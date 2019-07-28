Большинство задержанных на вчерашней попытке майдана в Москве оказались приезжими
Полицейские отчитались о количестве протоколов, составленных в отношении задержанных за различные правонарушения на вчерашней несанкционированной акции в центре Москвы.
В ходе их составления выяснилось, что больше половины задержанных за выступления в поддержку либеральных кандидатов на выборы в Мосгордуму— не москвичи.
Данную информацию озвучили в пресс-службе ГУ МВД по городу Москве:
«Завершено разбирательство с гражданами, задержанными на несогласованной акции в центре столицы. В отношении всех задержанных за нарушения общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы. В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей не являются жителями города Москвы», – сообщили в главке.
По подсчетам московской полиции, в акции принимали участие около 3,5 тысячи человек, из них около 700 — журналисты и блогеры. Поводом к ней стал отказ кандидатам от либеральной оппозиции от пассивного права участия в выборах по причине фальсификации ими подписей избирателей.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1564328663
Обнищавшая глубинка и отсутствие работы заставляет молодёжь за деньги ехать в столицу и подставлять свои тупые лбы под дубинки полиции. Так вербуются будущие карательные руки пятой колонны. Им бы у себя дома выходить и требовать решения социальных проблем на местах. Но за это деньги не дают. Вот тебе и механизм всех революций.
Недовольные будут всегда. Даже приезжая на автомобиле на протестные акции( подготовленные “заботливыми” устроителями), и будучи вполне благополучным, но с промытыми мозгами, зазомбированными кричалками и “скакалками” , эти зомби всегда всем недовольны и всегда за насильственное решение всех вопросов.
700 журналистов и блоггеров зарабатывают свой хлеб в поте лица, на предательстве интересов страны.
Ведь митинги были незаконными, а материал подаётся как беспредел властей.
Попробовали они в США или в той же Франции выражать своё мнение неконституционным путём.
Мало бы не показалось, что мы и видели в репортажах из той же Франции.
Закон один: Выражай своё мнение конституционным путём. Только тогда можно остановить безпредел властвующей олигархии.
Десятки и сотни тысяч участвующих в мирных манифестациях, страшнее для власть имущих, чем горстка крикунов, проплаченных заинтересантами.
Кошмар. Война с Украиной неизбежна.
https://cloud.mail.ru/public/4VLp/2zuRHhSWs
ПРЕДАТЕЛЬ ВСЕГДА НЕНАВИДИТ ТОГО КОГО ПРЕДАЛ. А они предали единство славянских народов, под влиянием чужаков.
Особо “радуют” украинцы, которые приезжают на подобные мероприятия опоясанные своими флагами…;))
И Кровавый мордор их не арестовывает! Даже не бьют! А попробуй в Киеве с российским флагом выйди… Как долго не тронут?