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Россия спешит с покупкой золота и не зря

16:06. 27 июля 2019 Просмотров - 204 2 коммент. Опубликовал:

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Американский финансист  Питер Шифф объяснил почему 

Россия занимает лидирующее место в списке стран, которые активно увеличивают свои запасы золота. По мнению американского финансового эксперта Питера Шиффа, ставка Кремля на драгоценный металл в скором времени принесет свои плоды.

Стоит напомнить: согласно данным, опубликованным Центральным банком России (ЦБ РФ), на сегодняшний день золотые запасы Москвы превысили 100 миллиардов долларов, что напрямую связано с резким ростом цен на драгоценный металл.

В прошлом месяце Россия приобрела 18 тонн золота, на сегодняшний день запасы ЦБ РФ составляют 2208 тонн драгоценного металла.

На фоне стремления Москвы к дедолларизации своих валютных резервов с начала года национальные запасы золота увеличились примерно на 96,4 тонны. В мае в российскую казну было добавлено более 6 тонн, около 16 тонн в апреле и еще 18 тонн в марте. Обозреватель издания RT отмечает, что в прошлом году Кремль получил звание самого преданного покупателя золота, так как Россия приобрела почти 275 тонн драгоценного металла.

 

Американский финансовый эксперт Питер Шифф уверен: российские экономисты уже давно поняли, что в скором времени цена на золото стремительно вырастет, поэтому ЦБ РФ сейчас хочет купить как можно больше драгоценного металла, пока цена остается относительно низкой.

«Это (увеличение запасов золота ) позволяет России создать больший запас золота, чтобы заменить уменьшенную стоимость, которую доллар будет играть в качестве резервной валюты», – считает Шифф.

Стоит напомнить, что до недавнего времени Россия была одним из крупнейших инвесторов в казначейские ценные бумаги США, однако в последние годы многие из них были распроданы. Российские запасы долга США в настоящее время находятся на самом низком уровне с мая 2007 года.

Ранее  американский финансовый эксперт Питер Шифф объяснил, как необдуманная политика Соединенных Штатов взвинтит цену на золото. Он уверен, что в ближайшем будущем желтый драгоценный металл будет стоить 1900 долларов за унцию.

Источник: https://www.readto.ru/?utm_source=politros&utm_medium=other&utm_campaign=c&u=httpspolitros.com148191-amerikanskii-finansist-obyasnil-pochemu-rossiya-speshit-s-pokupkoi-zolotautm_referrerhttps3A2F2Fzen.yandex.com

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