Даже сейчас можно научиться безошибочно определять, в каком регионе сделан наличник, для этого достаточно будет знать несколько характерных особенностей. По словам фотографа Ивана Хафизова, который более 11 лет занимается тем, что фотографирует наличники по всей стране и в его коллекции уже более 18 тыс. снимков из 364 населенных пунктов: «Для того, чтобы разобраться в наличниках, достаточно всего лишь взглянуть на несколько коллажей. Так, даже ребенок сможет сказать, чем отличаются рязанские наличники от, например, костромских или томских».

Резные орнаменты и разнообразные фигуры призваны были охранять семейный очаг от невзгод. moydom.media/ © Иван Хафизов.

Резьба по дереву имитирует стиль барокко в доме вологодского купца. forumhouse.ru. / © Иван Хафизов.

Благодаря его работам теперь и мы сможем ориентироваться в удивительном мире символов и знаков, которыми много столетий подряд искусные резчики по дереву украшали дома жителей страны.

Двухцветные забайкальские наличники (Чита XVII в.). nalichniki.com./ © Иван Хафизов.

Несмотря на то, что на улице XXI век, наличники все так же популярны в некоторых регионах страны. Единственное, что современные резные элементы никто не согласовывает с поверьями, и наносят их без глубокого осознания значимости для существования дома и семьи, просто создают красивое сочетание геометрических форм и цветочных элементов.

Современные наличники отличаются высокой эстетикой, но смысловую нагрузку не несут. pinterest.com.