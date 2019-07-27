Митинг в Москве

В Москве сегодня проходит несанкционированный митинг с требованием допустить на выборы недопущенную туда московскую либеральную тусовку.Власти грозят последствиями за несанционированный характер митинга. Охранители пугают водометами и Следственным Комитетом. Демшиза вперемешку с истериками про желание сдать Крым, Донбасс и Осетию с Абхазией, вопит про "последний и решительный бой за свободу", который почему то связан с муниципальными депутатам и местными выборами, а не вопросами взятия власти."Свободная и демократическая" пресса, в том числе и западаная, уже расчехлила дерьмометы с рассказами о предстоящем полицейском произволе (главное про избиения во Франции не упоминать – сегодня там кстати очередной раунд протестов "Желтых жилетов" – если будет винтилово, вечером можно будет наглядно сравнить, где брутальнее).В общем, по вывеске будет какая-то движуха, но не исключено, что все может быть весьма уныло, то есть, как обычно.Трансляции:PS. На тему местных выборов в Севастополе (где тоже сняли некоторых кандидатов и даже целые партии), напишу на следующей неделе.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5164756.html