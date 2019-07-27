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Сводки от ополчения Новороссии 27 июля 2019

15:27. 27 июля 2019 Просмотров - 145 Нет комментариев Опубликовал:

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Комбат ВСУ избил женщин-медиков: сводка с Донбасса

Комбат ВСУ избил женщин-медиков: сводка с Донбасса | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.

За прошедшие сутки украинские боевики вели огонь по районам 3 населенных пунктов республики из 120-мм и 82-мм минометов и ручных противотанковых гранатометов.

На донецком направлении боевики 35-й и 56-й бригад под командованием военных преступников Паласа и Иванова вели огонь из 120-мм минометов и ручных противотанковых гранатомётов по н. п. Петровское и району Донецкого аэропорта.

На мариупольском направлении боевики из 36-й бригады под командованием Гнатова подвергли обстрелу из 120-мм миномета н. п. Коминтерново.

Общее количество нарушений режима прекращения огня со стороны ВФУ составило три.

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По полученной нами информации, задержанные сотрудниками СБУ трое боевиков 35-й бригады, обстрелявшие 23 июля из миномета окраины Докучаевска, 26 июля были отпущены без предъявления обвинений.

При этом в докладе командованию оккупационных сил и руководству СБУ в оккупированной Донецкой области, указывается, что подозреваемые никакого отношения к обстрелу не имели.

Таким образом, налицо откровенная попытка СБУ увести от наказания причастных к обстрелу н. п. Докучаевск.

Мы не исключаем, что сегодняшние и последующие нарушения перемирия со стороны украинских боевиков также останутся нерасследованными и безнаказанными.

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Благодаря волонтерам, регулярно оказывающим помощь украинским преступникам, мы получили достоверные сведения о попытке сокрытия небоевых потерь и неуставных взаимоотношениях в 92-й омбр.

25 июля командир 1-го батальона 92-й бригады в районе н. п. Очеретино избил подчиненную женщину-военнослужащую из состава военного медицинского персонала Огиенко Юлию. В результате рукоприкладства женщина получила серьезные травмы лица.

Причиной избиения стал несанкционированный доклад медработника в штаб бригады о факте огнестрельного ранения одного из боевиков батальона, полученного им в ходе драки и стрельбы в расположении батальона. Аналогичный доклад прошел от медсестры и по линии медицинской службы в штаб «ООС».

Командир батальона, узнав об утечке информации, прибыл в медпункт и начал грубо оскорблять и избивать подчиненную. На помощь пострадавшей пришли ее сослуживицы — медсестры Шевченко и Калыванова, которые также подверглись побоям.

При этом командир 92-й бригады Кокорев решил вопрос со штабом «ООС» о скрытии ранения, а военная служба правопорядка «по просьбе» Кокорева не заметила факты избиения комбатом подчиненных женщин-медиков.

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ДНР: Расследование обстрела ВСУ Горловки 27.07.2014 из РСЗО “Град”

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Волкер на Донбассе встретился с командующим оккупационной операцией

Волкер на Донбассе встретился с командующим оккупационной операцией | Русская весна

Высокопоставленная американская делегация во главе со специальным представителем Госдепартамента США Куртом Волкером, который находится на Украине с официальным визитом, прибыла в район проведения оккупационной операции на Донбассе.

В ходе визита Волкер и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор встретились с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сирским, который проинформировал их о текущей ситуации с безопасностью в районе проведения операции.

«Также делегация США посетила КПВВ “Станица Луганская” и пообщалась с местными жителями», — сообщили в штабе.

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