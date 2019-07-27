М.В.Попов. 04. «Представители работников в трудовых спорах и конфликтах». Трудовые конфликты 2016.
07:09. 27 июля 2019 Просмотров - 51 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
24 октября 2016 г. в лекции профессора по кафедре экономики и права М.В.Попова “Представители работников в трудовых спорах и конфликтах” по курсу “Трудовые конфликты” показано, какие формы представительства работников предусмотрены Трудовым кодексом РФ.
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