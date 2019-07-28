Оккупай Мосгордуму

На мой взгляд, в нашей демократической стране народ гораздо активней и бесстрашней, чем в какой-то замшелой Европе. «Желтые жилеты» вроде бы вносят существенные коррективы в это утверждение, но то Франция с ее многовековыми революционными традициями. В остальных странах за свои права борются спокойнее. Или вообще не борются.



Доморощенная либеральная оппозиция в своих фейсбуках и твиттерах несколько дней нагнетала страсти, но, похоже, их призывы привлекли только внимание прессы — журналистов на акции протеста перед мэрией оказалось больше, чем митингующих. Не говоря о доблестных стражах порядка, которые легко справились с возбужденной толпой единомышленников.



Западные страны подбадривали любителей смены режима. А посольство Германии в Москве даже выступило со специальным обращением, осуждающим действия российских властей. И мгновенно получило ответ российского МИДа. Причем, в такой вольной стилистике, какой мы обычно от него и ждем.



Кроме Венской конвенции наше дипломатическое ведомство могло бы напомнить немцам о ситуации, которая вот прямо сейчас происходит у них на родине — в Саксонии. «Было постановлено не допустить несколько десятков кандидатов от «Альтернативы для Германии» к участию в региональных выборах, запланированных на 1 сентября. Ссылаясь на неправильную процедуру отбора, комиссия одобрила только 18 из 61 кандидата от крайне правой партии», — пишет немецкая русскоязычная газета.



Повод придумали чисто формальный — по немецкому законодательству все кандидаты должны быть выбраны на одном съезде. Но в комитете сообщили, что АдГ утвердила свой список на двух отдельных заседаниях. Возражение, что было проведено одно заседание, но в двух частях, Саксизбиркомом отклонено.



Между прочим, по опросам общественного мнения «Альтернатива для Германии» получила бы 26 процентов голосов — столько же, сколько и Христианско-демократический союз. Для АдГ это самый лучший результат среди всех земель. Видимо, именно поэтому было решено сбить на взлете партию, угрожающую отлаженной системе.



И что вы думаете, после такой явной несправедливости немцы пошли громить мэрию? Кишка тонка. Партия подала заявление в Конституционный суд и теперь ждет решения. Говорю же: цивилизованная Европа — плохой пример для подражания нашим оппозиционерам. В автозаках отстаивать свои права привычней.



Правда, тогда я не совсем понимаю, чего добивается наша страстная оппозиция. Если ей не нравится западная модель, то, может, по душе восточная? Скорее всего. Всякие Тяньанмыни, танки на площади, жертвы, «мы пали в борьбе роковой» и все такое, с осуждением всего мира — именно то, чего добиваются организаторы .



Но напрасно они надеются на кровавое развитие событий. В отличие от борцов с режимом, Россия стала вполне цивилизованной страной, где привычно-обыденно упаковывают митингующих в автозаки и деловито развозят по отделениям полиции.



Заметьте, ни одного глаза не выбито, как у активистов «желтых жилетов». Французы могут поучиться у наших омоновцев, как усмирять буйную оппозицию, не нанося тяжких увечий. Думаю, наши доблестные бойцы откроют коллегам своим профессиональные секреты.



Одно ведь дело делают, в конце концов.

Павел Шипилин

Источник: http://voicesevas.ru/news/46174-okkupay-mosgordumu.html