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М.В.Попов. 04. «Представители работников в трудовых спорах и конфликтах». Трудовые конфликты 2016.

07:09. 27 июля 2019 Просмотров - 51 Нет комментариев Опубликовал:

24 октября 2016 г. в лекции профессора по кафедре экономики и права М.В.Попова “Представители работников в трудовых спорах и конфликтах” по курсу “Трудовые конфликты” показано, какие формы представительства работников предусмотрены Трудовым кодексом РФ.

Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rab…
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=U_sXwN7Jto8

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