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Музыкальные стулья. Константин Сёмин // АгитПроп 27.07.2019

12:06. 27 июля 2019 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал:

Споры экспертов о будущем мировой экономики ведутся в последние годы по примерно одному сценарию. Пациент скорее мертв, чем жив. Новый прогноз МВФ дополняет целый ворох негативных новостей. Но главное – чтобы угадать содержание и выводы доклада, в общем-то, совершенно не обязательно быть экономистом.

Рост мировой экономики в 2019 году замедлится до 3.2%. В развитых странах рост составит 1.9 процента в 2019 и 1.7 в 2020м. В США это будет 2.6%, в Еврозоне 1.3%, в Японии — 0,9% в Китае — 6.2%, в России – 1,2%.

Причина затянувшейся вялости — политическая нестабильность и торговая война между крупнейшими экономиками, США и Китаем. На горизонте новые айсберги — Брексит, кризисы на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Но тут аналитики МВФ явно ставят телегу впереди лошади. Не таможенные конфликты и эксцентричность политиков тормозят экономику. Наоборот — противоречия в экономике приводят к политическим конфликтам и радикальным жестам.




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#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5_kWBoyJAA4

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