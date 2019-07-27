«Оппозиция» имитирует выборный процесс для дискредитации власти

После того, как мы с коллегами из движения «Патриоты Великого Отечества» пришли на митинг «За честные выборы» и оказались лишенными слова, а нашего коллегу оскорбляли прямо со сцены, мы отошли в сторонку и обменялись впечатлениями. Знаете, что чаще всего говорилось? Что такая «оппозиция» – это просто подарок для «Единой России». Два часа митинга либералов – это двухчасовой рекламный ролик ЕДра. Мол, да, мы не очень, да коррупцию не побеждаем никак. Но либо мы – либо вот «эти»…

Это искусственно создаваемая дилемма. Кстати, сразу становится понятно, кто в таком случае не дает никак отправить в колонию Навального, у которого уже два условных срока. Он нужен «Единой России», очень нужен. Он её главный «Рекламный агент». Удивительно? В политике ещё и не такое бывает.

Просто напомню вам, что более двух лет назад писал о том, что фильм Навального «Он вам не Димон» очень сильно УКРЕПИЛ позиции Д.А. Медведева.

Сейчас это уже должно быть очевидно – настолько укрепил, что ДАМ снова стал премьер-министром.

Вот ролик от марта 2017 года.

Как раз к развертыванию президентской компании Медведеву и нужна была поддержка. И своим «непримиримым разоблачением» Навальный ему очень помог. При этом – СОЗНАТЕЛЬНО помог, а не случайно так вышло…

Так вот, к вопросу об «оппозиции» — хочу сказать, что в России есть альтернатива «Единой России».

Это – ПВО и другие здоровые общественно-политические силы…

А в блоге, который был записан совместно с коллегами из РИА ФАН мы говорили о:

Хронометраж:

00:13 — О досрочных парламентских выборах на Украине

09:38 — Об отличиях между избирательным законодательством в России и на Украине

11:47 — О системе сбора подписей за выдвижение кандидата

18:10 — Об участии в муниципальных выборах в Петербурге

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P.S. Текстовая версия блога:

https://riafan.ru/1198683-oppoziciya-imitiruet-predvybornyi-process-dlya-diskreditacii-vlasti-nikolai-starikov-fan-tv

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107088