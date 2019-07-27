Прямой эфир с Владимиром Соловейчиком
07:08. 27 июля 2019 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Запись стрима от 26.07.2019.
Владимир Соловейчик – общественный деятель, публицист.
Запись стрима от 26.07.2019.
Владимир Соловейчик – общественный деятель, публицист.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Июнь
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Наша свобода заключается лишь в том, что мы не ощущаем нашей зависимости: этого достаточно, чтобы почесть себя совершенно свободными и солидарными со всем, что мы делаем, со всем, что мы думаем.