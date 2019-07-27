О глубоком функциональном и философском сходстве био- и техносферы

Техноклетка – это система взаимодействующего с предметом человека (возможно, что нужно рассматривать семью), превращающая предмет в орудие труда , это структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех общественных организмов – техноорганизмов, основа разделения труда. Техноклетка – это клетка умения, искусства, мастерства . Жизнедеятельность техноклетки связана с реализацией определенного приема, способа обработки или создания чего-то, организацией взаимодействия человека, орудия труда и предмета труда, распространением техногенов. Техноген – это информация о единичной функции предмета или алгоритм применения предмета или его создания.

Вся история развития человечества показывает, что независимо от воли конкретного человека развитие всех технологических укладов шло в направлении увеличения биогенной миграции атомов 3-его рода ( как результат и выражение развития добывающей, перерабатывающей, перевозящей, коммуникационной функций, т.е. развитие промышленности, транспорта, связи, а также сопровождающих миграции и глобализации ). В этом смысле каждое техническое устройство есть отражение через человека биосферной функции, также как различные формы живых существ есть проявление, как показал С.В. Мейен, какого-то универсального закона, который и определяет спектр допустимых форм живого.



Техносома (аналог хромосомы) – информационная база, в которой сосредоточены основные параметры и отношения предмета и которая предназначена для их хранения, реализации и передачи.



Носитель – человек, или средства накопления и передачи информации, созданные человеком, в том числе и искусственный интеллект. Техносомой можно назвать также совокупность алгоритмов по использованию и созданию предмета в определенных исторических условиях.



Поскольку у одной функции предмета могут быть разные алгоритмы ее исполнения или создания, то можно ввести понятие техноаллели, как варианта техногена, который находится в технолокусе – месте техногена в информационной базе последовательности использования или создания предмета в данный исторический период.

Любой перенос техногена (техногенный перенос) – это обучение. Техноделение – это деление знанием. Здесь не важен биологический субстрат: либо он генетически преемственен носителю техногена, либо нет.

При определении техноклетки, как человека производящего, я, в отличие от тех, кто обожествляет человека за наличие у него сознания и самосознания, делаю акцент на слове «производящий», т.е. на технологию, потому что только благодаря использованию орудий труда и средств труда, их развитию, человек стал для Биосферы геологической силой.

Первичная техноклетка эволюционирует. Палка из сиюминутного орудия труда, еще не обработанного и не приспособленного под телесные особенности человека, адаптируется под задачу.



Через первичную обработку она становится, например, орудием охоты – копьем. Она, с одной стороны, теряет свой первоначальный вид, с другой, – передает его в алгоритм производства. Очевидно, что корягу не будут использовать в качестве копья, а будут искать прямую палку.



Но и не всякая прямая палка подойдет. Нужна определенного качества. Со временем орудия труда претерпевают такие изменения, что, попав в биогеоценоз, они не будут сразу восприниматься им, как его часть. Например, пластмассовые изделия.

Для размножения и существования техноклетки необходима передача алгоритмов использования орудий труда, т.е. ее техногенома, а для этого необходимо наличие языка и речи. И они возникают, как определенные алгоритмы выражения и представления определенных понятий.

Разделение труда положило начало эволюции техноклетки, в процессе которой происходит постепенная потеря естественности орудия труда.



Развитая техноклетка – это человек не просто использующий орудия труда, а производящий орудие труда, которое только и может как появиться внутри техноклетки, так и быть ею использовано.



Это также как митохондрия может размножаться только внутри клетки. Производство орудий труда – это первый шаг к разделению труда. Каждый охотник, а им должны были быть все мужчины племени, обладал навыками изготовления орудий охоты. Разделение труда шло по половому признаку.



Усложнение орудий труда требовало специфических знаний и умений по воплощению алгоритма изделия в жизнь. Умеющих создавать качественные орудия труда были единицы, они ценились и охранялись, как и старейшины, которые передавали алгоритмы поведения в окружающем мире и его модель.

У кроманьонцев впервые мы видим стойкое изменение техногенома, проявляющееся в новых техноклетках, т.е. техномутацию, идущую не под воздействием внешней среды и по примеру форм этой среды, а как проявление системы форм орудий труда, которая определяется задачами развития Биосферы и формой ее тотальности.



Если скрёбла, остроконечники, свёрла, ножи и т. д. еще можно было найти в окружающем мире, и производство лишь усовершенствовало и улучшало их характеристики, то приспособление для метания дротиков было создано по подобию человека, т.е. перенесло алгоритм метания на неодушевленный предмет.



По аналогии можно сказать, что мутация в ДНК привела к мутации в мтДНК. Причем, еще раз хочу отметить, что это – не случайные мутации, а направленные процесс, который завершает отбор форм орудий труда по их эффективности.

Появляется искусство. Антропоморфные изображения и представления о существовании полулюдей-полузверей могут свидетельствовать о появлении у людей позднего палеолита пантеона богов или сверхъестественных существ.



В семантическом пространстве отражается та объективная реальность, с которой сталкивается человек.



Человек, следуя онтологическому принципу мышления – инверсии системных свойств – отражает свое «Я» или «Я» племени в семантическое пространство, включая это отражение в модель своей реальности. Так он переносит сначала свои свойства на животных, порождая тотемы, а потом создавая антропоморфных богов.

Предположительно, именно в это время возникает обмен, что подтверждается нахождением экзотических материалов далеко от места их происхождения. Усложняется структура общества, входит в употребление символика и ритуалы, обозначающие групповую идентичность.

Можно сказать, что в это время появляется прообраз многоклеточного техноорганизма, очень похожего на колонию Вольвокс. В этот период на смену первобытному стаду приходит более высокая форма организации общества — родовая община.

Появление в природе многоклеточных организмов в аналогии для техноорганизмов соответствует периоду, когда разделение труда есть и общество уже не может без него существовать и выжить, но нет специализированных техноклеток для передачи алгоритмов реализации и действия.



Каждая из техноклеток может выполнять эту функцию. Такая форма общества соответствует родовой общине, в которой управление осуществлял лидер, избираемый общим собранием общины или советом старейшин.



Его власть не была наследственной. В любой момент он мог быть смещен. Он также участвовал наряду с другими членами общины в производственной работе и никаких льгот не имел.



Аналогично было положение и членов совета старейшин. Для этого этапа развития техноорганизма характерны следующие особенности:

• верховная власть принадлежала общему собранию членов общины, мужчины и женщины обладали равными правами голоса;

• внутри общины не было аппарата, осуществляющего управление на профессиональной основе;

• власть основывалась на авторитете, уважении обычаев;

• смещенные лидеры становились рядовыми членами общины и не приобретали каких-либо преимуществ.

В процессе разложения первобытнообщинного строя началось выделение профессионального умственного труда, как специализированного применения алгоритмов для приема и обработки информации о реальности, требующих алгоритмов управления памятью и вниманием.



В число таких профессионалов, прежде всего, вошли лица, занятые организаторско-управленческой деятельностью, вожди общин и племен, которые в связи с усложнением хозяйственной и социальной жизни стали сначала частично, а затем и полностью освобождаться от непосредственного участия в производстве.



Так рождается первичная нервная система техноорганизма, в которой представители умственного труда аналог нервных клеток.

Вслед за первым общественным разделением труда – выделением земледельцев-скотоводов, происходит второе разделение – по профессиям: управленцы, жрецы, ремесленники. Строятся храмы.



Признаки такого деления внутри общин появляются в Передней Азии на рубеже VII-VI тысячелетий до н. э. Как ответ на внешние угрозы появляется профессия – военный.

Как первые многоклеточные, даже обладающие нервной системой, были меньше некоторых колоний одноклеточных, так и в самом начале создания государств они были и по размеру, и по количеству членов меньше, чем племенные объединения (союзы племен, конфедерации), которые возникают на поздней ступени развития первобытного строя.



Первые государства, чтобы быть устойчивыми, должны были иметь естественные границы: горы, окаймляющие долину, море, омывающее остров или полуостров, пустыню, окружающую орошенное одним магистральным каналом пространство, и т.п.



Поэтому всегда и всюду они возникали в небольшом объеме одной территориальной общины или чаще нескольких тесно связанных между собой общин. Это образование, как правило, имело центр в виде храма главного местного божества, вокруг которого селилась администрация, сооружались продовольственные и материальные склады, склады оружия. Здесь же были сосредоточены важнейшие мастерские ремесленников.



В целях безопасности все это обносилось стеной. Так образовывался город как центр маленького первичного государства. Исторически они вырастали из родовых общин, а потому в этих городах-государствах при преимущественно монархическом строе сохранялись органы общественного самоуправления (совет старейшин, народное собрание).

Полноценный мозг техноорганизма, как и в случае биологической эволюции, возникает тогда, когда возникает не менее 5 органов управления:



Законодательная власть (двух палатная, представляющая регионы и общественное деление),



Исполнительная власть, Судебная власть, Органы контроля (общественные, подобные народному контролю, и/или государственные, подобные Прокуратуре).



Разделение на законодательную и исполнительную власть это как разделение на серое и белое вещество мозга. А судебная система и органы контроля – регуляторные механизмы.

[Жаль, что автор не додумал добавить сюда идеологическую и концептуальную власти. Религию, например, в качестве первой, и мировоззрение с духовным водительством в качестве второй.



Ибо опустив эти два вида власти, мы не замечаем, а значит – не учитываем – ни жреческого, ни биосферного управления.



Впрочем, автор чувствует этот недостаток и вводит семантику как орудие жизнепонимания и регулятор. – Прим. ss69100]



Это подобно регуляторным системам мозга (ретикулярной формации ствола и таламуса, лимбическим образованиям, фронтальным отделам), осуществляющие модулирующие влияния на процессы переработки информации и двигательную активность.



Такие регуляторные системы являются мозговым субстратом внимания.

Человек, как биологическое существо, сложный организм. В нем протекают ядерные и химические реакции, осуществляется преобразование биополимеров, распространяются электрические импульсы, организуются электромагнитные поля.



Основное свойство человека – это не производство орудий труда. Оно есть следствие такого качества совокупного мозга, как способность фиксации инверсии системных свойств.



Под совокупным мозгом я понимаю единую неразрывную структуру, объединяющую р-адическое семантическое пространство слабой метрики и фрактальную структуру нейронных сетей в евклидовом пространстве.



Инверсия системных свойств – это создание образа, модели объективной реальности на основе выработанных в результате совокупного опыта понятий. Это своеобразное удвоение мира. Именно это качество человека лежит в основе его деятельности и создания орудий труда.



Человек расширяет свои возможности, действуя по принципу усиления и продолжения своего тела. Он может метнуть стрелу, но с помощью лука это получается и дальше, и точнее, и эффективнее.



Каждое орудие труда это во много раз усиленное и модифицированное свойство тела человека: рук, зубов, когтей, ног, глаз. Но орудия труда лишь меняют формы и функции техноклетки, размеры техноорганизма.

Овладевая средствами труда, человек использовал свою мышечную энергию и физическое устройство тела. Но поскольку организм человека существует благодаря распространению по нему нервных импульсов, организации электромагнитных и сверхслабых полей, поэтому следующим этапом и стало овладение им электромагнитным полем как средством производства.



Возникли индукционные печи, электрический транспорт, коммуникационный сети. Техноорганизм пронизали тысячи километров проводов, которые связали техноклетки, повысив их мобильность, скорость обмена веществ, связность организма, ускорив обратную связь, тем самым создав условия для возникновения самосознания техноорганизма под названием государство.

Но технические условия – это лишь субстрат, на котором может сформироваться самосознание этого большого техноорганизма, который должен воспринять себя не просто как единое целое, а выразить это в понятиях, моделях реальности и деятельности. Если Людовик XIV говорил: «Государство – это Я», то государство должно сказать о себе «Я».

Сознание связано со способностью отображения системной инверсии. То есть со способностью не просто создать образ или модель внешнего мира, а такой образ, который включает эту инверсию, отображает ее в понятиях.

Для реализации такого отображения должен возникнуть соответствующий семантический аппарат, а значит такая модель мира, такие понятийные конструкции, которые бы ставили сознание в подчиненное положение к внешнему миру.



Эта промежуточная семантическая конструкция необходима, потому что она делает упор на отражение и инверсию внешнего мира во внутренний.



Именно поэтому материализм, а точнее диалектический материализм становится доминирующим в период первого всплеска самосознания многоклеточного техноорганизма, которое произошло после Великой Октябрьской революции.

В начале XX века ощущение государства как формы жизни, обладающей своим «Я», витало в воздухе. Такой подход восходил, в частности, к идеям Г.Ф. Гегеля, который считал, что государство представляет собой идею разума, свободы и права, поскольку идея и есть осуществленность понятия в формах внешнего, наличного бытия.



Он считал, что «государство – это шествие Бога в мире; его основанием служит власть разума, осуществляющего себя как волю», а потому воспринимал государство как нечто разумное внутри себя.



Среди всех сословий Гегель выделял высших государственных чиновников, которые, по его мнению, обладают более глубоким пониманием целей и задач государства.

В середине 19 века народник П. Л. Лавров писал: «Каждый должен смотреть на себя, как на орган общего организма. Он не безжизненное орудие, не бессмысленный механизм, но он все-таки только орган. Он имеет свое устройство, свои отправления, но он подчинен единству целого…»

Перед самым началом Русской революции, в 1916 г., вышла книга Рудольфа Челлена «Государство как форма жизни», в которой государство описывалось как самостоятельный организм, обладающий личностью: «Если земля есть тело государства, а государство – личность, то оно в такой же малой степени будет терпеть попытки внутреннего раскола, как и нападения извне».



Он рассматривал государство как целое, как организм, связанный с территорией: «Государство не может висеть в воздухе, подобно лесу оно связано с определенной почвой из которой получает питание и в которую, как и дерево, оно вплетено своими корнями», «нарушение территориальной целостности также является […] повреждением самого государства, а не какого-либо владения; преступлением против личности, а не собственности».

До революции 1917 г. Российская Империя была сложным многоклеточным техноорганизмом, с развитой нервной системой, пронизывающей все общество, – бюрократическим аппаратом, созданным Петром I, многочисленными государственными предприятиями, с Императорской Академией Наук, которая была учреждена в 1724 г. по образцу Парижской Академии наук, основанной в 1666 году Людовиком XIV.

Сцеплению и развитию техноорганизма России способствовала Первая мировая война, которая привела к огосударствлению ее экономики. За годы этой войны экономика России стала чрезвычайной.



Государственное изъятие хозяйственных ресурсов и воздействие на экономику нарастали до тех пор, пока не завершились почти всеобщим огосударствлением ее и превращением из рыночной в преимущественно натуральную. Именно в эти годы возникли предпосылки советской директивно-плановой модели народного хозяйства.

Вот что об огосударствлении экономики пишет д.э.н., профессор Г.А. Черемисинов: «Совпадение интересов бюрократии и капиталистов оформилось в систему государственно-монополистического регулирования экономики.



Высокая степень концентрации производства и капитала подготовила благодатную почву для возникновения отраслевых органов управления. Война многократно усилила тенденцию к централизации ресурсов и сосредоточению экономической власти в руках государства. Казенное предпринимательство ограничивало, вытесняло или подчиняло себе коммерцию частных собственников.



Административное регулирование постепенно переходило ко все более жесткой регламентации и организации индивидуального и акционерного (коллективного) предпринимательства.»

Задача выживания породила своеобразный процесс цефализации техноорганизма. Русская революция привела к тому, что государство осознало себя огромным техноорганизмом, состоящим из техноклеток – рабочих и крестьян.



И как таковое оно должно было перестроить семантическое пространство восприятия и мира, и себя в мире, выстроить новые алгоритмы восприятия и реализации.

Жизнедеятельность многоклеточных техноорганизмов, связанных общей территорией, общими алгоритмами обмена веществ и восприятия мира, очень похожа на стадию борьбы видов за выживание: территории, ресурсы.



Происходит объединение многоклеточных организмов в колонии, появление в этих колониях управляющих структур. Но эти колонии еще могут распадаться. Появление равномощных многоклеточных организмов приводит к стабилизации их границ и возникновению гармонизирующих структур, вырабатывающих общие правила взаимодействия.



Возникают Лига наций, а после Великой отечественной войны ООН. Все это подготавливает условия для дальнейшего кооперативного движения техноорганизмов – государств и наций.



Всю эту многоорганизменную систему накрывает всемирная компьютерная сеть – Интернет, что приводит к ускорению обменных процессов, которые протекают в условиях излишнего производства, к углублению горизонтального переноса техногенов.



Как ответ на избыток давления на вещественное тело Биосферы включаются защитные ее механизмы не только в виде природных явлений, но и рождением технологий, которые выключают техноклетки из производства, разрушая умения и навыки: компьютерные игры, социальные сети, дополнительная реальность, нацеленная не на организацию семантического пространства, а на запуск алгоритмов инстинктов.



Все это возвращает человека в первобытное и даже животное состояние, когда из техноклетки выдавливаются все алгоритмы, связанные с производящей деятельностью как в вещественном, так и семантическом мирах.

Семантическое, ментальное, и евклидовое пространства существуют как единое целое, поэтому мозг человека есть продолжение в евклидовом пространстве структурированных смыслов в р-адическом пространстве. Он как бы определенным образом отраженное, вывернутое р-адическое пространство.



Поэтому техноклетка действует в двух пространствах: р-адическом, семантическом, и вещественном, евклидовом. В пространстве безвременья и движения, безразмерном и имеющим протяженность.



Если в евклидовом пространстве она действует через орудия труда, имеющие протяженность и время изготовления, то в семантическом пространстве орудиями труда являются понятия.



С помощью них обрабатывается и структурируется поле смыслов. Оттачивая понятия, техноклетка осваивает, изучает семантический мир, с помощью них она его преобразует.

Семантический мир техноклетки это только часть, часть подчиненная, семантического мира многоклеточного техноорганизма, который, в свою очередь, подчинен Биосфере.



Чем выше уровень семантической иерархии, тем меньше он поддается анализу, поскольку изменения и процессы, им отвечающие, по длительности значительно больше времени жизни одного человека и даже нескольких поколений.



Но это не значит, что во всех своих проявлениях человек действует, как программа. Человек имеет параметр, не управляемый Биосферой. Это – целеполагание или устремленность Духа, которые находятся вне самосогласующих потенций Биосферы, и от которых зависят алгоритмы восприятия, преобразования моделей и действий человека.

Как техноклетка, человек действует по этому своему внутреннему алгоритму: он двоит себя и в вещественном мире, и в семантическом. Поэтому на определенном этапе происходит системная инверсия модели техноклетки во внешнюю среду, что приводит к созданию роботов и искусственного интеллекта, как аналога интеллекта человека.

Создавая роботов и искусственный интеллект, техноклетка создает, с одной стороны, себе замену для выполнения своей биосферной биогеохимической функции, а с другой, – систему управления биогеоценозами в масштабе планеты, как аналог Общегосударственной автоматизированной системы учёта и обработки информации в СССР, и систему распознавания языка Биосферы.

Этот процесс сопряжен с отмиранием привычных орудий и средств труда. Они все больше будут перемещаться в область инстинктов игры и исследования. Основными орудиями труда станут исследовательские приборы и понятия.



Именно этот процесс несет в себе большие угрозы, поскольку требования государства, как техноорганизма, не формулируются вовремя.



Только перенос, двоение, семантического пространства техноклетки на создаваемые компьютерные сети, связанные с каждой частью государственного техноорганизма, унификация этого пространства, позволит быстро реагировать на семантические и физиологические провалы частей, вырабатывать адекватные стратегии поведения как для всего государственного техноорганизма, так и для каждой его части.

Сейчас же происходит не изменение орудия труда техноклеткой, а вытеснение вообще из техноклетки алгоритмов пользования орудиями труда, как вещественными, так и семантическими.

Техноклетка превращается в паразитарного симбионта, потребляющего, но не дающего.

Более того, происходит потеря способности сосредотачиваться на одном проекте, идее или задаче в течение длительного периода.



Дофаминовая накачка, которую человек получает в ожидании лайков под очередным фото, размещенных в соцсетях, не только делает его зависимым от телефонов, но и с течением времени нарушает способность мозга пользователя нормально функционировать.

Это, в частности, происходит с помощью техновирусов.

Техновирусы – это предметы, изделия, картинки, звуки, символы, несущие алгоритмы, связанные с инстинктами.



Иногда эти алгоритмы скрыты от прямого распознавания, но, став элементом деятельности техноклетки, т.е. проникнув внутрь нее, они распаковываются, включаются те участки мозга, которые связаны с инстинктами, и техноклетка перестает выполнять свою биосферную функцию.



Человек перестает быть человеком производящим. Он совершает действия, не связанные с мастерством и умением, а связанные с размножением техновируса, обращающего человека в животное.

Техновирус поражает техноклетку, используя ее биогеохимическую функцию, связанную с изучением реальности, поглощением и переработкой различных веществ, предметов и изделий. И именно это становится воротами для внедрения в техноклетку техновируса.



Точно также и для биологической клетки: активное поглощение клетками из окружающей среды различных частиц или капелек воды необходимо для нормальной жизнедеятельности клетки. И этот же механизм используется вирусами для проникновения внутрь клетки. В обоих случаях сами клетки совершают свое убийство.

Как можно относиться к миру техновирусов? Почему они поражают техноклетки? Почему именно сейчас поражение можно оценить как эпидемию?



По-видимому, это связано со способом организации производства, целью которого является не продукт потребления, а прибыль. Это приводит к избытку продуктов производства при уменьшении количества необходимых для этого производства техноклеток.



Произведенный продукт должен быть потреблен, а потому специализация техноклеток должна измениться. В них должен произойти регресс орудия труда, точно также, как и в биологических клетках происходит регресс митохондрии: снижение ее функции до полного вытеснения из организма, как органеллы.



Роботизация ускорит этот процесс, если не будут, во-первых, созданы стимулы и условия для деятельности с помощью ментальных орудий труда – понятий, во-вторых, расширена сфера деятельности Человечества, как единого техноорганизма, на Океан и Космос, в-третьих, сокращено индивидуальное рабочее время, и, в-четвертых, не будет расширен спектр орудий труда, которые может использовать техноклетка, что в свое время называлось всесторонним развитием личности и начиналось на уроках труда.

Не развитие техноклетки приводит к искажению ее деятельности, а способ организации жизнедеятельности небольших техноорганизмов, ведущие паразитический образ жизни, когда алгоритм его деятельности направлен только на обеспечение питания и выживания себя за счет других небольших техноорганизмов и более крупного техноорганизма, симбионтом которого он является.



Так рождаются, с одной стороны, монополии, а с другой, – не рождается такой совокупный техноорганизм, в котором могло бы забрезжить самосознание, как фиксация инверсии системных свойств.



То есть возникнуть общественные структуры, фиксирующие состояние и общества, и внешние для этого техноорганизма условия, формулирующие это в понятиях, строящие модели поведения техноорганизма не только в качестве сиюминутных реакций на внешние воздействия, но и на длительную перспективу.



Когда-то в СССР Госплан выполнял такую функцию, хотя еще само планирование не говорит о наличие самосознания, поскольку может быть лишь отражением инстинктов. Возникновения самосознания не ведет сразу к повышению скорости реакций и эффективности действий.



Человек, даже вооруженный орудием труда, может погибнуть в столкновении с хищником. Что и произошло с СССР.



Его техноорганизм, в котором возникли предпосылки самосознания, был почти разорван на части развитыми многоклеточными техноорганизмами, но живущими инстинктами, рассматривающими всех, кто вне их или их стаи, как возможную пищу для своего роста, размножения и существования.



Хищник поглотил алгоритмы, созданные техноорганизмом СССР, уничтожил многие его органы и техноклетки, систему обмена, поразил техновирусами, практически привел к дефрагментации России – главной части техноорганизма СССР, в котором был сохранен техногенотип техноорганизма Русской равнины, отличающийся от техноорганизма, например, Европы.

Уничтожение СССР привело к тому, что по всей планете продолжают пока идти неуправляемые процессы Биотехноза и Технобиоза.

Вместе с тем идет интенсивная подготовка к следующему эволюционному этапу.

Техноклетка возникла на многоклеточном развитом биологическом субстрате, обладающем качеством фиксации инверсии системных свойств. Основой техноклетки были орудия труда, имеющие форму, а потому ограниченные в пространстве, дискретные.



Как в вещественном мире орудия труда дискретны, так и в семантическом пространстве понятия также дискретны. Техноклетка строит модели мира движения, используя дискретные понятия, возникающие в мире форм.

Развитие техноклетки привело к возникновению многоклеточного государственного техноорганизма, который имеет множество форм реализации.



Формирование технических условий для функционирования сознания и появления самосознания подводит к моменту, когда на базе этого государственного, а, скорее всего, общественного техноорганизма возникнет энергоклетка.



Ее основой станут электромагнитные поля, несущие с собой семантически непрерывные пространства. На их базе будут развиваться технологи запутанных состояний квантовых систем.

Если техноклетка впитала в себя всю эволюцию живого вещества, то энергоклетка впитает в себя всю эволюцию техноклетки. Сейчас параллельно существуют отдельные клетки, колонии, многоклеточные организма, а иногда в виде симбиоза, также и в будущем будут продолжать существовать все формы техноклеток, рядом с которыми и за счет которых будет развиваться энергоклетка.

Техноклетка будет обеспечивать энергоклетку энергией, создавая новые тепловые и гидроэлектростанции, атомные станции, термоядерные реакторы и т.д., объединяя все единой устойчивой максимально разветвленной энергосетью.

Как энергоклетка многоклеточный техноорганизм пройдет все эволюционные этапы: от создания территорий с концентрированным производством энергии до создания крупных энергетических станций космического или лунного базирования; от колониальных форм взаимодействия разных энергоклеток до создания единого планетарного многоклеточного энергоорганизма; от первичных нервных сетей до систем управления, основанных на квантовых процессах и использующих квантовые компьютеры и квантовые средства связи.



Так будет пройден процесс развития энергоклетки и возникнут материальные предпосылки для появления психоклетки, как многоклеточного планетарного энергоорганизма.



До этого момента будет колонизован Марс, другие планеты, а потому вместе с психоклеткой по имени Гея, возникнет марсианская психоклетка и т.д. Человечество к этому времени научится организовывать аксионную среду, которую сейчас называют темной материей и которая является основой психики.



Переход к нооклетке будет сопровождаться синхронизацией всех полей, принимающих участие в функционировании Биосферы.

Как и мозг человека, структура Биосферы также есть продолжение определенной структуры р-адического пространства, частью которого является р-адическое пространство человека. Включенность семантического пространства человека в семантическое пространство Биосферы позволяет понять материальный источник коллективного бессознательного, архетипов, как общечеловеческих первообразов.



Имея сознание, Биосфера, Гея, обладает лишь слаборазвитым самосознанием. Пока общение с планетой идет на уровне ее «инстинктов»: воздействие – ответ, как защитная и приспособительная реакция, либо через изменение условий внешней для человека среды, либо через изменение семантического пространства, а через него влияние на понятийные структуры человека.



В настоящее время техноорганизмы, выполняя свою функцию, создают сеть на поверхности Биосферы, приближая время появления ее самосознания, когда вместо рудных месторождений, как первичной основы самосознания планеты, будет создана пространственная и динамическая система фиксации инверсии электромагнитного поля Земли и проведено декодирование ее семантических электромагнитных образов.

Сегодня мы стоим на пороге того, что поколение 2000 примет участие в глобальном проекте по завершению синхронизации энергетических и вещественных процессов в техноорганизме России, созданию технологического базиса для проявления самосознания этого техноорганизма и планетарном проекте создания кооперации нескольких государств-техноорганизмов.

Я надеюсь, что насущные требования техноорганизма России откроют новую страницу в воспитании через труд и искусства, усилят потребности в системных алгоритмах освоения мира, заточат логическими задачами интеллектуальные способности человека, искусствами расширят психическую сферу, создадут новые мотивации к освоению семантического пространства и непознанной реальности, завершат преобразование системы управления Россией, сформировав биосферные губернии и всеобщую доступную сеть знания и голосования.

Содержание

Введение

Биосферная функция человека. Биогенная миграция атомов 3-его рода.

Возникновение техноклетки

Простой симбиоз

Деление техноклетки

Питание техноклетки

Мир техноРНК

Техновирусы

Симбиоз

Колониальные организмы

Многоклеточные техноорганизмы

Эволюция нервной системы

Нация как многоклеточный техноорганизм

Язык и письменность

Деятельность техноклетки

Семантические иерархические сети

Энергоклетка

«ДНК» исторического процесса

Сознание и самосознание эукариотической клетки

Преображение техноклетки

Некоторые понятия

Литература



В.Ю. Татур

***

.

.