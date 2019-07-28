«Десяток государств вместо России»: как Путин спас страну от разделения

Кризис в Югославии с последующим ее расчленением был для Запада своего рода полигоном для испытания способов и механизмов уничтожения целостности европейских государств с последующим применением полученного опыта в России. По замыслу организаторов, вместо самой большой в мире страны должно было возникнуть около десятка государственных независимых образований. Которые, конечно, тут же были бы признаны «цивилизованным миром». Об этом рассказал майор в отставке, военный эксперт из Чехии Станислав Балик в материале, опубликованном газетой Halo noviny.СпасениеРасчленение было уже решенным вопросом, оставалось лишь привести план в действие с помощью расставленных заранее фигур, говорит эксперт. По его словам, Россию спас нынешний президент Владимир Путин, вовремя вмешавшись в самый последний критический момент.К 2000 году уже было напечатано некоторое количество денег для маленьких государств вместо России, которые по замыслу должны были принять вид суверенных «стран». Все потому, что отдельные княжества легче колонизировать и захватить с последующим разграблением– отмечает Балик.«Десяток государств вместо России»: как Путин спас страну от разделенияОчевидно, что с Россией как цельным и большим государством решено было покончить навсегда по успешно апробированному «Югославскому сценарию». Население остатков территорий Российской Федерации хотели превратить в бесправных экономических рабов, работающих за самую маленькую зарплату на западные транснациональные корпорации– говорит эксперт.Иными словами, Путин спас страну от того хаоса, который ныне постиг Украину – от потери территорий и гражданской войны.Россия никогда не будет другом для ЗападаБез сомнения, вопрос ликвидации России как единой страны напрямую связан с ее сырьевыми богатствами.Дело совсем не в правящем режиме у русских. Запад хотел уничтожить Россию всегда, во время Первой мировой войны и во время Второй. Для чего до сих пор в ходу образ «агрессора», столь активно навязываемый СМИ на Западе– говорит Балик.Что примечательно, Запад положительно отзывался лишь о «самоубийственной» политике экс-президента Бориса Ельцина, а национально-ориентированный курс Путина воспринимается в штыки, поскольку он якобы угрожает Европе и всему миру, считает эксперт.Утверждения Балика вполне согласуются с известными откровениями бывшего заместителя главы МИД РФ Андрея Федорова, который однозначно высказался о том, что в начале 90-х годов существовал список регионов, которые Россия потенциально может потерять в первую очередь. Это так называемая «утраченная Карелия», конечно же Курильские острова, Пыталовский район Псковской области, Калининградская область и вся граница с Китаем по Амуру.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/desjatok_gosudarstv_vmesto_rossii_kak_putin_spas_stranu_ot_razdelenija/2019-07-28-73118