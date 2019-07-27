«Оппозиция» имитирует выборный процесс для дискредитации власти
После того, как мы с коллегами из движения «Патриоты Великого Отечества» пришли на митинг «За честные выборы» и оказались лишенными слова, а нашего коллегу оскорбляли прямо со сцены, мы отошли в сторонку и обменялись впечатлениями. Знаете, что чаще всего говорилось? Что такая «оппозиция» – это просто подарок для «Единой России». Два часа митинга либералов – это двухчасовой рекламный ролик ЕДра. Мол, да, мы не очень, да коррупцию не побеждаем никак. Но либо мы – либо вот «эти»…
Это искусственно создаваемая дилемма. Кстати, сразу становится понятно, кто в таком случае не дает никак отправить в колонию Навального, у которого уже два условных срока. Он нужен «Единой России», очень нужен. Он её главный «Рекламный агент». Удивительно? В политике ещё и не такое бывает.
Просто напомню вам, что более двух лет назад писал о том, что фильм Навального «Он вам не Димон» очень сильно УКРЕПИЛ позиции Д.А. Медведева.
Сейчас это уже должно быть очевидно – настолько укрепил, что ДАМ снова стал премьер-министром.
Вот ролик от марта 2017 года.
Как раз к развертыванию президентской компании Медведеву и нужна была поддержка. И своим «непримиримым разоблачением» Навальный ему очень помог. При этом – СОЗНАТЕЛЬНО помог, а не случайно так вышло…
Так вот, к вопросу об «оппозиции» — хочу сказать, что в России есть альтернатива «Единой России».
Это – ПВО и другие здоровые общественно-политические силы…
А в блоге, который был записан совместно с коллегами из РИА ФАН мы говорили о:
Хронометраж:
00:13 — О досрочных парламентских выборах на Украине
09:38 — Об отличиях между избирательным законодательством в России и на Украине
11:47 — О системе сбора подписей за выдвижение кандидата
18:10 — Об участии в муниципальных выборах в Петербурге
P.S. Текстовая версия блога:
https://riafan.ru/1198683-oppoziciya-imitiruet-predvybornyi-process-dlya-diskreditacii-vlasti-nikolai-starikov-fan-tv
Источник: https://nstarikov.ru/blog/107088