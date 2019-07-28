Е.Ю.Спицын. Выступление на II Общественном форуме “Что нас объединяет!”
21:56. 28 июля 2019 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Подвиг совершит не тот, кто тысячи раз в мечтах и воображении и плача о своей погибающей жизни, говоря, что ему «некогда жить». Но тот, в ком труд вызывал священное пламя любви, кто в нём видел смысл и оправдание своих дней.