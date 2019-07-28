Большинство задержанных на вчерашней попытке майдана в Москве оказались приезжими

Полицейские отчитались о количестве протоколов, составленных в отношении задержанных за различные правонарушения на вчерашней несанкционированной акции в центре Москвы.

В ходе их составления выяснилось, что больше половины задержанных за выступления в поддержку либеральных кандидатов на выборы в Мосгордуму— не москвичи.

Данную информацию озвучили в пресс-службе ГУ МВД по городу Москве:

«Завершено разбирательство с гражданами, задержанными на несогласованной акции в центре столицы. В отношении всех задержанных за нарушения общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы. В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей не являются жителями города Москвы», – сообщили в главке.

По подсчетам московской полиции, в акции принимали участие около 3,5 тысячи человек, из них около 700 — журналисты и блогеры. Поводом к ней стал отказ кандидатам от либеральной оппозиции от пассивного права участия в выборах по причине фальсификации ими подписей избирателей.

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