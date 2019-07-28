«Десяток государств вместо России»: как Путин спас страну от разделения
19:08. 28 июля 2019 Просмотров - 172 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Кризис в Югославии с последующим ее расчленением был для Запада своего рода полигоном для испытания способов и механизмов уничтожения целостности европейских государств с последующим применением полученного опыта в России. По замыслу организаторов, вместо самой большой в мире страны должно было возникнуть около десятка государственных независимых образований. Которые, конечно, тут же были бы признаны «цивилизованным миром». Об этом рассказал майор в отставке, военный эксперт из Чехии Станислав Балик в материале, опубликованном газетой Halo noviny.
Спасение
Расчленение было уже решенным вопросом, оставалось лишь привести план в действие с помощью расставленных заранее фигур, говорит эксперт. По его словам, Россию спас нынешний президент Владимир Путин, вовремя вмешавшись в самый последний критический момент.
К 2000 году уже было напечатано некоторое количество денег для маленьких государств вместо России, которые по замыслу должны были принять вид суверенных «стран». Все потому, что отдельные княжества легче колонизировать и захватить с последующим разграблением
– отмечает Балик.
«Десяток государств вместо России»: как Путин спас страну от разделения
Очевидно, что с Россией как цельным и большим государством решено было покончить навсегда по успешно апробированному «Югославскому сценарию». Население остатков территорий Российской Федерации хотели превратить в бесправных экономических рабов, работающих за самую маленькую зарплату на западные транснациональные корпорации
– говорит эксперт.
Иными словами, Путин спас страну от того хаоса, который ныне постиг Украину – от потери территорий и гражданской войны.
Россия никогда не будет другом для Запада
Без сомнения, вопрос ликвидации России как единой страны напрямую связан с ее сырьевыми богатствами.
Дело совсем не в правящем режиме у русских. Запад хотел уничтожить Россию всегда, во время Первой мировой войны и во время Второй. Для чего до сих пор в ходу образ «агрессора», столь активно навязываемый СМИ на Западе
– говорит Балик.
Что примечательно, Запад положительно отзывался лишь о «самоубийственной» политике экс-президента Бориса Ельцина, а национально-ориентированный курс Путина воспринимается в штыки, поскольку он якобы угрожает Европе и всему миру, считает эксперт.
Утверждения Балика вполне согласуются с известными откровениями бывшего заместителя главы МИД РФ Андрея Федорова, который однозначно высказался о том, что в начале 90-х годов существовал список регионов, которые Россия потенциально может потерять в первую очередь. Это так называемая «утраченная Карелия», конечно же Курильские острова, Пыталовский район Псковской области, Калининградская область и вся граница с Китаем по Амуру.
Источник: http://nashaplaneta.su/news/desjatok_gosudarstv_vmesto_rossii_kak_putin_spas_stranu_ot_razdelenija/2019-07-28-73118
Надо ещё добавить, что жыдосаксами была навязана какашка, существующая до сих пор, и которую Путину пока не удаётся ликвидировать. Это “правительства краёв и областей”, которые при удачном для жыдосаксов стечении обстоятельств могут объявить об отделении от России и тогда сливай воду… И эта система позволяет жыдопиндосам мутить гaвно то в Ё-бурге, то в Иркутске, то во Владивостоке, где им удалось протащить своих агентов через кпрф. Так что, мина лежит…
Ничего этого не получится. Ждем отключения Прибалтики от “коммунистического БРЭЛа”.
И отключения от трубы. Все совпадает на Новый год. Во будет весело !!!
Не любят они русского веселья.