Возвращаемся к истине спустя почти век!

Приглашаю читателя заглянуть в журнал «Радиолюбитель» №1 за 1924 год, чтобы открыть для себя давно "запретный плод".

Как радиолюбитель с большим стажем я хочу сказать, что это знание 95-летней давности, поданное в максимально доступной форме и для детей, и для взрослых, является буквально непорочным, (то есть, ещё неискажённым злонамеренной ложью, дезинформацией, которая во всех империалистических войнах применялась для того, чтобы ввести противника в заблуждение). Поэтому, в силу своей непорочности, это знание может служить ещё не одно столетие и даже тысячелетие в качестве понятийной базы для приобщения новых поколений людей и к радиолюбительству, и к познанию и лучшему пониманию сути устройства Мироздания.

ШАГ ЗА ШАГОМ

(Цикл бесед с начинающим радиолюбителем).

Беседа 1. Что такое радио?

Н. Иснев, 1924 год.

Радио! Как много заманчивого, таинственного и непонятного заключается в этом слове для всякого, кто впервые с ним знакомится.

Передающая радиостанция посылает в пространство условные сигналы, имеющие определённый смысл (радиотелеграф), речь или музыку (радиотелефон), а где-то за сотни и тысячи километров неведомые люди на своих приёмных радиостанциях принимают эту передачу, слушают речь или наслаждаются музыкой. А между тем, радиостанции ведь абсолютно ничем не связаны друг с другом. Вот это отсутствие видимой связи между станциями кажется наиболее непонятным.

Человечество овладело радио, предварительно изучив явления электричества и магнетизма, на которых основаны радиопроцессы. Будущий радиотехник или инженер, прежде чем приступить к изучению радио, основательно знакомится с электричеством и магнетизмом. Такой путь изучения верен, — но длинен. Мы минуем его на первых порах. Ваша станция или уже построена, или же вы желаете приступить к её постройке немедленно. (Так и надо: слишком серьёзные задачи стоят перед нашим радиолюбительством, — на целых 4 года мы отстаём от западного любителя. Четыре года для радио, — при его головокружительном прогрессе, — целая вечность). Но вы хотите работать осмысленно, понимая, что и зачем вы делаете, без чего невозможно техническое творчество, которым богато западное радиолюбительство.

Помочь вам в этом направлении — вот задача настоящего цикла бесед: объяснение (без эалезания в дебри) того, что вам нужно для практической работы.

Не ищите здесь строгой систематичности учебника. Углубление знаний — в последующих беседах, поскольку это будет необходимо, или в других статьях нашего же журнала. Блажен, кто сможет взяться за учебник, — а мы шаг за шагом необходимый путь пройдём.

Одно условие — пишите о том, что вами сделано, что непонятно. Пусть эти беседы будут действительно беседами. Это облегчит путь вам и нам.

Цель этой первой беседы, — дать самое общее, неглубокое представление о том, каким образом осуществляется радиосвязь.

В настоящем номере "Радиолюбителя" дано описание самодельного радиоприёмника. Начинающему любителю, конечно, желательно строить этот приёмник не «вслепую», а сознательно. По крайней мере, желательно знать назначение отдельных частей приёмника, хотя бы не и понимая пока, чем объясняется действие этих частей. Это вторая цель настоящей беседы.

Итак, в дорогу.

О волнах.

Наш первый шаг — постараться понять, каким образом сигнал, переданный с передающей станции, доходит до приёмной.

Делая этот первый шаг, обратим наше внимание на хорошо известное всем нам явление; оно многое уяснит нам: в спокойную воду пруда брошен камень. Его падение нарушило спокойное состояние воды: по воде пошли волны, — водяные круги, которые, всё ширясь, удаляются от места падения камня. И когда эти волны в своём движении дойдут до какой-нибудь веточки, неподвижно плававшей на поверхности воды, они нарушают её покой: ветка начнёт совершать колебательное движение, последовательно, то взбираясь па гребни проходящих воли, то опускаясь па впадины между ними.

Это ещё один хороший пример: упавший в воду мотылёк создаёт движением своих крыльев круговые волны.

Невольно напрашивается мысль, что это явление (волнообразование) может быть использовано для передачи сигнала: плавающая около вас веточка всякий раз своим движением может извещать вас о том, что в воду брошен камень.

Или другой пример: зазвенел колокольчик; вы ничем видимым не связаны с колокольчиком но, тем не менее, вы знаете о том, что он звонит, ибо вы слышите его звон. Какие явления происходят при этом?

Рис. 1. Визуализация звуковых волн, порождаемых колокольчиком и принимаемых нашими органами слуха. Рис. 1. Визуализация звуковых волн, порождаемых колокольчиком и принимаемых нашими органами слуха.

Колокольчик своим дрожанием приводит в волнение окружающий его воздух; воздушные волны, дойдя до вашего уха, приводят в дрожание барабанную перепонку. А дрожание барабанной перепонки воспринимается вами в виде звука.

Этим явлением мы сплошь да рядом пользуемся для передачи «без проводов» наших мыслей или сигналов.

В приведенных примерах «передающие аппараты» (камень или колокольчик) и «приёмные аппараты» (веточка и барабанная перепонка) как будто бы ничем не связаны друг с другом, но они погружены в среду (камень и веточка — в воду, колокольчик и ухо — в воздух). Движения камня или колокольчика возмущают покой среды, вызывают в ней волны, которые, дойдя до «приёмников», приводят их в колебательное движение.

Нечто подобное происходит и в радио.

Но что тут является средой, в которую «погружены» приёмная и передающая радиостанции?

Эта среда есть... эфир!

Современная наука представляет себе, что всё пространство заполнено особым, невидимым и невесомым веществом, называемым мировым эфиром).

Эфир обладает в высшей степени странными свойствами. Все тела природы погружены в него, точно в какой-то тонкий газ. Эфир находится и внутри тел — в промежутках между частицами тела; в частности, он находится и между частицами воздуха. Эфир невесом, невидим и, вообще, его присутствие не может быть нами обнаружено. (Не путать с химическим веществом, которое носит то же название. Между мировым эфиром и аптекарским нет абсолютно ничего общего).

В нашем мире нет абсолютной пустоты: даже межпланетное безвоздушное пространство заполнено эфиром. Эфир обладает упругостью: его частицы, выведенные из нормального своего состояния, стремятся вернуться в первоначальное положение. Если где-нибудь возмутить спокойное состояние эфира, то от места возмущения во все стороны разбегаются волны подобно тому, как от мест возмущения воды или воздуха во все стороны разбегались волны воздушные и водяные. Вывести эфир из состояния покоя можно только электрическими и магнитными силами. Очевидно, нам придётся сделать первое знакомство с электричеством.

Электроны, электрический ток и электрические колебания

Внутри всякого тела имеются мельчайшие частицы электричества, называемые электронами. Внутри некоторых тел и по их поверхности электроны могут свободно передвигаться; такие тела называются электрическими проводниками. Сюда относятся все металлы, уголь, кислоты и др. Другие тела не допускают такого движения электронов; такие тела называются изоляторами, например, стекло, фарфор, мрамор, сухое дерево, шёлк и др.

Современная электротехника имеет в своём распоряжении способы, при помощи которых можно в проводнике вызвать непрерывное движение электронов, которое можно сравнить с течением воды по трубе. Такое непрерывное течение электронов называется электрическим током. Если электрический ток течет по проводу в одном и том же направлении, и если при этом не меняется число электронов, участвующих в этом движении, то говорят, что по проводу течёт постоянный ток.

Если же электроны непрерывно меняют направление своего течения, двигаясь вдоль провода попеременно, то в одном направлении, то возвращаясь обратно, то говорят, что по проводу течёт переменный ток.

Промежуток времени, в течение которого электроны успевают совершить своё путешествие в одну сторону и вернуться обратно, называется периодом переменного тока, а число периодов за одну секунду называется частотой тока. Другими словами, частота — это число, показывающее, сколько раз в течение одной секунды ток претерпевал полное изменение своего движения или, иначе, число, показывающее, сколько раз в течение одной секунды электроны возобновляла свое движение в одном каком-нибудь направлении. Ясно, что чем чаще ток меняет своё направление или, как говорят, чем выше частота тока, тем короче каждый период.

Если электроны успевают за каждую секунду несколько десятков или сотен раз переменить направление своего движения, то говорят, что по проводу течет переменный ток низкой частоты. Ток такой частоты сплошь да рядом применяется в электротехнике.

Если же частота тока достигает десятков или сотен тысяч пли даже миллионов периодов за одну секунду, то говорят, что в проводе течёт ток высокой частоты, или что в проводе происходят электрические колебания высокой частоты. Эти колебания высокой частоты играют крупную роль в радиотехнике.

Электромагнитные волны

Такие быстрые колебания электронов, при известных условиях, действуют на эфир так же, как колебания колокольчика действуют на воздух: колебания электронов возмущают покой эфира, вызывая в нём волнообразное движение его частиц. Эти волны эфира носят название «электромагнитных волн»; ими-то и пользуются при радиопередаче. Передающая радиостанция вызывает электромагнитные волны в окружающем эфире: волны, дойдя до приёмной станции, воздействуют здесь на приёмные аппараты.

Та часть передающей станции, в которой происходят электрические колебания, возмущающие покой окружающего эфира, называется антенной.

.

Рис. 2

Антенна представляет собой той или иной формы систему проводников, подвешенных на высоких мачтах. Самый простой вид антенны — длинный вертикальный провод.

Для возбуждения в антенне быстрых электрических колебаний служит т. н. радиопередатчик; он попеременно с громадной частотой заставляет электроны двигаться, то вверх, то вниз вдоль вертикального провода антенны. Эти быстрые колебания электронов возмущают покой окружающего эфира. Таким образом, антенна является той частью станции, которая вызывает или, как говорят, излучает электромагнитные волны в окружающее пространство (рис. 2).

Передатчик присоединяется одним своим зажимом к антенне, другим к земле (к заземлению) или к системе проводов, протянутых низко над землей (к так называемому противовесу).

Обыкновенно антенна помимо вертикального провода имеет ещё один пли несколько горизонтальных проводов.

Рис. 3.

На рисунке 3 изображена Г-образная антенна, напоминающая своим видом букву Г (вертикальный провод присоединен к концу горизонтального).

Рис.4.

На рисунке 4 изображена Т-образная антенна (вертикальный провод присоединен к середине горизонтальной части антенны). Излучает только вертикальная часть антенны; горизонтальная же часть служит для того, чтобы в антенне можно было возбудить более сильные электрические колебания. Антенны бывают и более сложной формы.

Волны, вызванные антенной, распространяясь во все стороны, удаляются от антенны с громадной скоростью: в секунду они проходят расстояние в 300.000 километров. Они движутся во все стороны по прямым линиям, радиусам, подобно тому, как распространяется свет от горящей свечи. Отсюда и название «радио»: «radius» — по латыни — «прямая линия, луч».

При каждом одном колебании (за каждый период) электронов в антенне, последняя излучает в пространство 1 волну. Поэтому если частота колебаний в антенне очень велика, то не успеет одна волна удалиться на большое расстояние, как за ней последует новая волна, вызванная следующим колебанием электронов.

В этом случае волны будут двигаться в пространстве, на близком расстоянии одна от другой.

Длиной водяной волны мы называем расстояние между гребнями 2-х соседних волн. Длина радиоволны зависит от частоты электрических колебаний в антенне: чем больше частота колебаний тока в антенне, тем короче получается длина радиоволны.

Электромагнитные волны обладают способностью огибать встречающиеся препятствия, в частности они огибают выпуклости земного шара, без чего невозможна была бы радиосвязь между очень далёкими пунктами, например, такими, которые расположены в разных полушариях.

Электромагнитные волны проходят сквозь большинство земных тел; эти тела для них прозрачны. Но в проводниках (например, в горах, богатых металлами) они поглощаются и частью отражаются.

Приём

Электромагнитные волны, встретив где-нибудь на своём пути другую антенну, вызывают в ней колебания электронов, как раз той же частоты, какой обладали колебания передающей антенны, вызвавшие эти волны. (Вспомните, что барабанная перепонка в ухе дрожит под влиянием проходящих звуковых волн как раз с той же частотой, с какой дрожал колокольчик). Таким образом, в антенне приёмной станции возникает под влиянием приходящих волн ток высокой частоты, который несёт в себе ту информацию, которая была отправлена передающей радиостанцией...

Н. Иснев, 1924 год.

Источник.

* * *

Дальнейший текст мой, Антона Благина

В январе 1924, когда был издан этот номер журнала "РАДИО", в Советской России всего два года как закончилась страшная братоубийственная Гражданская война, продолжавшаяся почти 4 года. Партия большевиков-коммунистов, ведущая 150 миллионный многонациональный народ к идеалам коммунизма, хотела, во что бы то ни стало, догнать в области освоения радио капиталистический Запад, который вырвался далеко вперёд и задавал направление научно-техническому прогрессу.

Запад же в лице буржуев и финансистов, акул мирового империализма, желал сохранить за собой монополию на часть важнейших знаний в области фундаментальной физики. Поэтому с самого начала ХХ века (или даже раньше) ведущие западные учёные начали создавать для всех новую науку о природе — так называемую «современную физику», наполненную и правдой, и ложью одновременно. Ложь в ней была призвана скрыть от всех то истинное знание, которым хотели монопольно владеть только «избранные». Так в создаваемой ими «современной физике» уже не было никакого эфира! Его место заняла полная противоположность — абсолютная пустота, для которой был придуман специальный термин — «физический вакуум».

Если в Советской России образованные люди в 1924 году знали и понимали, что «в нашем мире нет абсолютной пустоты: даже межпланетное безвоздушное пространство заполнено эфиром...», то наперекор этому знанию западные профессора и учёные стали утверждать, что «введение светоносного эфира в науку... является излишним». Так заявил ещё в 1905 году Альберт Эйнштейн, автор скандально известной «Теории относительности». (Собр. науч. тр. М.: Наука. 1965. Т.1. С. 7–8. Zur Elektrodynamik der bewegter Korper. Ann. Phys., 1905, 17, 891-921).

Чтобы дискредитировать представление людей о мировом эфире, эти учёные-мошенники придумали даже ложный тезис, что Земля, двигаясь по околосолнечной орбите со скоростью почти 30 км/сек, обязательно должна порождать возле своей поверхности «эфирный ветер», ну как автомобиль рассекающий на большой скорости неподвижный воздух в безветренную погоду. Вбросив в сознание миллионов людей этот ложный тезис про «эфирный ветер», которого на самом деле быть не должно, потому что все планеты в нашей солнечной системе движутся не сами по себе, а внутри раскрученного нашим Солнцем эфирного «водоворота», (и находясь в нём, ни Земля ни другие планеты, естественно, не должны ощущать никакого «эфирного ветра», да ещё и дующего со скоростью 30 км/сек), эти учёные потом провели мошеннический эксперимент, с целью доказать всем очевидное, что никакого «эфирного ветра» нет, а значит ...нет и никакого мирового эфира!!!

Это мошенничество было так ловко придумано и осуществлено, и такой был сделан пиар псевдонаучному эксперименту Майкельсона-Морли по измерению «эфирного ветра», которого и быть не должно было, что обслуживающие капиталистический Запад и интересы акул империализма учёные-мошенники сумели навести на всех дурман и наваждение.

После этого на Западе была сочинена ещё не одна ложная теория. А в результате этой массовой дезинформации всего человечества некоторые «избранные» смогли реально сохранить за собой на длительное время монополию на часть важнейших знаний в области фундаментальной физики.

И теперь эти избранные владеют истинным знанием, а все остальные до настоящего времени имели возможность изучать в учебниках «современной физики» исключительно ядрёную смесь, состоящую из правды и лжи.

Обложки книг по физике.

Вот только правда об устройстве микромира всё равно вылезла наружу, когда родилась ещё более новая «квантовая физика» и когда стало известно, что электрон, стабильная отрицательно заряженная элементарная частица, обладающая массой и спином (вращением вокруг своей оси), образует «кванты света» (как видимого, так и невидимого) исключительно на стадии торможения! А на стадии разгона в электрическом поле он только аккумулирует в себе кинетическую энергию, как пуля в канале нарезного ствола в момент выстрела.

Из этого "квантового" знания следует, что присущие электрону такие характеристики, как собственные электрическое и магнитное поля — это проявления его механистических свойств: поступательного движения в пространстве и вращательного движения вокруг своей оси, которая совпадает с направлением его поступательного движения.

Что касается излучений света или радиоволн движущимся на фазе торможения электроном, то эти явления тоже надо рассматривать прежде всего как механистические, а не как «электромагнитные»!

Ведь теперь уже понятно, что электроны — это устойчивые микровихри в микромире. Когда электрическое поле их разгоняет — они не только ускоряются, но и вытягиваются в длину, превращаясь в «веретено» (утончаются), а когда они тормозятся в том же электрическом поле, или встречаясь с преградой (как в рентгеновской трубке), они укорачиваются и плющатся, порождая круговые волны, расходящиеся как раз в направлении их расплющивания (расширения)!

Самый наглядный механистический пример того, как электроны на стадии торможения порождают так называемое «электромагнитное» излучение — работа рентгеновской трубки!

В рентгеновской трубке мы имеем банальный механистический процесс: разогретый катод 3 выдаёт облако свободных электронов, ускоряющим напряжением в десятки киловольт, которое прикладывается к «анодному стакану» 1 и катоду (клеммы 5) электроны разгоняются до огромной скорости в направлении «анодного зеркала» 7, далее происходит механическое столкновение разогнанных электронов с металлическим «анодным зеркалом» 7, при этом электроны плющатся как пули о бетонную стену, порождая круговые волны (выходящие в окна 2), очень похожие на круговые волны, возникающие на поверхности воды от брошенного камня. Только в нашем случае круговые волны возникают в рентгеновской трубке не на границе двух сред, а в толще среды. В толще той самой мировой среды, которой якобы не существует!

Похожую круговую волну, какую рождает в рентгеновской трубке каждый электрон, попадающий в «анодное зеркало», порождает и пуля в воздухе. Сходство один-в-один.

Тут мы тоже имеем прежде всего механистический процесс, но мы также называем его акустическим эффектом! Ведь если пуля пролетит мимо нашего уха, мы услышим характерный звук!

В рентгеновской трубке мы также имеем механистический процесс: электроны ускоряются, вытягиваясь в длину, потом попадают в «анодное зеркало», плющатся, чем и порождают радиоизлучение, именуемое Х-лучами, которое у меня лично язык не поворачивается назвать «электромагнитными волнами».

Кстати, знаменитый инженер, изобретатель и учёный Никола Тесла, построивший первую в мире радиоуправляемую игрушку ещё в 1898 году (это была модель судна), во время одной из своих лекций, которые он читал в США в 1932 году заявил:

«…Я показал, что универсальная среда является газообразным телом, в котором могут распространяться только продольные импульсы, создавая переменное сжатие и расширение, подобно тем, которые производятся звуковыми волнами в воздухе.

Визуализация звука, порождаемого вибрирующим камертоном.

Таким образом, беспроводный передатчик не производит «волны Герца», которые являются мифом! Но он производит звуковые волны в эфире, поведение которых похоже на поведение звуковых волн в воздухе, за исключением того, что огромная упругость и крайне малая плотность данной среды делает их скорость равной скорости света». (Источник: «Pioneer Radio Engineer Gives Views on Power», New York Herald Tribune, 11 сентября 1932 года).

Вот мы и вернулись к знанию, которое было в Советской России ещё в 1924 году:

"В нашем мире нет абсолютной пустоты: даже межпланетное безвоздушное пространство заполнено эфиром. Эфир обладает упругостью: его частицы, выведенные из нормального своего состояния, стремятся вернуться в первоначальное положение. Если где-нибудь возмутить спокойное состояние эфира, то от места возмущения во все стороны разбегаются волны подобно тому, как от мест возмущения воды или воздуха во все стороны разбегались волны воздушные и водяные. Вывести эфир из состояния покоя можно только электрическими и магнитными силами".

При этом мы ещё узнали, как именно одиночный электрон (или группа электронов) порождает в эфире на стадии торможения все виды излучений: тепло, свет, радиоволны, Х-лучи, Y-излучение.

Электрон пульсирует, становясь то тоньше, то толще, в зависимости от того, ускоряется он или тормозится, словно мотылёк упавший в воду. Эти пульсации электрона и порождают круговые волны в эфире, похожие на звуковые волны в воздухе.

27 июля 2019 г. Мурманск. Антон Благин