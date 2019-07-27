Новости Украины и Новороссии 27 июля 2019

Украинцы, которых президент Владимир Зеленский позвал назад на родину, назвали условия, при которых они вернутся. Об этом пишет украинское издание«Вести».

В своей инаугурационной речи президент Владимир Зеленский заявил, что обладающие знаниями и желанием строить успешную Украину украинцы могут вернуться на историческую родину и «стать сборной Исландии по футболу».

«И сегодня я обращаюсь ко всем украинцам в мире. Нас 65 миллионов. Да, не удивляйтесь. Нас 65 миллионов — тех, кого родила украинская земля. Украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, Австралии и Африке — я обращаюсь ко всем украинцам на планете: вы нам очень нужны», — сказал он.

А на днях Зеленский поручил МИД создать механизм упрощенной выдачи украинских паспортов для двух категорий иностранцев:

этнические украинцы «из дружественных стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины»;

люди, «которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах».

Пока же обладатели украинских паспортов продолжают уезжать из страны, а показателям рождаемости далеко до показателей смертности. Согласно Госстату, численность населения Украины за январь—май 2019 года уменьшилась на 122,4 тыс. человек по сравнению с декабрем 2018 года и на 1 июня 2019 года составила 42,038 млн. За первые пять месяцев этого года естественная убыль населения была 260,9 тыс. человек, тогда как за аналогичный период прошлого года — 254,2 тыс. И самое ужасное в том, что на 100 умерших приходится 49 новорожденных.

По данным сайта Ukrainianpeopleleaks, с марта прошлого года из Украины уехали более 1,4 млн человек, каждую минуту число выехавших увеличивается на два человека. Для подсчета использовали данные, которые озвучил министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, ежемесячно из страны на заработки уезжают 100 тыс. человек. По данным Министерства социальной политики, так или иначе проблема трудовой миграции коснулась уже 9 млн человек (с учетом взрослых и детей).

«Было тяжело оставлять родителей, но такова жизнь»

42-летняя Ольга, программист из Винницы, 19 лет назад эмигрировала в Канаду на ПМЖ, где сейчас занимается компьютерной графикой. Вышла замуж за такого же эмигранта — купили дом, воспитывают двух малышей.

«Мы не вернемся обратно ни за что. Украина — уже не наш дом, нам там делать нечего. Мы привыкли к новой жизни и нам здесь нравится.

Да, было тяжело оставлять пожилых родителей и ездить потом их хоронить, но такова жизнь. Более того, нам уже некуда возвращаться, у нас на Украине нет своего дома», — рассказывает Ольга.

Из последних сил тянет лямку в Испании 67-летняя Татьяна из Хмельницкого, и только ради того, чтобы получить пенсию в стране, где она работает уже 15 лет сиделкой.

«Я давно легализовалась и уже могу рассчитывать на минимальную пенсию и социальную помощь, а это около €400. В Украину не вернусь, что я там буду делать, пенсионерка?! Я Украине не нужна. Да и каждый раз, когда приезжаю в отпуск домой, только расстраиваюсь и не понимаю, как вы там все выживаете с учетом цен на продукты и ваших зарплат и пенсий. Кстати, на Украине я тоже получаю минимальную пенсию, но я бы на нее не выжила», — говорит Татьяна.

Еще одна, 48-летняя, украинка Марина, работающая в Испании, заявила, что ни на каких условиях не вернется на Украину, поскольку там для нее нет работы. Дома она перебивалась с сыном с хлеба на воду, жила в долг, копила невыплаты по коммуналке… И только в Испании почувствовала себя человеком.

«Я вернулась, но уже планирую обратно»

Украинцы в Италии считают, что если возвращаться в страну, то и уровень жизни должен быть такой же, как в Италии. Хотя там они, как правило, не купаются в шоколаде. Получают в среднем €1–2 тыс., отдают за жилье €600–700, питаются одними макаронами, чтобы сэкономить и выслать хоть что-то домой. Но обратно не собираются.

«Я бы вернулась, но некуда. Меня выгнали из страны, когда закрыли наш завод в Новограде-Волынском в конце 90-х и по сей день ничего взамен не открыли. 200 человек остались без средств к существованию», — сказала Светлана.

А бывший педагог Надежда сообщила, что обязательно приедет обратно, когда учителям, как обещал президент, будут платить по €4 тыс.

«Я вернусь, когда будут нормальные зарплаты и рабочие места, когда коррупция будет ниже, чем в Европе, и посадят всех коррупционеров, когда уровень жизни будет такой, как в Европе. И это не пустые слова, потому что есть с чем сравнить», — отметила она.

А вот Галина, которая уехала из Украины со всей семьей, считает Италию своим домом.

«Мы уже больше 20 лет живем в Неаполе и ездим на Украину в гости. Италия — это уже наш дом. Мы привыкли, мы выучили язык, обычаи и уже не хотим ехать обратно», — заявила Галина.

Валентина уверена, что президент пытается заманить обратно украинцев только ради того, чтобы наполнить казну налогами. «Мы понимаем его расчет — больше рабочих, больше налогов. Но мы и так поднимаем экономику Украины, пересылая валюту. В прошлом году отослали на Украину, я читала, €15 млрд. Так что мы здесь даже полезнее для Украины, чем там», — делится своим мнением она.

Мария из Херсонской области призналась, что два месяца назад она вернулась домой в Новониколаевку, но уже думает возвращаться за границу.

«Я приехала домой, на Украину, насовсем, после 10 лет работы за границей. Но оказалось, что меня не ждали — не могу найти работу, а та, что есть, за нее платят гроши, на которые не выжить. Вот уже собираюсь покупать билет обратно», — констатирует Мария, подчеркивая, что лучше уж тяжелый, но оплачиваемый труд в Италии, чем безрадостное существование на родине.

Уезжают и с низкими доходами, и с высокими

80% трудовых мигрантов, которые уже поработали за рубежом, хотят вновь туда вернуться из-за низких зарплат в нашей стране. Таковы результаты опроса на онлайн-сервисе «OLX Работа». Они готовы работать как минимум за $1000, а 63% — не по специальности.

По данным опроса, 20% украинцев, побывавших на работе за границей, не поехали бы туда снова. Остальные готовы выезжать на заработки в другие страны, а 8% уже нашли новые вакансии, 41% ищут работу за пределами Украины. Самый высокий процент желающих уехать еще раз за границу оказался среди тех, кто был в США, Германии и Великобритании, — почти 80%. Литва, Великобритания и Словакия оказались лидерами в топе стран, которые полностью оправдали ожидания выезжающих на заработки украинцев. А США и Швеция возглавили рейтинг стран, которые превысили все ожидания.

Если бы у респондентов была возможность уехать в любую страну, почти 50% выбрали бы Германию. США и Польша — следующие по популярности направления, их указали почти 27% соискателей. Основными причинами выбора этих стран оказались высокие зарплаты, развитая экономика, возможность лучшего будущего для себя и своих детей. Недовольны своим опытом работы за рубежом только 8% украинцев.

Почти 45% опрошенных в качестве причины повторного выезда указали низкий уровень зарплат на Украине. На доход $1000–2000 рассчитывают 7 из 10 украинцев. Еще 17% хотят получать более $2000.

Каждый четвертый желающий уехать вынужден искать работу за рубежом из-за нестабильной экономической ситуации на Украине. 16% трудовых мигрантов снова бы уехали, потому что не чувствуют себя защищенными в своей стране. 13% сейчас испытывают сложности с тем, чтобы найти работу дома. А еще у 11% есть желание остаться жить в другой стране.

Примечательно, что 50% респондентов в возрасте до 35 лет не хотят возвращаться домой. Если же смотреть на доход, больше всего настроены выехать навсегда люди с самым большим и самым маленьким достатком.

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