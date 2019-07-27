Новости Украины и Новороссии 27 июля 2019
- 12:09 СМИ Украины.
- 11:51 Я вам много врал. Давай еще.
- 10:50 Посол США рассказал, о чём говорили Трамп с Зеленским.
- 09:15 Поконченный эксперт и СК РФ.
- 08:55 Сам развалится.
- 07:30 Скандальное письмо: на Украине грядут серьёзные перемены? (ФОТО).
- 07:00 Нардеп заявил, что Порошенко на допросе фактически подтверждает свою вину.
- 06:30 Операция «Буря»: Украину не пугает повторение «хорватского сценария» на Донбассе.
- 03:30 «Наш дом уже не на Украине» — заробитчане о призыве Зеленского вернуться.
- 03:16 Любовница решалы Порошенко проснулась.
- 03:00 Зеленский идёт по стопам узурпатора Порошенко.
- 00:35 В Раде заявили, что к захвату российского танкера причастен Порошенко.
- Вчера 21:59 «Ведите себя вызывающе»: Зеленский прилетел в Одессу на «Лигу смеха» (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 21:32 СБУ заблокировала автобусные рейсы из Одессы в ЛНР.
СМИ Украины
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Я вам много врал. Давай еще
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Посол США рассказал, о чём говорили Трамп с Зеленским
Постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондланд рассказал, что Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский «нашли общий язык».
Об этом американский дипломат рассказал после вчерашней встречи с Зеленским в Киеве.
«(25 июля) президент Зеленский довольно долго общался по телефону с президентом Трампом, они знакомились. Я общался с обоими и до, и после этого разговора.
Разговор прошел очень успешно, они сразу нашли общий язык. Президент Трамп в конце разговора пригласил Зеленского в Белый дом на время, которое подходит для обеих сторон, в ближайшем будущем», — сообщил посол США.
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Поконченный эксперт и СК РФ
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Сам развалится
Чудесные рецепты – назвать что-либо в честь агента Дональда и ждать, пока Крымский мост развалится сам. Когда-нибудь.
Скрин вот отсюда https://poltora-bobra.livejournal.com/1464103.html
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Скандальное письмо: на Украине грядут серьёзные перемены? (ФОТО)
В Сети обсуждают утечку копии письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен. Оно адресовано спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру. Написанное в этом документе спровоцировало серьезный скандал.
В письме Кахконен информирует Волкера о том, что договоренности по поводу премьер-министра в силе. В качестве главы правительства, которого хотят выдвинуть на этот пост, фигурирует имя Арсена Авакова, который сейчас возглавляет МВД Украины.
«Я рада информировать вас о том, что все предыдущие договоренности с министром внутренних дел Украины Аваковым о выдвижении его на пост премьера сохраняют свою силу», — дословно написано в документе.
Также Кахконен призвала американского политика помочь Авакову. В качестве причины она указывает то, что новый премьер станет гарантом возвращения денег, которые от различных международных ведомств получила Украина.
Примечательно, что еще во время президентской гонки Аваков то и дело выявлял нарушения у Порошенко, Тимошенко и т. д. Зеленского же он характеризовал весьма положительно, заявляя, что тот является «человеком из другого мира», который «готов разбираться с проблемами» и при этом признает свою некомпетентность в некоторых вопросах. «Это значит, что он готов делегировать полномочия», — подытожил министр.
После избрания Зеленский рассказал, что виделся с Аваковым всего несколько раз. По его словам, они обсуждали безопасность новоизбранного президента и его семьи.
«Смотрите, мне пока рано говорить о каких-либо политических союзах. Правда. Сейчас я считаю, что, честно говоря, полиция и охранная фирма — вот это те две структуры, которые реально контролируют безопасность моей семьи. И я им очень благодарен», — заявил Зеленский.
Когда же встал вопрос об увольнении Авакова, президент отреагировал вопреки ожиданиям. Тогда в Сети появилась петиция о «немедленном увольнении» главы МВД. Бумага собирала более 28 000 голосов при необходимых 25 000. Несмотря на это, Зеленский заявил, что у него «пока отсутствуют» законные основания для данной процедуры.
Теперь же становится известно, что Авакова собираются сделать премьер-министром. И это при том, что ранее Зеленский говорил о необходимости экономического опыта у будущего премьера. На минуточку, по образованию Аваков инженер, а его опыт работы знание экономики также не предусматривает.
Складывается впечатление, что американские «друзья» не обсудили с Зеленским потенциальную кандидатуру на этот пост. Или же новый президент переобулся на ходу и пошел на поводу у спонсоров.
Так или иначе, утечка этого письма говорит о том, что, несмотря на избрание президентом Зеленского, а не Порошенко, американцы не собираются ослабевать контроль над Украиной. Будет ли что-то делать с этим сам новоизбранный президент или станет очередной шестеркой США, пока остается вопросом.
Нельзя не задаться вопросом о том, что станут делать сами украинцы после того, как им стало известно о письме. Жители страны уже выразили свое возмущение произошедшим. Не случится ли на Украине очередное восстание, но на этот раз уже по-настоящему народное, а не спровоцированное?
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Нардеп заявил, что Порошенко на допросе фактически подтверждает свою вину
Известный защитник ценностей советской цивилизации на Украине, новоизбранный депутат Верховной рады Максим Бужанский прокомментировал попытки бывшего президента Украины отказаться от дачи показаний.
«Товарищи, несколько дней назад я писал, что Порошенко на следствии будет ссылаться на 63 статью Конституции, позволяющую отказаться от дачи показаний.
И он ссылается на нее на допросе. Это значит не только то, что он полностью виновен во всём, что предъявляется.
Это значит, что он даже не может придумать какую-то версию, которую можно было бы представить следствию.
Не может не только потому, что интеллектуально недосягаем, но и потому, что это невозможно в принципе. 5 лет этого ждал, наслаждаюсь».
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Операция «Буря»: Украину не пугает повторение «хорватского сценария» на Донбассе
Смена президента на Украине отнюдь не повлияла на внешнеполитический курс страны и, в частности, на отношение к ДНР и ЛНР. Политики продолжают строить планы по возвращению мятежных Республик в состав Незалежной, регулярно предлагая довольно радикальные варианты.
Намедни посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил действовать по «хорватскому сценарию» и повторить на Донбассе печально известную военную операцию «Буря» 1995 года. Тогда хорватская армия за четыре дня ликвидировала республику Сербская Краина, захватив практически все подконтрольные сербам территории.
Точных данных о жертвах этой операции нет до сих пор. Но, по данным сербских источников, в ходе «молниеносной войны» погибли порядка двух тысяч гражданских. Еще 200 тысяч были вынуждены бежать из Сербской Краины, чтобы не стать жертвами устроенных хорватами этнических чисток, когда целые селения ровнялись с землей, а тех, кто не мог убежать, убивали.
Все это проходило с молчаливого согласия стран Запада, с одобрения США и руководства миротворческой миссии ООН. По свидетельствам очевидцев, «голубые каски» буквально кидались в рассыпную, когда на территории появлялись хорватские военные.
Впоследствии за этические чистки и военные преступления ответственности тоже никто не понёс. Три хорватских генерала, представших в 2008 году перед Гаагским трибуналом, были не только оправданы, но и стали национальными героями у себя на родине.
И Левченко, зная о фактическом геноциде сербов, не стесняется предлагать повторить этот сценарий. Безусловно, в случае с Донбассом перед нами немного другой коленкор: и там, и там украинцы. Вот только за пять лет жители Республик перестали восприниматься киевской властью как украинцы. Из уст политиков неоднократно звучали призывы вернуть себе территории Донбасса, но не людей.
В 2014 году брать пример с хорватов предлагал Юрий Луценко. В бытность свою советником президента Порошенко, он заявил следующее: «Три года они (хорваты) не просто терпели, а развивали экономику и армию. А затем за часы танковой атакой смели сепаратистов с земли».
В 2017 с аналогичным предложением выступил премьер-министр Владимир Гройсман, заявивший, что «в пример чиновники должны взять Хорватию, которая после кровопролитной войны, спровоцированной режимом Слободана Милошевича, вернула себе утраченные территории, а впоследствии восстановила мир и в обществе».
И вот теперь эту идею озвучивает украинский посол.
Россия со своей стороны выступает категорически против таких методов. В МИДе напомнили, что операция «Буря» привела к большим жертвам среди сербского населения. И даже думать о возможной реализации на Украине подобного сценария — недопустимо.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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«Наш дом уже не на Украине» — заробитчане о призыве Зеленского вернуться
Украинцы, которых президент Владимир Зеленский позвал назад на родину, назвали условия, при которых они вернутся. Об этом пишет украинское издание«Вести».
В своей инаугурационной речи президент Владимир Зеленский заявил, что обладающие знаниями и желанием строить успешную Украину украинцы могут вернуться на историческую родину и «стать сборной Исландии по футболу».
«И сегодня я обращаюсь ко всем украинцам в мире. Нас 65 миллионов. Да, не удивляйтесь. Нас 65 миллионов — тех, кого родила украинская земля. Украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, Австралии и Африке — я обращаюсь ко всем украинцам на планете: вы нам очень нужны», — сказал он.
А на днях Зеленский поручил МИД создать механизм упрощенной выдачи украинских паспортов для двух категорий иностранцев:
- этнические украинцы «из дружественных стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины»;
- люди, «которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах».
Пока же обладатели украинских паспортов продолжают уезжать из страны, а показателям рождаемости далеко до показателей смертности. Согласно Госстату, численность населения Украины за январь—май 2019 года уменьшилась на 122,4 тыс. человек по сравнению с декабрем 2018 года и на 1 июня 2019 года составила 42,038 млн. За первые пять месяцев этого года естественная убыль населения была 260,9 тыс. человек, тогда как за аналогичный период прошлого года — 254,2 тыс. И самое ужасное в том, что на 100 умерших приходится 49 новорожденных.
По данным сайта Ukrainianpeopleleaks, с марта прошлого года из Украины уехали более 1,4 млн человек, каждую минуту число выехавших увеличивается на два человека. Для подсчета использовали данные, которые озвучил министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, ежемесячно из страны на заработки уезжают 100 тыс. человек. По данным Министерства социальной политики, так или иначе проблема трудовой миграции коснулась уже 9 млн человек (с учетом взрослых и детей).
«Было тяжело оставлять родителей, но такова жизнь»
42-летняя Ольга, программист из Винницы, 19 лет назад эмигрировала в Канаду на ПМЖ, где сейчас занимается компьютерной графикой. Вышла замуж за такого же эмигранта — купили дом, воспитывают двух малышей.
«Мы не вернемся обратно ни за что. Украина — уже не наш дом, нам там делать нечего. Мы привыкли к новой жизни и нам здесь нравится.
Да, было тяжело оставлять пожилых родителей и ездить потом их хоронить, но такова жизнь. Более того, нам уже некуда возвращаться, у нас на Украине нет своего дома», — рассказывает Ольга.
Из последних сил тянет лямку в Испании 67-летняя Татьяна из Хмельницкого, и только ради того, чтобы получить пенсию в стране, где она работает уже 15 лет сиделкой.
«Я давно легализовалась и уже могу рассчитывать на минимальную пенсию и социальную помощь, а это около €400. В Украину не вернусь, что я там буду делать, пенсионерка?! Я Украине не нужна. Да и каждый раз, когда приезжаю в отпуск домой, только расстраиваюсь и не понимаю, как вы там все выживаете с учетом цен на продукты и ваших зарплат и пенсий. Кстати, на Украине я тоже получаю минимальную пенсию, но я бы на нее не выжила», — говорит Татьяна.
Еще одна, 48-летняя, украинка Марина, работающая в Испании, заявила, что ни на каких условиях не вернется на Украину, поскольку там для нее нет работы. Дома она перебивалась с сыном с хлеба на воду, жила в долг, копила невыплаты по коммуналке… И только в Испании почувствовала себя человеком.
«Я вернулась, но уже планирую обратно»
Украинцы в Италии считают, что если возвращаться в страну, то и уровень жизни должен быть такой же, как в Италии. Хотя там они, как правило, не купаются в шоколаде. Получают в среднем €1–2 тыс., отдают за жилье €600–700, питаются одними макаронами, чтобы сэкономить и выслать хоть что-то домой. Но обратно не собираются.
«Я бы вернулась, но некуда. Меня выгнали из страны, когда закрыли наш завод в Новограде-Волынском в конце 90-х и по сей день ничего взамен не открыли. 200 человек остались без средств к существованию», — сказала Светлана.
А бывший педагог Надежда сообщила, что обязательно приедет обратно, когда учителям, как обещал президент, будут платить по €4 тыс.
«Я вернусь, когда будут нормальные зарплаты и рабочие места, когда коррупция будет ниже, чем в Европе, и посадят всех коррупционеров, когда уровень жизни будет такой, как в Европе. И это не пустые слова, потому что есть с чем сравнить», — отметила она.
А вот Галина, которая уехала из Украины со всей семьей, считает Италию своим домом.
«Мы уже больше 20 лет живем в Неаполе и ездим на Украину в гости. Италия — это уже наш дом. Мы привыкли, мы выучили язык, обычаи и уже не хотим ехать обратно», — заявила Галина.
Валентина уверена, что президент пытается заманить обратно украинцев только ради того, чтобы наполнить казну налогами. «Мы понимаем его расчет — больше рабочих, больше налогов. Но мы и так поднимаем экономику Украины, пересылая валюту. В прошлом году отослали на Украину, я читала, €15 млрд. Так что мы здесь даже полезнее для Украины, чем там», — делится своим мнением она.
Мария из Херсонской области призналась, что два месяца назад она вернулась домой в Новониколаевку, но уже думает возвращаться за границу.
«Я приехала домой, на Украину, насовсем, после 10 лет работы за границей. Но оказалось, что меня не ждали — не могу найти работу, а та, что есть, за нее платят гроши, на которые не выжить. Вот уже собираюсь покупать билет обратно», — констатирует Мария, подчеркивая, что лучше уж тяжелый, но оплачиваемый труд в Италии, чем безрадостное существование на родине.
Уезжают и с низкими доходами, и с высокими
80% трудовых мигрантов, которые уже поработали за рубежом, хотят вновь туда вернуться из-за низких зарплат в нашей стране. Таковы результаты опроса на онлайн-сервисе «OLX Работа». Они готовы работать как минимум за $1000, а 63% — не по специальности.
По данным опроса, 20% украинцев, побывавших на работе за границей, не поехали бы туда снова. Остальные готовы выезжать на заработки в другие страны, а 8% уже нашли новые вакансии, 41% ищут работу за пределами Украины. Самый высокий процент желающих уехать еще раз за границу оказался среди тех, кто был в США, Германии и Великобритании, — почти 80%. Литва, Великобритания и Словакия оказались лидерами в топе стран, которые полностью оправдали ожидания выезжающих на заработки украинцев. А США и Швеция возглавили рейтинг стран, которые превысили все ожидания.
Если бы у респондентов была возможность уехать в любую страну, почти 50% выбрали бы Германию. США и Польша — следующие по популярности направления, их указали почти 27% соискателей. Основными причинами выбора этих стран оказались высокие зарплаты, развитая экономика, возможность лучшего будущего для себя и своих детей. Недовольны своим опытом работы за рубежом только 8% украинцев.
Почти 45% опрошенных в качестве причины повторного выезда указали низкий уровень зарплат на Украине. На доход $1000–2000 рассчитывают 7 из 10 украинцев. Еще 17% хотят получать более $2000.
Каждый четвертый желающий уехать вынужден искать работу за рубежом из-за нестабильной экономической ситуации на Украине. 16% трудовых мигрантов снова бы уехали, потому что не чувствуют себя защищенными в своей стране. 13% сейчас испытывают сложности с тем, чтобы найти работу дома. А еще у 11% есть желание остаться жить в другой стране.
Примечательно, что 50% респондентов в возрасте до 35 лет не хотят возвращаться домой. Если же смотреть на доход, больше всего настроены выехать навсегда люди с самым большим и самым маленьким достатком.
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Любовница решалы Порошенко проснулась
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Зеленский идёт по стопам узурпатора Порошенко
Нет никаких сомнений, что украинский президент Владимир Зеленский идет по стопам своего предшественника Петра Порошенко. А это значит, что в ближайшее время Незалежная продолжит курс на усугубление отношений с Россией.
Чем больше политических шагов делает Зеленский, тем более понятно, что он замышляет. Сначала он пытался скрыть свои намерения за актерской игрой, но уже сейчас понятно, что его «шершавый язык» заточен под единственное место.
Явным подтверждением того, что гарант Украины решил продолжить плясать под дудку американского истеблишмента стал разговор Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом. После того как он состоялся, счастью Зеленского, видимо, не было предела.
«Дональд Трамп выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США», — сообщает пресс-служба президента Украины.
О чем подробно говорили лидеры государств неизвестно. Хотя можно предположить, что речь, например, шла о предстоящей встрече. Владимира Зеленского пригласили в Соединенные Штаты еще 31 мая, но в связи с выборами и прочей волокитой визит решили перенести на чуть более поздний срок.
Так вот, чтобы не лететь за океан с пустыми руками, послушный холуй Вовочка уже подготовил подарок американской элите. Нужно ж как-то заручаться поддержкой «ястребов», от которых сейчас зависит, как сложится ситуация в Незалежной.
И этим подарком стал танкер Nika Spirit или как его еще называют Neyma. Не зря же его задержала Служба безопасности Украины под предлогом того, что судно принимало участие в блокировании украинских кораблей, нарушивших границу в Керченском проливе в ноябре 2018-го.
Простыми словами, Зеленский подготавливается для поездки в США, чтобы не выглядеть обузой. Его игра будет заключаться в том, что он попытается продемонстрировать, как Украина якобы на равных разговаривает с Россией.
В свою очередь, освобождение российских моряков демонстрирует страх украинского президента перед Москвой.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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В Раде заявили, что к захвату российского танкера причастен Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко может быть причастен к задержанию СБУ российского танкера Nika Spirit.
Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.
По его мнению, инцидент в порту Измаил мог быть спланирован сотрудниками украинской Службы безопасности, оставшимися со времен администрации Порошенко.
Новинский отметил, что назначенный Владимиром Зеленским врио главы СБУ Иван Баканов пока не обладает всей широтой полномочий. Полностью контролировать деятельность ведомства Баканов сможет лишь после того, как Рада проголосует за его кандидатуру.
Как считает Новинский, причастность Порошенко к задержанию танкера объясняется его желанием помешать сближению Москвы и Киева, которое наметилось после вступления Зеленского в должность.
«Те действия, которые прошли с момента инаугурации президента Зеленского, давали почву для осторожного оптимизма, что отношения каким-то образом будут потихоньку налаживаться. Телефонный разговор между двумя лидерами усилил этот оптимизм. Но захват танкера ставит все под угрозу, в том числе обмен удерживаемыми лицами», — подчеркнул Новинский.
Как ранее сообщала «Русская Весна» в четверг в порту Измаил СБУ задержала российский танкер Nika Spirit.
Как утверждает Киев, ранее он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе.
Сотрудники спецслужбы, военные прокуроры и пограничники провели на судне обыск, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы, а также допросили экипаж. Капитан танкера заявил о нарушениях во время обыска и подчеркнул, что сами моряки не сделали ничего противоправного. Экипаж судна вернулся в Россию.
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«Ведите себя вызывающе»: Зеленский прилетел в Одессу на «Лигу смеха» (ФОТО, ВИДЕО)
Президент Украины Владимир Зеленский в третий раз после избрания прибыл в Одессу. Впрочем, несмотря на рабочий день, визит главы государства неофициальный.
Его ждали с утра: накануне появилась информация, что Зеленский прилетит в 10:40 рейсом авиакомпании МАУ из Борисполя. Однако среди пассажиров этого самолета его не оказалось.
Президент приземлился только в 16:30, воспользовавшись другим рейсом той же авиакомпании. К тому времени у ворот собралось до полусотни силовиков различных ведомств — крепких мужчин с барсетками наперевес.
Когда президент со свитой подошел к автомобилям, силовики активизировались и постарались закрыть его своими телами. Зато пассажиры рейса охотно рассказывали о том, каково было путешествовать вместе с президентом.
По их словам, никаких неудобств руководитель страны никому не доставил.
«Он летел эконом-классом, ничего необычного не происходило, как будто его и не было на борту», — говорит один из попутчиков Зеленского.
Кстати, этим же рейсом в Одессу возвращались дети школы № 81, и они захотели сфотографироваться с Зеленским.
«Когда я подошла к нему, то президент крепко спал, — говорит учитель младших классов Саида Роговская. — Сидящий рядом Андрей Богдан попросил войти в положение и дать ему поспать. Но я все-таки попросила его разбудить: вряд ли у детей будет другой шанс сфотографироваться с самым главным человеком в стране. Владимира Александровича разбудили. Он отнесся к этому с пониманием, и мы сфотографировались».
Остановился президент в отеле de Paris на углу Екатерининской и Воронцовского переулка. После этого он сразу пошел в морвокзал, где начиналось шоу «Лига смеха». Он сел в первом ряду. Зрителей пропускали через металлоискатели, отбирали даже пластиковые бутылки и стаканчики.
Ведущий Евгений Кошевой сразу предупредил: «В зале присутствует наш бывший. Ведите себя вызывающе, чтобы ему было завидно».
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СБУ заблокировала автобусные рейсы из Одессы в ЛНР
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru