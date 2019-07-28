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Большинство задержанных на вчерашней попытке майдана в Москве оказались приезжими

19:34. 28 июля 2019 Просмотров - 225 5 коммент. Опубликовал:
Большинство задержанных на вчерашней попытке майдана в Москве оказались приезжими | Русская весна

Полицейские отчитались о количестве протоколов, составленных в отношении задержанных за различные правонарушения на вчерашней несанкционированной акции в центре Москвы.

В ходе их составления выяснилось, что больше половины задержанных за выступления в поддержку либеральных кандидатов на выборы в Мосгордуму— не москвичи. 

Данную информацию озвучили  в пресс-службе ГУ МВД по городу Москве:

«Завершено разбирательство с гражданами, задержанными на несогласованной акции в центре столицы. В отношении всех задержанных за нарушения общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы. В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей не являются жителями города Москвы», – сообщили в главке.

По подсчетам московской полиции,  в акции принимали участие около 3,5 тысячи человек, из них около 700 — журналисты и блогеры. Поводом к ней стал отказ кандидатам от либеральной оппозиции от пассивного права участия в выборах по причине фальсификации ими подписей избирателей. 

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Источник: https://rusvesna.su/news/1564328663

Метки: Новости

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 670 582
    прохожий 29 июля 2019 в 9:34

    Обнищавшая глубинка и отсутствие работы заставляет молодёжь за деньги ехать в столицу и подставлять свои тупые лбы под дубинки полиции. Так вербуются будущие карательные руки пятой колонны. Им бы у себя дома выходить и требовать решения социальных проблем на местах. Но за это деньги не дают. Вот тебе и механизм всех революций.
    Недовольные будут всегда. Даже приезжая на автомобиле на протестные акции( подготовленные “заботливыми” устроителями), и будучи вполне благополучным, но с промытыми мозгами, зазомбированными кричалками и “скакалками” , эти зомби всегда всем недовольны и всегда за насильственное решение всех вопросов.

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  • 670 582
    прохожий 29 июля 2019 в 9:43

    700 журналистов и блоггеров зарабатывают свой хлеб в поте лица, на предательстве интересов страны.

    Ведь митинги были незаконными, а материал подаётся как беспредел властей.
    Попробовали они в США или в той же Франции выражать своё мнение неконституционным путём.

    Мало бы не показалось, что мы и видели в репортажах из той же Франции.

    Закон один: Выражай своё мнение конституционным путём. Только тогда можно остановить безпредел властвующей олигархии.
    Десятки и сотни тысяч участвующих в мирных манифестациях, страшнее для власть имущих, чем горстка крикунов, проплаченных заинтересантами.

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    2
  • 7872 2294
    krikunoleg 29 июля 2019 в 11:13

    Особо “радуют” украинцы, которые приезжают на подобные мероприятия опоясанные своими флагами…;))
    И Кровавый мордор их не арестовывает! Даже не бьют! А попробуй в Киеве с российским флагом выйди… Как долго не тронут?

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